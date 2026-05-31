Truyền thông Thái Lan thừa nhận cầu thủ Việt Nam vượt trội về tính kỷ luật chiến thuật Tờ Siam Sport nhận định kỷ luật là chìa khóa giúp bóng đá Việt Nam thống trị khu vực, trong khi sự tự do quá mức khiến cầu thủ Thái Lan dần đánh mất vị thế.

Truyền thông Thái Lan vừa đưa ra những phân tích sâu sắc về sự chênh lệch giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực. Tờ Siam Sport thừa nhận, dù sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, các cầu thủ Thái Lan đang dần thất thế trước Việt Nam do thiếu tính kỷ luật và sự gắn kết trong hệ thống chiến thuật.

Bóng đá trẻ Việt Nam có sự tiến bộ rõ nét thời gian gần đây. Ảnh: VFF

Nghịch lý giữa kỹ thuật và kỷ luật

Theo phân tích từ Siam Sport, các cầu thủ xứ chùa Vàng vốn nổi tiếng với sự sáng tạo và lối đá hoa mỹ. Tuy nhiên, chính sự tự do quá mức lại trở thành rào cản khi họ phải thích nghi với các hệ thống chiến thuật hiện đại đòi hỏi sự chặt chẽ. Đây là lý do khiến bóng đá Thái Lan thường xuyên gặp khó khăn khi làm việc với các huấn luyện viên người Hàn Quốc – những người luôn đặt tính kỷ luật lên hàng đầu.

Để giải quyết bài toán căn cơ này, CLB Kanchanaburi Power đã quyết định bổ nhiệm HLV Park Hang-seo. Động thái này được giới chuyên môn Thái Lan kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng về tư duy chơi bóng, rèn giũa lại nề nếp cho cầu thủ, vốn được coi là nguyên nhân chính khiến đội tuyển quốc gia nước này chững lại trong những năm qua.

Công thức thành công: Chất Nam Mỹ và Kỷ luật Châu Âu

Không chỉ truyền thông Thái Lan, tờ Bola Sport của Indonesia cũng dành sự thán phục cho mô hình phát triển của bóng đá Việt Nam. Tờ báo này đánh giá các cầu thủ trẻ Việt Nam đang sở hữu một sự kết hợp hoàn hảo: chất kỹ thuật của Nam Mỹ và tính kỷ luật của người châu Âu.

Chính sự toàn diện này đã giúp Việt Nam duy trì vị thế dẫn đầu Đông Nam Á suốt nửa thập kỷ qua. Thay vì chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân, các đội tuyển Việt Nam luôn vận hành như một khối thống nhất, có khả năng áp đặt lối chơi và kiểm soát bóng chủ động trước mọi đối thủ trong khu vực.

Sự chuyển dịch vị thế trong các trận cầu lớn

Sự vượt trội về chiến thuật được thể hiện rõ nét nhất tại trận chung kết SEA Games 33 diễn ra vào năm 2025. U23 Việt Nam đã khiến U23 Thái Lan phải lùi sâu phòng ngự bằng những pha phối hợp sắc nét, một hình ảnh trái ngược hoàn toàn so với quá khứ.

Đáng chú ý, tính kỷ luật còn giúp Việt Nam đạt được những kết quả ấn tượng trước các thế lực Tây Á. Thống kê từ đầu năm 2026 đến nay cho thấy, các đại diện trẻ của Việt Nam đã toàn thắng trước những đối thủ mạnh từ khu vực này tại hai giải đấu cấp độ châu Á. Điều này minh chứng rằng khi rào cản về thể lực và kỷ luật được xóa bỏ, bóng đá Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng vươn tầm khỏi khu vực.