Truyền nhân 100 triệu euro của Robinho: Viên ngọc thuận chân trái rực sáng cạnh Neymar Mới 18 tuổi, Robinho Jr (Juninho) sở hữu mức phí giải phóng hợp đồng kỷ lục tại Santos và đang được Neymar dìu dắt trước khi trở thành mục tiêu của các đại gia châu Âu.

Tại thánh đường Vila Belmiro, nơi từng sản sinh ra những huyền thoại vĩ đại như Pele hay Neymar, một chương mới mang tên Robinho Jr đang được viết nên. Dù mới bước sang tuổi 18 vào tháng 12 vừa qua, chàng trai có biệt danh Juninho đã sớm được đăng ký vào đội một Santos, khoác lên mình chiếc áo số 7 huyền thoại và sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 100 triệu euro.

Robinho Jr là tài năng đầy triển vọng của Santos.

Di sản và áp lực từ bóng ma quá khứ

Cái tên Robinho gợi nhớ đến một thiên tài rê dắt từng làm mưa làm gió trong màu áo Real Madrid, Manchester City và AC Milan. Tuy nhiên, di sản ấy giờ đây đi kèm với một bóng đen u tối khi cha anh hiện đang thụ án 9 năm tù tại Brazil vì tội danh liên quan đến vụ tấn công tình dục tại Milan năm 2013.

Chính vì lý do này, CLB Santos đang nỗ lực tối đa để bảo vệ Juninho trước sức ép từ truyền thông. Đội bóng muốn anh tập trung hoàn toàn vào bóng đá thay vì bị cuốn vào những dòng tít nhạy cảm về người cha. Tuy nhiên, với tài năng thiên bẩm, việc giữ Juninho khỏi ánh đèn sân khấu dường như là điều không thể.

Hành trình từ cậu bé thuận chân trái đến bản hợp đồng chuyên nghiệp

Tố chất của Juninho được phát hiện từ khi mới 5 tuổi. HLV đầu tiên của anh, Robson Fernandes de Oliveira, nhận định rằng Juninho sở hữu những cú lừa bóng còn tinh tế hơn cả cha mình. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở việc anh là một cầu thủ thuận chân trái, sở hữu sự can trường hiếm thấy để thử thách các hậu vệ đối phương.

Gia nhập học viện Santos năm 14 tuổi, Juninho thăng tiến thần tốc. Sau khi ghi 9 bàn thắng tại giải vô địch U17 bang Sao Paulo năm 2024, anh chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp vào tháng 8 cùng năm. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của một trong những tài năng sáng giá nhất bóng đá xứ Samba hiện tại.

Cú hích mang tên Neymar và phong cách chơi bóng hiện đại

Bước ngoặt thực sự đến vào mùa giải 2025 khi Neymar trở lại mái nhà xưa Santos sau khi rời Al-Hilal. Việc được tập luyện và thi đấu cùng thần tượng quốc gia đã giúp Juninho trưởng thành vượt bậc. Ngày 17/7/2025, Juninho có màn ra mắt chính thức tại Serie A trong chiến thắng 1-0 trước Flamengo. Dù Neymar là người ghi bàn thắng duy nhất, nhưng anh đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho đàn em về tiềm năng và sự tỉnh táo trong tư duy.

Các ông lớn sẵn sàng bỏ ra 100 triệu euro để chiêu mộ truyền nhân của Robinho

Với chiều cao 1,70m và trọng tâm thấp, Juninho có khả năng giữ bóng cực tốt. Anh thường xuyên xuất phát bên hành lang cánh phải, sử dụng tốc độ nổ và kỹ năng xử lý trong không gian hẹp để cắt vào trung lộ. Các chuyên gia nhận định Juninho có lối chơi tương đồng với cha mình nhưng biết cách nhả bóng nhanh hơn, một tư duy chơi bóng hiện đại giúp anh khỏa lấp khiếm khuyết về thể hình.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Họ tên Robinho Jr (Juninho) Vị trí Tiền đạo cánh (Phải) Chân thuận Trái Phí giải phóng 100 triệu euro Số lần ra sân (Đội một) 21

Mặc dù mức phí giải phóng 100 triệu euro là rào cản lớn, nhưng điều đó không ngăn được sự thèm khát từ các đại gia châu Âu. Inter Milan đã cử tuyển trạch viên theo dõi anh sát sao, trong khi Manchester United, Liverpool và Chelsea cũng được cho là đã gia nhập cuộc đua. Hiện tại, các chuyên gia khuyên Juninho nên kiên nhẫn tích lũy thêm kinh nghiệm tại quê nhà bên cạnh Neymar trước khi dấn thân vào cuộc phiêu lưu tại lục địa già.