Truyền hình thực tế Việt Nam: Chuyển dịch từ giải trí thuần túy sang hệ sinh thái đào tạo chuyên nghiệp Ngành giải trí đang chứng kiến bước ngoặt khi các nhà sản xuất không chỉ tìm kiếm quán quân mà còn đóng vai trò agency quản lý và kết nối thí sinh với thị trường quốc tế.

Trong nhiều năm, truyền hình thực tế tại Việt Nam thường được mặc định là những sân chơi giải trí thuần túy, nơi thí sinh nỗ lực vượt qua thử thách để chạm tay vào danh hiệu quán quân. Tuy nhiên, khi thị trường giải trí tiến tới sự chuyên nghiệp hóa, mô hình này đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ. Câu hỏi trọng tâm hiện nay không chỉ dừng lại ở việc ai là người chiến thắng, mà là lộ trình phát triển, khả năng quản lý và sự kết nối với thị trường thực tế của thí sinh sau khi ánh đèn sân khấu tắt đi.

Hệ sinh thái hậu cuộc thi: Khi đêm chung kết chỉ là điểm khởi đầu

Độ nhận diện từ truyền hình thực tế có thể đến rất nhanh thông qua những khoảnh khắc lan truyền trên mạng xã hội, nhưng đó chưa phải là một sự nghiệp bền vững. Thực tế cho thấy, người mẫu vẫn cần sàn diễn và hợp đồng, trong khi ca sĩ cần sản phẩm âm nhạc và một ê-kíp vận hành chuyên nghiệp. Điều này đặt ra trách nhiệm mới cho các nhà sản xuất: xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ giai đoạn hậu cuộc thi.

Việc tích hợp các giải thưởng như hợp đồng quản lý, cơ hội đào tạo chuyên sâu hoặc tiếp cận thị trường quốc tế đã biến hành trình sau đêm chung kết thành một phần giá trị cốt lõi của chương trình. Theo bà Ngô Thị Vân Hạnh, đại diện nhà sản xuất chương trình Tân Binh Toàn Năng, mỗi nghệ sĩ bước ra từ cuộc thi đều cần một lộ trình phát triển rõ ràng, được đào tạo bài bản để có khả năng vươn ra quốc tế.

Quán quân Mai Hoa trong khoảnh khắc đăng quang Vietnam’s Next Top Model 2025 - Ảnh: Multimedia JSC.

Chung kết Tân Binh Toàn Năng khép lại với 7 thành viên nhóm nhạc UPRIZE và 4 nghệ sĩ độc lập - Ảnh: YeaH1.

Đào tạo chuyên sâu là xương sống của nội dung

Một trong những thay đổi mang tính kỹ thuật nhất của truyền hình thực tế những năm gần đây là việc đưa quá trình đào tạo trở thành nội dung chính. Các chương trình như The Face Vietnam hay Vietnam's Next Top Model không chỉ tìm kiếm gương mặt đại diện mà còn phơi bày quá trình học nghề khắc nghiệt thông qua các thử thách catwalk và làm việc chuyên nghiệp.

Top 3 Vietnam’s Next Top Model 2025 tại kinh đô thời trang Paris - Ảnh: Multimedia JSC.

Kết quả của mô hình này là những cơ hội nghề nghiệp cụ thể. Điển hình như quán quân Mai Hoa đã chính thức ký hợp đồng với một agency lớn tại Paris sau chuyến đi thực tế. Tương tự, trong lĩnh vực âm nhạc, chương trình Tân Binh Toàn Năng đã xây dựng một đường nối giữa sân khấu truyền hình và môi trường biểu diễn chuyên nghiệp thông qua đơn vị quản lý SYE.

Lại Mai Hoa đã chính thức được kí hợp đồng với với model agency tại Paris - Ảnh: FB Lại Mai Hoa

Nhóm nhạc UPRIZE đã và đang có những bước chuẩn bị cho sản phẩm debut chính thức - Ảnh: SYE.

Nhóm nhạc UPRIZE, gồm 7 thành viên bước ra từ chương trình, đã được tạo điều kiện trải nghiệm thực tế tại Trung Quốc và Hàn Quốc để nâng cao trình độ trước khi phát hành album đầu tay mang tên "Thăng" và MV debut dự kiến trong tháng 7 này. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ độc lập như Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu cũng có cơ hội cọ xát tại các sân chơi lớn hơn như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, giúp họ học hỏi kỹ năng trình diễn từ những người đi trước.

Thách thức về năng lực và sự đào thải của thị trường

Dù nhà sản xuất có nỗ lực xây dựng bệ phóng tốt đến đâu, sự thành công lâu dài vẫn phụ thuộc vào kỷ luật và năng lực thích nghi của mỗi cá nhân. Một hợp đồng quản lý hay một suất tham gia chương trình lớn chỉ là điều kiện cần. Trong môi trường thời trang hay âm nhạc, thí sinh vẫn phải đối mặt với sự đào thải khắc nghiệt từ các nhà thiết kế, thương hiệu và thị hiếu khán giả.

Sau Tân Binh Toàn Năng, SWAN đã phát hành sản phẩm cá nhân - Ảnh: SYE.

Bà Trang Lê, đại diện nhà sản xuất Vietnam's Next Top Model, nhấn mạnh rằng thái độ và bản lĩnh chuyên nghiệp là yếu tố bắt buộc khi thí sinh bước lên các sàn diễn lớn toàn cầu. Do đó, vai trò hợp lý của nhà sản xuất là tạo ra một cơ chế phát triển minh bạch, nơi thí sinh được trang bị đầy đủ kỹ năng để tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Quán quân The Face Vietnam 2023 Tú Anh casting cho một model agency tại châu Âu - Ảnh: Harper’s Bazaar Vietnam.

Hướng tới vai trò hạ tầng sáng tạo

Tại các thị trường giải trí phát triển, truyền hình thực tế luôn gắn liền với các hãng thu âm và agency quản lý để bổ sung nhân sự chất lượng cho ngành. Việt Nam đang dần tiệm cận mô hình này khi các nhà sản xuất mở rộng vai trò từ tổ chức cuộc thi sang phát hiện, đào tạo và kết nối thị trường.

Giá trị bền vững của một chương trình không nằm ở con số rating hay mức độ lan tỏa nhất thời, mà nằm ở những di sản nghề nghiệp để lại cho thí sinh. Khi truyền hình thực tế trở thành một phần của hạ tầng sáng tạo, nó sẽ đóng góp thiết thực vào việc chuyên nghiệp hóa nền giải trí nước nhà, thay vì chỉ là một mùa thi khép lại sau đêm chung kết.