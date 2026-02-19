Truyền thông Indonesia: Bóng đá Việt Nam là chuẩn mực mới của khu vực Đông Nam Á Tờ Superball đánh giá cao hệ thống đào tạo trẻ của Việt Nam thay vì phụ thuộc cầu thủ nhập tịch, đồng thời khẳng định vị thế anh cả khu vực sau hàng loạt kỳ tích.

Truyền thông Indonesia mới đây đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam, khẳng định đội tuyển xứ sở hình chữ S đang trở thành "chuẩn mực" mới tại khu vực Đông Nam Á. Theo phân tích từ tờ Superball, sự thăng tiến bền vững này là kết quả của một chiến lược dài hạn thay vì các giải pháp ngắn hạn.

Chuỗi thành tích ấn tượng dưới thời HLV Kim Sang-sik

Sự tự tin của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn gần đây bắt nguồn từ hàng loạt cột mốc lịch sử ấn tượng. Đáng chú ý nhất là chức vô địch AFF Cup 2024, danh hiệu không chỉ khẳng định sức mạnh của đội tuyển quốc gia mà còn tạo tiền đề cho hàng loạt thành công ở các cấp độ trẻ trong những năm tiếp theo.

Tiếp nối thành công, vào giữa năm 2025, U23 Việt Nam đã đăng quang tại giải vô địch U23 Đông Nam Á ngay trên đất Indonesia. Trận chung kết kịch tính với chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà đã chứng minh bản lĩnh và sự lỳ lợm của các cầu thủ trẻ. Ngay sau đó, U22 Việt Nam tiếp tục tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Thái Lan để giành HCV SEA Games, dù từng bị đối thủ dẫn trước tới 2-0 trong hiệp một.

Truyền thông Indonesia ngưỡng mộ bóng đá Việt Nam.

Khác biệt từ triết lý đào tạo trẻ và nội lực

Một trong những điểm nhấn được giới chuyên môn Indonesia đặc biệt quan tâm là sự khác biệt trong chính sách nhân sự giữa các quốc gia. Trong khi Indonesia và Malaysia đang dồn lực vào việc nhập tịch các cầu thủ gốc châu Âu hoặc Nam Mỹ để cải thiện thành tích nhanh chóng, Việt Nam lại chọn con đường kiên trì với lực lượng nội binh được đào tạo bài bản.

Giải đấu Thành tích nổi bật của Việt Nam AFF Cup 2024 Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 Vô địch SEA Games Huy chương Vàng U23 châu Á 2026 Hạng Ba chung cuộc

Sự thành công tại VCK U23 châu Á 2026, nơi U23 Việt Nam cán đích ở vị trí thứ ba, là minh chứng rõ nét cho chất lượng đào tạo trẻ. Cá nhân tiền đạo Đình Bắc cũng để lại dấu ấn lớn với hàng loạt giải thưởng danh giá tại đấu trường châu lục, cho thấy cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng ở cấp độ cao nhất dựa trên nền tảng kỹ thuật và chiến thuật bài bản.

Lịch trình bận rộn và tham vọng lớn trong năm 2026

Bước sang năm 2026, bóng đá Việt Nam tiếp tục đối mặt với lịch trình thi đấu dày đặc và đầy tham vọng. Mở màn là VCK U23 châu Á tại Saudi Arabia vào tháng 1, tiếp nối bởi giải Futsal châu Á diễn ra tại Indonesia. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ chinh chiến tại VCK Cup bóng đá nữ châu Á ở Australia vào tháng 3.

Các sự kiện lớn khác bao gồm VCK U17 châu Á, chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup vào tháng 7 và kỳ ASIAD 20 tại Nhật Bản vào cuối năm. Những cột mốc này được kỳ vọng sẽ củng cố vững chắc vị thế "anh cả" của bóng đá Việt Nam tại khu vực, đồng thời tạo ra những bước tiến mới trên bản đồ bóng đá châu lục.