Truyền thông Thái Lan khen ngợi chiến lược nhập tịch có chọn lọc của ĐT Việt Nam Tờ Krian Buriram đánh giá cao việc Việt Nam chỉ bổ sung sao nhập tịch cho hàng công, giúp giữ không gian phát triển cho cầu thủ trẻ thay vì ồ ạt như Indonesia.

Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 của tuyển Việt Nam trước Indonesia tại lượt trận bảng A ASEAN Cup 2026, truyền thông khu vực đã đưa ra những phân tích sâu sắc về sự khác biệt trong tư duy xây dựng lực lượng của hai đội bóng. Trong đó, báo chí Thái Lan đặc biệt dành lời khen cho mô hình sử dụng cầu thủ nhập tịch mang tính chiến lược và bài bản của "Những chiến binh Sao vàng".

Sự khác biệt trong triết lý sử dụng nhân sự

Xuân Son là ngôi sao nhập tịch chất lượng cao của ĐT Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam bước vào giải đấu năm nay với sự xuất hiện của ba nhân tố nhập tịch gốc Brazil trên hàng tấn công gồm Nguyễn Xuân Son (29 tuổi), Đỗ Hoàng Hên (32 tuổi) và Nguyễn Tài Lộc (32 tuổi). Việc tập trung nhân lực ngoại cho tuyến đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong khâu giải quyết bàn thắng.

Phân tích về điểm này, tờ Krian Buriram của Thái Lan nhận định: "Điểm thú vị là đội tuyển Việt Nam không sử dụng cầu thủ nhập tịch ồ ạt. Thay vào đó, họ chỉ lựa chọn bổ sung hàng công nhằm tăng cường chất lượng đội hình. Trong khi đó, trụ cột ở các vị trí khác đều là những người bản địa. Điều này giúp Việt Nam vừa nâng cấp sức mạnh tấn công, vừa duy trì được cơ hội phát triển cho các tài năng trẻ."

Tờ báo xứ chùa vàng cũng đặt mô hình này lên bàn cân so sánh với Indonesia: "Đội bóng xứ vạn đảo đã bổ sung ồ ạt các cầu thủ nhập tịch vào quá nhiều vị trí, vô tình làm hẹp đi khoảng trống thi đấu của các cầu thủ nội. Xét về định hướng dài hạn, phương án của bóng đá Việt Nam hợp lý và bền vững hơn."

Dư luận khu vực đồng tình với bài toán dài hạn

Góc nhìn chuyên môn từ báo chí Thái Lan nhanh chóng nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á. Nhiều ý kiến cho rằng tuyển Việt Nam đã nhận diện chính xác điểm yếu cố hữu ở vị trí tiền đạo trung tâm trong nhiều năm qua để bổ sung đúng trọng tâm, thay vì làm thay đổi toàn bộ bản sắc đội hình.

Tài khoản Artith Kaewsaeng-on bình luận: "Việt Nam trước nay chỉ thiếu tiền đạo mục tiêu đẳng cấp, trong khi Indonesia lại thiếu sự đồng bộ ở cả hệ thống." Một số cổ động viên khác cũng chỉ ra rằng những chệch hạc trong phòng ngự của Indonesia ở trận thua 0-3 xuất phát từ sai lầm cá nhân của các nội binh như Rizky Ridho hay thủ môn Nadeo Argawinata, cho thấy sự thiếu kết nối giữa các nhóm cầu thủ.

Cục diện bảng A ASEAN Cup 2026

Trận thắng quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu bảng A với 7 điểm. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có cùng điểm số với Singapore nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ hiệu số bàn thắng bại vượt trội.

Ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng, đội tuyển Việt Nam chỉ cần giành một kết quả hòa trước Campuchia là sẽ chính thức đi tiếp vào vòng bán kết với vị thế chủ động.