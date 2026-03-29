Truyền thông Malaysia lo ngại sức mạnh của Đỗ Hoàng Hên tại vòng loại Asian Cup 2027 Tờ New Straits Times cảnh báo về tầm ảnh hưởng của Đỗ Hoàng Hên trong bối cảnh Malaysia mất 7 trụ cột trước trận quyết đấu tại Thiên Trường ngày 31/3.

Trận tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 đang trở thành tâm điểm của truyền thông khu vực. Trên tờ New Straits Times, giới chuyên môn Malaysia không ngần ngại bày tỏ sự lo ngại về sức mạnh của "Những chiến binh sao vàng", đặc biệt là tầm ảnh hưởng từ dàn cầu thủ nhập tịch đang vào phom dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Sức mạnh từ dàn nhân sự nhập tịch

Sức ép tâm lý đối với "Bầy hổ Malaya" bắt nguồn từ màn trình diễn ấn tượng của ĐT Việt Nam trong trận giao hữu thắng Bangladesh 3-0 vừa qua. Sự xuất hiện của hai cầu thủ gốc Brazil là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên đã mang đến làn gió mới cho lối chơi của đội chủ sân Thiên Trường.

Đỗ Hoàng Hên (phải) là nhân tố của ĐT Việt Nam được truyền thông Malaysia quan tâm. Ảnh: VFF

Đặc biệt, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên dù mới lần đầu khoác áo tuyển nhưng đã lập tức ghi điểm với lối đá càn lướt và giàu tính đột biến. Dù kém may mắn khi cú dứt điểm hiểm hóc đập cột dọc trong hiệp 2 trận gặp Bangladesh, nhưng khả năng sáng tạo và tầm nhìn chiến thuật của anh chính là điều khiến báo giới Malaysia e dè nhất.

Tờ New Straits Times nhấn mạnh: "Việt Nam sẽ trông chờ vào tiền vệ chạy cánh nhập tịch mới nhất của họ, Đỗ Hoàng Hên, để dẫn dắt hàng công. Tiền vệ được cấp quốc tịch Việt Nam vào tháng 10 năm 2025, được kỳ vọng sẽ mang đến sự sáng tạo và tầm nhìn cho tuyến giữa".

Khó khăn bủa vây tuyển Malaysia

Trái ngược với sự tăng cường chất lượng của ĐT Việt Nam, đoàn quân của HLV Peter Cklamovski đang rơi vào tình cảnh thiếu hụt lực lượng trầm trọng. Malaysia đã mất đi sự phục vụ của 7 cầu thủ nhập tịch quan trọng bao gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel do các án phạt từ FIFA.

Việc mất đi trục xương sống này, cộng thêm áp lực phải thi đấu trên chảo lửa Thiên Trường vào ngày 31/3 tới, khiến giới mộ điệu Malaysia lo ngại về một thất bại khó tránh khỏi. Sự chênh lệch về tính thời điểm và nhân sự đang biến ĐT Việt Nam thành thử thách cực đại cho bản lĩnh của đội bóng xứ dầu cọ trong nỗ lực tìm vé dự vòng chung kết Asian Cup.