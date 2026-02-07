Truyền thông Indonesia lo ngại 'tam tấu' gốc Brazil của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 Sự xuất hiện của bộ ba Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc đang khiến đối thủ bảng A e dè trước hỏa lực tấn công cực mạnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trong bối cảnh AFF Cup 2026 đang đến gần, cuộc đua tam mã giữa Việt Nam, Indonesia và Thái Lan đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, việc Việt Nam và Indonesia cùng nằm tại bảng A đã biến mọi động thái nhân sự của hai đội thành tâm điểm chú ý. Lần này, sự lo ngại từ xứ vạn đảo không chỉ dừng lại ở lối chơi tập thể của đội tuyển Việt Nam, mà tập trung vào một yếu tố mang tính đột biến cao: dàn tiền đạo nhập tịch gốc Brazil.

'Vũ khí hạng nặng' từ những cầu thủ gốc Brazil

Tờ Bola Sport của Indonesia mới đây đã đăng tải những phân tích sâu sắc về sự thay đổi trong cấu trúc hàng công của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Truyền thông nước này nhận định rằng, hỏa lực của đội tuyển Việt Nam hiện tại đã được nâng cấp lên một tầm cao mới, đủ sức xuyên phá bất kỳ hệ thống phòng ngự nào tại khu vực.

Xuân Son và các cầu thủ nhập tịch của Việt Nam khiến truyền thông Indonesia lo ngại. Ảnh: VFF

Cái tên khiến giới chuyên môn Indonesia ám ảnh nhất chính là Nguyễn Xuân Son (tên cũ là Rafaelson). Tiền đạo này không còn là gương mặt xa lạ khi anh chính là Vua phá lưới và là nhân tố chủ chốt giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang tại AFF Cup 2024. Dù từng gặp chấn thương nghiêm trọng trong trận chung kết hai năm trước, sự trở lại mạnh mẽ và quyết tâm bảo vệ ngôi vương của Xuân Son đang đặt các đối thủ vào tình trạng báo động đỏ.

Sự kết hợp của 'Tam tấu' Samba

Điều khiến Indonesia thực sự e ngại không chỉ nằm ở một cá nhân đơn lẻ. Nếu như năm 2024, một mình Xuân Son đã đủ để tạo nên sự khác biệt, thì tại kỳ AFF Cup 2026 này, HLV Kim Sang-sik sẽ có trong tay thêm hai phương án tấn công chất lượng khác cũng đến từ Brazil.

Đỗ Hoàng Hên (Hendrio): Một tiền vệ tấn công có nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng gây đột biến cao.

Một tiền vệ tấn công có nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng gây đột biến cao. Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno): Một tiền đạo lùi sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng dứt điểm đa dạng.

Phân tích về sự kết hợp này, tờ Bola Sport nhấn mạnh: "Đội tuyển Việt Nam vào lúc này không chỉ có Nguyễn Xuân Son. Họ còn có thêm Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Khả năng xuyên phá của họ sẽ tăng lên gấp bội khi những cầu thủ gốc Brazil này tìm thấy tiếng nói chung trên sân cỏ".

Thách thức cho tham vọng của Indonesia

Việc gia tăng số lượng cầu thủ nhập tịch chất lượng cao ở hàng công cho thấy tham vọng rõ ràng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong việc duy trì vị thế thống trị. Đối với Indonesia, đội bóng cũng đang thực hiện chiến dịch nhập tịch rầm rộ từ châu Âu, sự xuất hiện của bộ ba gốc Brazil phía Việt Nam tạo ra một cuộc đối đầu thú vị về mặt chiến thuật và nhân sự.

Nhìn chung, với sự góp mặt của dàn sao gốc Brazil, đội tuyển Việt Nam không chỉ cải thiện về khả năng dứt điểm mà còn đa dạng hóa được các phương án tiếp cận khung thành. Đây chắc chắn là bài toán nan giải mà HLV phía Indonesia cần phải tìm lời giải trước khi bước vào cuộc chạm trán trực tiếp tại bảng A AFF Cup 2026.