Truyền thông Yemen e dè sự lột xác của U17 Việt Nam trước VCK châu Á Dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng tại Ả Rập Xê Út, báo chí Yemen vẫn đánh giá U17 Việt Nam là thử thách cực đại nhờ tính kỷ luật và sự tiến bộ vượt bậc dưới thời HLV Roland.

Cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen vào ngày 7/5 tới đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Tây Á. Dù đội bóng xứ Nghìn lẻ một đêm đang có chuyến tập huấn chuyên sâu tại Jeddah (Ả Rập Xê Út), giới chuyên môn nước này vẫn dành sự tôn trọng đặc biệt cho đoàn quân của HLV Roland, coi đây là rào cản lớn nhất trong mục tiêu chinh phục tấm vé dự World Cup.

U17 Việt Nam tập luyện để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U17 Yemen. Ảnh: VFF

Sự chuẩn bị khắc nghiệt của U17 Yemen

Để chuẩn bị cho chiến dịch châu lục, U17 Yemen đã trải qua một lộ trình huấn luyện bài bản và nghiêm ngặt. Dưới sự dẫn dắt của HLV Haitham Al-Asbahi, đội bóng này đã hoàn tất 5 tuần rèn quân tại Sana’a trước khi di chuyển sang Jeddah để làm quen với khí hậu và cường độ thi đấu cao.

Danh sách 23 cầu thủ ưu tú nhất đã được chốt lại sau các trận đấu cọ xát với những CLB trong nước. Đội bóng Tây Á hiện đang duy trì chế độ tập luyện "kỷ luật thép", tập trung tối đa vào việc nâng cấp nền tảng thể lực và hoàn thiện các phương án chiến thuật. Tuy nhiên, sự chuẩn bị chu đáo này vẫn không thể làm giảm bớt sự lo ngại của báo giới nước nhà trước sức mạnh của đối thủ Đông Nam Á.

Lời cảnh báo từ truyền thông Tây Á

Tờ Sahaafa nhận định trận ra quân gặp U17 Việt Nam không chỉ là một trận đấu thông thường mà là "bài kiểm tra thực sự" cho tham vọng World Cup của đội nhà. Trong một bảng C đầy biến số, kết quả trận đấu này sẽ trực tiếp quyết định cơ hội đi tiếp của cả hai đội.

Đồng quan điểm, trang Yemen-Press phân tích sâu hơn về lối chơi của đối thủ: "U17 Việt Nam là một tập thể có tổ chức cực tốt và giàu tính kỷ luật. Chính sự gắn kết này sẽ khiến trận ra quân của chúng ta trở nên vô cùng khó khăn, bất chấp việc chúng ta đã có nhiều thời gian chuẩn bị hơn trước".

Sức mạnh từ sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo

Nhìn vào lịch sử đối đầu, tờ Al Sahwa chỉ ra rằng U17 Yemen đang nắm lợi thế với chuỗi 3 trận bất bại (1 thắng, 2 hòa). Tuy nhiên, tờ báo này cũng ngay lập tức đưa ra lời cảnh báo rằng những số liệu quá khứ không còn phản ánh đúng thực lực hiện tại của hai đội.

Dẫn chứng thực tế nhất là trận hòa 1-1 tại vòng loại U17 châu Á 2025 vừa qua. Báo chí Yemen thừa nhận, dưới bàn tay nhào nặn của HLV Roland, U17 Việt Nam đã thực sự lột xác. Lối chơi thực dụng, khoa học và khả năng chịu áp lực tốt đã biến lứa cầu thủ trẻ hiện tại thành một khối thống nhất, rất khó bị đánh bại.

Đánh giá cục diện bảng đấu

Sự phát triển đồng đều về chất lượng đào tạo trẻ tại Việt Nam trong những năm gần đây đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của các đối thủ tại châu lục. U17 Việt Nam hiện nay không còn là đội bóng dễ bị gây áp lực bởi thể hình hay thể lực của các đội bóng Tây Á.

Thay vào đó, khả năng kiểm soát không gian và tính tổ chức trong phòng ngự là những vũ khí giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam đứng vững trước những đối thủ mạnh. Trận cầu ngày 7/5 tới hứa hẹn sẽ là màn đấu trí căng thẳng giữa hai phong cách bóng đá khác biệt, nơi sai lầm nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá bằng cả giải đấu.