Truyền thông Thái Lan dè chừng 'vũ khí' Đỗ Hoàng Hên của Đội tuyển Việt Nam Tờ Ball Thai đánh giá cao sự xuất hiện của tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên trong danh sách hội quân tháng 3/2026, coi đây là bước ngoặt chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.

Việc tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo da Silva) lần đầu tiên được triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam không chỉ là tin vui với người hâm mộ trong nước mà còn tạo nên làn sóng quan tâm mạnh mẽ từ truyền thông khu vực. Đặc biệt, báo chí Thái Lan đang dành sự tập trung lớn vào gương mặt này, coi anh là một trong những mối đe dọa tiềm tàng đối với các đối thủ tại Đông Nam Á.

Hoàng Hên được kỳ vọng tỏa sáng ở loạt trận sắp tới.

Sự dè chừng từ đối thủ khu vực

Ngay sau khi danh sách hội quân đợt FIFA Days tháng 3/2026 được công bố, tờ Ball Thai đã nhanh chóng đưa tin đậm nét về sự hiện diện của tân binh gốc Brazil. Tờ báo này nhấn mạnh: “Hendrio Araujo da Silva, với tên tiếng Việt là Đỗ Hoàng Hên, đã chính thức được triệu tập. Đây là cột mốc lịch sử đánh dấu lần đầu tiên anh góp mặt trong màu áo 'Những chiến binh Sao Vàng'.”

Giới chuyên môn Thái Lan nhận định, việc sở hữu một cầu thủ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện và kinh nghiệm dày dặn như Đỗ Hoàng Hên là bước đi chiến lược của HLV Kim Sang-sik. Điều này không chỉ giúp gia tăng chiều sâu đội hình mà còn đa dạng hóa các phương án tấn công, vốn là bài toán cần lời giải của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua.

Thông số ấn tượng và vai trò chiến thuật

Lý do giúp tiền vệ 31 tuổi lọt vào mắt xanh của chiến lược gia người Hàn Quốc nằm ở màn trình diễn bùng nổ tại giải quốc nội. Những con số thống kê của cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC mùa này thực sự thuyết phục:

Chỉ số Thành tích Bàn thắng 6 Kiến tạo 4 Vị trí Tiền vệ tấn công

Với phong độ hiện tại, Đỗ Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ trở thành "chìa khóa" mở ra những phương án tấn công biến ảo. Khả năng giữ bóng, nhãn quan chiến thuật sắc sảo và kỹ năng dứt điểm đa dạng của anh mang lại luồng sinh khí mới, giúp đội hình Việt Nam trở nên khó lường hơn trước các đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu.

Lộ trình thử nghiệm và mục tiêu Asian Cup

Theo kế hoạch, Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Bangladesh trong những ngày tới. Đây được xem là "bài test" quan trọng để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm sự ăn ý giữa Đỗ Hoàng Hên và các vệ tinh xung quanh. Nếu hòa nhập tốt, tiền vệ này chắc chắn sẽ đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi của đội nhà.

Xa hơn, sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên là bước chuẩn bị then chốt trước khi Đội tuyển Việt Nam bước vào trận tái đấu quan trọng với Malaysia tại Vòng loại Asian Cup 2027. Với sự góp mặt của một chuyên gia sáng tạo như Hendrio, người hâm mộ đang kỳ vọng vào một diện mạo tấn công rực lửa và hiệu quả hơn dưới thời HLV Kim Sang-sik.