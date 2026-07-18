Truth API: Giải mã hạ tầng dữ liệu 100.000 USD giúp giới tài chính đi trước thị trường Trump Media & Technology Group chuẩn bị ra mắt Truth API, cung cấp dữ liệu từ Truth Social với tốc độ mili giây cho các quỹ đầu cơ với mức phí 100.000 USD mỗi tháng.

Trump Media & Technology Group (TMTG) vừa công bố kế hoạch ra mắt Truth API vào ngày 1/8/2026, một công cụ cung cấp dữ liệu chuyên biệt dành cho các tổ chức tài chính tại Wall Street. Với mức phí lên tới 100.000 USD mỗi tháng, dịch vụ này hứa hẹn cung cấp quyền truy cập vào các bài đăng trên Truth Social nhanh hơn vài mili giây so với người dùng thông thường.

Trump Media and Technology Group's new product will be reportedly called Truth API, and is scheduled to go live on August 1, 2026.

Lợi thế mili giây trong giao dịch thuật toán

Trong thế giới tài chính hiện đại, đặc biệt là với các hoạt động giao dịch tần suất cao (High-Frequency Trading - HFT) và các quỹ định lượng (quant hedge funds), tốc độ là yếu tố sống còn. Các hệ thống này thực hiện lệnh mua bán chỉ trong vài mili giây. Việc nắm bắt thông tin sớm hơn dù chỉ một phần nhỏ của giây cũng có thể tạo ra lợi thế khổng lồ để thực hiện các vị thế giao dịch trước khi thị trường kịp phản ứng.

Truth API được thiết kế để truyền phát các bài đăng từ 10 tài khoản có thứ hạng cao nhất trên Truth Social theo thời gian thực. Theo TMTG, dữ liệu này sẽ được chuyển đến các bàn giao dịch thuật toán nhanh hơn đáng kể so với các thông báo đẩy tiêu chuẩn trên nền tảng ứng dụng di động.

Tại sao dữ liệu từ Truth Social lại đắt giá?

Quyết định thương mại hóa dữ liệu của TMTG dựa trên thực tế là thị trường tài chính thường xuyên biến động mạnh sau các phát ngôn của Donald Trump. Với 12,9 triệu người theo dõi, các bài đăng của ông về thuế quan, xung đột quốc tế hoặc các cổ phiếu cụ thể đã nhiều lần gây ra những đợt rung lắc mạnh trên thị trường chứng khoán, hàng hóa và tiền điện tử.

Quyền CEO của TMTG, Kevin McGurn, cho biết thị trường vốn đã phản ứng với các nội dung trên Truth Social. Do đó, Truth API được tạo ra để biến động lực này thành một dòng doanh thu định kỳ thông qua việc cấp phép dữ liệu chính thức.

Chiến lược đối đầu với hành vi khai thác dữ liệu trái phép

Bên cạnh việc ra mắt sản phẩm mới, TMTG cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với các đơn vị đang thực hiện hành vi quét dữ liệu tự động (scraping) trái phép. Công ty cho biết một số tổ chức đã vi phạm điều khoản dịch vụ để thu thập dữ liệu từ Truth Social mà không trả phí.

Để chuẩn bị cho việc ra mắt Truth API, TMTG sẽ tăng cường các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn truy cập không được phép, buộc các tổ chức tài chính phải chuyển sang sử dụng kênh chính thống nếu muốn duy trì lợi thế về tốc độ.

Thông số Chi tiết sản phẩm Truth API Ngày ra mắt dự kiến 01/08/2026 Mức phí thuê bao Lên đến 100.000 USD/tháng Đối tượng mục tiêu Quỹ đầu cơ, bàn giao dịch thuật toán (Wall Street) Phạm vi dữ liệu 10 tài khoản hàng đầu trên Truth Social

Việc bán quyền truy cập dữ liệu cho các tổ chức không phải là mới trong ngành mạng xã hội. Các nền tảng lớn như X (trước đây là Twitter) và Reddit từ lâu đã cung cấp các sản phẩm API dành cho doanh nghiệp để khai thác dữ liệu thị trường và đào tạo AI. Tuy nhiên, mức giá 100.000 USD/tháng của Truth API được đánh giá là khá cao, phản ánh tầm ảnh hưởng đặc thù của các tài khoản trên nền tảng này đối với tâm lý nhà đầu tư toàn cầu.