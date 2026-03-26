Truyền thông Malaysia e ngại dàn sao gốc Brazil của tuyển Việt Nam trước ngày tái đấu Báo chí Malaysia nhận định sự góp mặt của Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên sẽ giúp đội hình của HLV Kim Sang Sik gia tăng đáng kể hỏa lực tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị bước vào trận tái đấu với Malaysia trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Trước thềm trận đấu diễn ra trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3, giới chuyên môn và truyền thông Malaysia đã bày tỏ sự thận trọng đặc biệt trước những thay đổi về nhân sự của đội chủ nhà, đặc biệt là sự xuất hiện của các nhân tố nhập tịch chất lượng.

Cú hích từ dàn cầu thủ gốc Brazil

Theo tờ The Star, điểm nhấn lớn nhất giúp tuyển Việt Nam "nhân đôi sức mạnh" chính là sự hiện diện của bộ đôi tiền đạo Nguyễn Xuân Son và tân binh Đỗ Hoàng Hên. Đây là những gương mặt được kỳ vọng sẽ mang đến giải pháp tấn công đa dạng ở cả hai hành lang cánh và vị trí tiền vệ công.

Bộ đôi Xuân Son - Hoàng Hên đang nhận được kỳ vọng lớn.

Tờ báo Malaysia nhận định: "Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh nhờ dàn cầu thủ gốc Brazil khi đối đầu Malaysia. Những nhân tố này có khả năng tạo ra đột biến cao trong lối chơi mà HLV Kim Sang Sik đang xây dựng".

Sự trở lại của các trụ cột và chiều sâu đội hình

Bên cạnh các cầu thủ gốc Brazil, danh sách tập trung của HLV Kim Sang Sik còn ghi nhận sự trở lại của những trụ cột quan trọng sau thời gian dài vắng bóng. Đáng chú ý là hậu vệ Đoàn Văn Hậu, người chưa ra sân cho đội tuyển kể từ tháng 6/2023, và trung vệ Trần Đình Trọng, người đã vắng mặt từ cuối năm 2022.

Hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ cũng được đánh giá rất cao về sự ổn định với các cầu thủ mang dòng máu lai như thủ môn Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm và hậu vệ Jason Quang Vinh Pendant. Sự kết hợp giữa các nhân tố mới và những cựu binh dày dặn kinh nghiệm đang tạo ra một đội hình có chiều sâu lý tưởng cho tuyển Việt Nam.

Thách thức về phong độ thực tế

Dù nhận được sự đánh giá cao, phong độ của các ngôi sao gốc Brazil vẫn là một dấu hỏi cần được giải đáp. Đỗ Hoàng Hên dù sở hữu kỹ năng xử lý bóng đẳng cấp tại V.League nhưng gánh nặng tuổi tác (32 tuổi) có thể là rào cản về thể lực. Trong khi đó, Nguyễn Xuân Son vẫn đang nỗ lực tìm lại cảm giác bóng tốt nhất sau chấn thương dài hạn và những vấn đề về thể trạng gần đây trên sân tập.

Tại bảng F, tuyển Việt Nam hiện đang thống trị ngôi đầu với 15 điểm tuyệt đối sau 5 trận toàn thắng và đã sớm giành vé đi tiếp. Trận đấu sắp tới tại Thiên Trường dù chỉ còn mang ý nghĩa danh dự, nhưng vẫn được coi là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của HLV Kim Sang Sik trong việc thử nghiệm các phương án chiến thuật mới với dàn nhân sự nhập tịch.

Ở trận lượt đi tại Kuala Lumpur, dù để thua 0-4 trên sân cỏ, tuyển Việt Nam đã được xử thắng 3-0 sau khi Malaysia bị phát hiện sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định. Trận tái đấu vào ngày 31/3 sẽ là cơ hội để cả hai đội khẳng định thực lực thực sự của mình.