Truyền thông Hàn Quốc thất vọng khi đội nhà mất ngôi đầu bảng vào tay U17 Việt Nam Dù giành vé dự World Cup, U17 Hàn Quốc vẫn hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt từ báo giới quê nhà sau màn trình diễn nhạt nhòa và đánh mất vị thế trước U17 Việt Nam.

Bất chấp việc đã hoàn thành mục tiêu kép là tiến vào tứ kết giải U17 châu Á và đoạt vé tham dự World Cup U17, đội tuyển U17 Hàn Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin từ dư luận trong nước. Những tiếng còi mãn cuộc trong trận hòa 0-0 trước Yemen vào rạng sáng 14/5 không chỉ đánh dấu một trận đấu bế tắc, mà còn trực tiếp đẩy thầy trò HLV Kim Hyun Jun xuống vị trí nhì bảng C, xếp sau đối thủ U17 Việt Nam.

Trận hòa bị coi là nỗi hổ thẹn

Tờ MT của Hàn Quốc đã dùng những tính từ mạnh nhất để mô tả về kết quả này, gọi đây là một "trận hòa đáng xấu hổ". Sự phẫn nộ của giới chuyên môn bắt nguồn từ khoảng cách quá lớn về vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới. Trong khi bóng đá Hàn Quốc luôn nằm trong nhóm tinh anh của châu lục, thì Yemen hiện chỉ xếp hạng 149 trên bảng xếp hạng FIFA.

U17 Hàn Quốc hứng chịu chỉ trích vì xếp sau U17 Việt Nam ở vòng bảng. Ảnh: AFC.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân cỏ lại cho thấy một thực tế phũ phàng hơn nhiều so với các con số trên giấy tờ. Các chỉ số thống kê phản ánh một thế trận thiếu đột biến của các cầu thủ trẻ xứ kim chi:

Kiểm soát bóng: U17 Hàn Quốc chỉ nhỉnh hơn đôi chút với 54,9% so với 45,1% của đối thủ.

Dứt điểm: Tổng cộng 12 pha dứt điểm được tung ra, nhưng hiệu quả ở mức báo động.

Độ chính xác: Cả hai đội đều chỉ có vỏn vẹn 3 cú sút trúng đích suốt 90 phút thi đấu.

Điểm yếu trong khâu kết liễu và áp lực tâm lý

Theo phân tích từ tờ News Nate, vấn đề lớn nhất của U17 Hàn Quốc nằm ở khả năng xuyên phá các hệ thống phòng ngự lùi sâu. Trước một U17 Yemen chơi kỷ luật và đầy quyết tâm, các phương án tấn công của Hàn Quốc trở nên đơn điệu và thiếu tính đột phá. Sự bế tắc này không chỉ khiến họ mất điểm mà còn làm lộ ra những lỗ hổng trong bản lĩnh trận mạc của các cầu thủ trẻ.

Đặc biệt, việc kém U17 Việt Nam 1 điểm trên bảng xếp hạng (5 so với 6) đã chạm vào lòng tự tôn của bóng đá xứ Hàn. Truyền thông nước này lo ngại rằng phong độ hiện tại khó có thể giúp đội nhà chấm dứt cơn khát danh hiệu vô địch U17 châu Á đã kéo dài hơn hai thập kỷ, kể từ năm 2002.

Thử thách cực đại tại vòng tứ kết

Cái giá phải trả cho vị trí nhì bảng là một lộ trình đầy chông gai tại vòng knock-out. Thay vì một đối thủ nhẹ ký hơn, U17 Hàn Quốc sẽ phải đụng độ U17 Uzbekistan – một trong những lò đào tạo trẻ hàng đầu khu vực hiện nay. Đây được xem là trận "chung kết sớm" và là bài kiểm tra thực sự cho năng lực của HLV Kim Hyun Jun.

Trong khi đó, U17 Việt Nam với vị thế nhất bảng C sẽ bước vào vòng tứ kết với sự tự tin cao độ để đối đầu với U17 Australia. Việc đoàn quân áo đỏ vượt mặt một ông lớn như Hàn Quốc ở vòng bảng không chỉ là một bất ngờ thú vị của giải đấu mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá trẻ Việt Nam trên trường quốc tế.