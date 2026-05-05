Truyền thông Indonesia lo ngại phải đối đầu tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 Trước lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027, báo chí xứ Vạn đảo thừa nhận sự e dè trước sức mạnh của tuyển Việt Nam sau khi thầy trò Kim Sang-sik thăng tiến mạnh mẽ vào top 100 FIFA.

Trước thềm lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2027, truyền thông Indonesia đã bày tỏ sự e ngại đáng kể đối với đội tuyển Việt Nam. Báo chí xứ Vạn đảo nhận định thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là đối thủ khó chịu nhất mà đội bóng của họ muốn tránh mặt tại vòng bảng sắp tới. Đây là kịch bản không mong muốn đối với huấn luyện viên John Herdman, bởi hai đội tuyển vốn đã quá hiểu nhau trong nhiều năm gần đây.

Sức mạnh từ làn sóng nhập tịch của tuyển Việt Nam

Lý do chính khiến dư luận Indonesia lo lắng xuất phát từ sự lột xác mạnh mẽ của tuyển Việt Nam về cả lực lượng lẫn phong độ. Sau khi lên ngôi tại ASEAN Cup 2024, "Những chiến binh sao Vàng" đã chính thức trở lại top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Kim Sang-sik, đội hình tuyển Việt Nam được gia tăng sức mạnh đáng kể nhờ sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch và Việt kiều chất lượng.

Cụ thể, những cái tên như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Filip hay Cao Pendant Quang Vinh đã mang lại luồng gió mới về thể chất và tư duy chơi bóng hiện đại. Bên cạnh đó, các trụ cột quen thuộc như Quang Hải, Văn Hậu và Hoàng Đức vẫn duy trì được vai trò then chốt, tạo nên một tập thể có chiều sâu và sự ổn định cao.

Sự tương phản về phong độ giữa hai đối thủ duyên nợ

Trái ngược với đà thăng tiến của Việt Nam, đội tuyển Indonesia lại đang trải qua giai đoạn đầy biến động sau khi thay đổi ban huấn luyện. Kể từ khi huấn luyện viên John Herdman tiếp quản, đội bóng xứ Vạn đảo mới chỉ giành được duy nhất một chiến thắng từ tháng 10/2025 và hiện đã tụt xuống hạng 122 FIFA.

Việc thất bại trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2026 càng khiến niềm tin của người hâm mộ Indonesia vào đội nhà bị sụt giảm. Sự thiếu gắn kết trong lối chơi và áp lực thành tích đang trở thành rào cản lớn đối với thầy trò ông Herdman trước thềm giải đấu lớn nhất châu lục.

Kịch bản tái ngộ tại Asian Cup 2027

Lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 10/5 tại Saudi Arabia (theo giờ Việt Nam). Giải đấu quy tụ 24 đội tuyển xuất sắc nhất châu Á, được chia thành 6 bảng đấu. Theo phân loại hạt giống từ ban tổ chức:

Nhóm hạt giống số 3: Việt Nam, Thái Lan, Bahrain, Trung Quốc, Palestine và Tajikistan.

Nhóm hạt giống số 4: Indonesia, Singapore, Kyrgyzstan và CHDCND Triều Tiên.

Việc nằm ở hai nhóm hạt giống liền kề khiến xác suất tuyển Việt Nam và Indonesia rơi vào cùng một bảng đấu là rất cao. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là lần thứ hai liên tiếp hai đội gặp nhau tại vòng bảng Asian Cup, sau lần đối đầu tại Qatar vào đầu năm 2024.