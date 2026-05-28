Truyền thông Indonesia: Việt Nam chính thức soán ngôi vương bóng đá của Thái Lan Với tấm vé dự World Cup U17 và chức vô địch AFF Cup 2024, bóng đá Việt Nam được giới chuyên môn đánh giá đã vượt qua Thái Lan để trở thành thế lực số một khu vực.

Cán cân quyền lực của bóng đá Đông Nam Á đang chứng kiến một cuộc chuyển giao mang tính lịch sử. Theo những phân tích mới nhất từ truyền thông Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã chính thức vượt qua Thái Lan để khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực nhờ sự bứt phá ngoạn mục của hệ thống đào tạo trẻ và chiến lược phát triển chiều sâu.

Bóng đá Việt Nam liên tục gặt hái thành công ở các cấp độ đội tuyển trong thời gian qua.

Sự đình trệ của 'Voi chiến' và bài toán nhân sự cũ kỹ

Tờ Superball của Indonesia nhận định mấu chốt của sự đổi ngôi này nằm ở hệ thống đào tạo. Trong khi Việt Nam liên tục trình làng những gương mặt mới, Thái Lan lại có dấu hiệu chững lại và phụ thuộc vào các cựu binh. Việc đội bóng xứ chùa vàng phải triệu tập lại tiền đạo 38 tuổi Teerasil Dangda cho kỳ AFF Cup 2026 là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thiếu hụt nhân tố trẻ kế cận.

Đáng chú ý, sự thất vọng của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã lên tới đỉnh điểm sau quyết định sa thải huấn luyện viên đội U17 Marco Gockel. Thực tế, các đội tuyển U17 và U19 của Thái Lan đã trải qua một thời gian dài không giành được chức vô địch và thường xuyên lỡ hẹn với các đấu trường World Cup trẻ.

Việt Nam và chiều sâu đội hình vượt trội

Trái ngược với tình cảnh của đối thủ, bóng đá Việt Nam đang hái quả ngọt từ định hướng đào tạo bài bản. Bên cạnh những trụ cột dày dạn kinh nghiệm như Tiến Linh hay Tuấn Hải, thế hệ kế cận chất lượng đã sớm lộ diện với những cái tên như Đình Bắc, Thanh Nhàn và Quốc Việt.

Đặc biệt, sự cạnh tranh ở vị trí khung gỗ đang trở nên gắt gao hơn bao giờ hết. Ngoài hai cái tên đẳng cấp là Văn Lâm và Filip Nguyễn, danh sách nhân sự còn kéo dài với Đình Triệu, Trần Trung Kiên, Patrik Lê Giang hay tài năng trẻ Cao Văn Bình. Ở hàng phòng ngự, những gương mặt trẻ như Lý Đức, Hiểu Minh, Đinh Quang Kiệt hoàn toàn đủ sức vươn lên sát cánh cùng dàn đàn anh Duy Mạnh, Văn Hậu hay Thành Chung.

Thống kê thành tích ấn tượng của bóng đá Việt Nam

Chính chiều sâu đội hình vững chắc đã giúp bóng đá Việt Nam thâu tóm hàng loạt danh hiệu quan trọng trong thời gian qua, tạo nên một bảng thành tích áp đảo trong khu vực:

Vô địch giải U17 và U23 Đông Nam Á.

Giành Huy chương vàng SEA Games 33.

Đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2024.

Lọt vào tứ kết U17 châu Á 2026.

Điểm nhấn lớn nhất khẳng định vị thế của Việt Nam chính là việc lứa U17 quốc gia trở thành đại diện duy nhất của toàn khu vực Đông Nam Á đoạt vé tham dự đấu trường U17 World Cup. Thành công này không chỉ là một cột mốc lịch sử mà còn là lời khẳng định đanh thép về sự thống trị của bóng đá Việt Nam dựa trên nền tảng đào tạo trẻ vững chắc.