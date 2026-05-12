Truyền thông Hàn Quốc thận trọng trước ẩn số Việt Nam tại Asian Cup 2027 Dù sở hữu lịch sử đối đầu vượt trội, giới truyền thông xứ kim chi vẫn đánh giá tuyển Việt Nam là đối thủ khó lường nhờ phong độ ấn tượng và sự am hiểu của HLV Kim Sang-sik.

Kết quả bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027 đã đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng E, nơi họ sẽ chạm trán đối thủ đầy duyên nợ là Hàn Quốc, cùng UAE và đội thắng trong cặp play-off giữa Yemen và Lebanon. Đây là lần đầu tiên hai nền bóng đá này đối đầu trực tiếp tại sân chơi lớn nhất châu lục, tạo nên một cuộc đấu trí đặc biệt giữa HLV Kim Sang-sik và đội bóng quê hương.

Lịch sử đối đầu và sự trỗi dậy của 'Chiến binh sao vàng'

Về lý thuyết, Hàn Quốc vẫn là thế lực áp đảo hoàn toàn khi nhìn vào dữ liệu lịch sử. Trong 7 lần gặp nhau trước đây, đội bóng xứ kim chi duy trì thành tích bất bại với 6 chiến thắng và 1 trận hòa. Hiệu số bàn thắng bại cũng cho thấy sự chênh lệch đáng kể với 23 bàn thắng được ghi và chỉ để lọt lưới 2 bàn trước tuyển Việt Nam.

Việt Nam không phải là đối thủ dễ xơi.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã thay đổi. Theo nhận định từ trang chủ Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, tuyển Việt Nam đang sở hữu phong độ cực kỳ ổn định với chuỗi 17 trận bất bại trên mọi đấu trường. Con số này không chỉ là lời khẳng định về sức mạnh phòng ngự mà còn cho thấy khả năng duy trì sự tập trung cao độ dưới áp lực lớn.

Yếu tố Kim Sang-sik: Người am hiểu bóng đá xứ kim chi

Tờ Osen nhận định HLV Kim Sang-sik chính là chìa khóa khiến trận đấu này trở nên khó dự đoán hơn bao giờ hết. Với vị thế là một huyền thoại của Jeonbuk Hyundai Motors và từng góp mặt trong 9 chức vô địch K-League 1, ông Kim sở hữu sự am hiểu sâu sắc về triết lý bóng đá, thói quen di chuyển và cả tâm lý thi đấu của các cầu thủ Hàn Quốc.

Sự hiện diện của ông trên băng ghế chỉ đạo tuyển Việt Nam biến cuộc đối đầu này trở thành một sự kiện mang tính biểu tượng, vượt xa ranh giới của một trận bóng đá thông thường. Truyền thông Hàn Quốc tin rằng dưới bàn tay của nhà cầm quân này, Việt Nam đã nâng cao đáng kể sức cạnh tranh và tính tổ chức trong lối chơi.

Nhân sự mới và lộ trình chuẩn bị

Bên cạnh dàn trụ cột nội binh, sức mạnh của tuyển Việt Nam đang được bổ sung đáng kể bởi các nhân tố mới. Sự xuất hiện của tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên và sự trở lại sau chấn thương của tiền đạo Nguyễn Xuân Son giúp HLV Kim Sang-sik có thêm nhiều phương án chiến thuật linh hoạt.

Trước khi bước vào chiến dịch Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam sẽ có hai đợt rèn quân quan trọng tại AFF Cup và FIFA ASEAN Cup. Với lịch sử từng hai lần lọt vào tứ kết các năm 2007 và 2019, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ trước những ông lớn của châu lục.