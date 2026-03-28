Truyền thông Thái Lan mỉa mai thể trạng của Nguyễn Xuân Son sau ngày tái xuất Dù tuyển Việt Nam thắng Bangladesh 3-0, tiền đạo Nguyễn Xuân Son vẫn trở thành tâm điểm chỉ trích từ báo chí Thái Lan vì phong độ sa sút sau 10 tháng điều trị chấn thương.

Chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Bangladesh vào tối 27/3 đánh dấu sự trở lại của những trụ cột như Đoàn Văn Hậu và sự kết hợp mới giữa Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Tuy nhiên, màn trình diễn của chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son trong hiệp hai lại đang đối mặt với những luồng dư luận trái chiều, đặc biệt là sự mỉa mai từ truyền thông Thái Lan.

Làn sóng chỉ trích từ truyền thông xứ Chùa Vàng

Từng là nỗi khiếp sợ với 7 bàn thắng và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2024, diện mạo mới của Nguyễn Xuân Son khiến fanpage KrianBuriramv2 và nhiều trang tin Thái Lan không khỏi ngạc nhiên. Họ đưa ra những đánh giá khá gay gắt về thể hình và khả năng vận động của ngôi sao đang khoác áo Thép Xanh Nam Định.

Cụ thể, các trang tin này cho rằng việc tăng cân khiến khả năng di chuyển và xử lý bóng của tiền đạo gốc Brazil giảm sút đáng kể, làm mất đi sự nguy hiểm vốn có. "Tiền đạo của tuyển Việt Nam sau thời gian dài chấn thương đã trở lại thi đấu, nhưng thể trạng không còn như trước. Phong độ của anh sa sút rõ rệt, thậm chí như một con người khác", trang KrianBuriramv2 bình luận.

Báo Thái Lan đặc biệt chú ý đến thể trạng của Xuân Son.

Hệ quả từ chấn thương kinh hoàng tại AFF Cup 2024

Đáng chú ý, sự thay đổi về phong độ của Xuân Son là hệ quả tất yếu sau tai nạn gãy chân nghiêm trọng trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 tại Thái Lan. Chấn thương này đã khiến anh phải rời xa sân cỏ suốt 10 tháng và chỉ mới bắt đầu thi đấu lại từ cuối năm 2025. Việc một cầu thủ có thể hình đậm như Xuân Son cần nhiều thời gian để lấy lại nhịp độ thi đấu và bản năng sát thủ là điều có thể dự báo trước.

Bên cạnh đó, việc thiếu hụt cảm giác bóng sau thời gian dài dưỡng thương khiến những pha bứt tốc và xử lý trong không gian hẹp của anh chưa đạt hiệu quả cao nhất. Điều này tạo nên sự tương phản lớn so với hình ảnh bùng nổ của chính anh một năm về trước.

HLV Kim Sang-sik lên tiếng bảo vệ học trò

Trước những lời chê bai từ truyền thông đối thủ, HLV Kim Sang-sik đã nhanh chóng lên tiếng bày tỏ sự thông cảm và bảo vệ tiền đạo chủ lực của mình. Trong buổi họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận ban huấn luyện cần có những điều chỉnh về chế độ tập luyện và dinh dưỡng cho cầu thủ này.

"Chúng tôi cần kiểm tra lại cân nặng của Xuân Son. Thời gian qua cậu ấy bị đau bắp đùi nên di chuyển chưa thanh thoát lắm. Xuân Son đang cố gắng nỗ lực hết mình để lấy lại phong độ cao nhất. Tôi kỳ vọng cậu ấy sẽ thể hiện tốt hơn ở trận gặp Malaysia sắp tới", ông Kim Sang-sik nhấn mạnh. Với sự tin tưởng từ ban huấn luyện, trận đấu tiếp theo sẽ là cơ hội để Nguyễn Xuân Son chứng minh năng lực và đập tan những hoài nghi từ dư luận.