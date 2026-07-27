Từ bỏ thương vụ Yan Diomande 120 triệu euro: Tuyên ngôn kỷ luật tài chính của PSG PSG chính thức rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký của thần đồng Yan Diomande, mở đường cho Real Madrid hoàn tất thương vụ bom tấn trị giá 120 triệu euro.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 vừa chứng kiến bước ngoặt lớn khi Paris Saint-Germain (PSG) chính thức từ bỏ cuộc đua chiêu mộ Yan Diomande từ RB Leipzig. Quyết định rút lui đột ngột của đội bóng nước Pháp đã dọn đường để Real Madrid nắm lợi thế tuyệt đối trong việc sở hữu tài năng 19 tuổi này.

PSG từ bỏ Diomande của Leipzig.

Ranh giới tài chính và tuyên bố đanh thép từ PSG

Chỉ ít ngày trước, tài năng trẻ người Bờ Biển Ngà vẫn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của PSG nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công. Dù vậy, thương vụ nhanh chóng vượt tầm kiểm soát khi Real Madrid can thiệp quyết liệt và sẵn sàng chi ra mức phí chuyển nhượng kỷ lục từ 115 đến 120 triệu euro, kèm theo các điều khoản cá nhân đã thỏa thuận xong với cầu thủ.

Trái ngược với thói quen vung tiền trong quá khứ, nhà ĐKVĐ Champions League đã chủ động dừng lại. Thông qua kênh truyền thông Sky Sports, đại diện PSG đưa ra thông cáo chính thức khẳng định quan điểm cứng rắn:

“Phí chuyển nhượng và mức lương yêu cầu hoàn toàn không tương xứng và bị bóp méo, Paris Saint-Germain sẽ không đánh đổi các nguyên tắc quản lý tài chính lành mạnh và cân bằng đội hình”.

Sự thay đổi chiến lược trên bàn đàm phán

Theo nguồn tin từ Foot Mercato, ban lãnh đạo PSG nhấn mạnh họ sẽ không tiếp tục tham gia vào các cuộc đấu giá bị đẩy lên quá mức do chiêu trò làm giá từ phía môi giới. Quyết định này thể hiện một định hướng quản trị mới: ưu tiên sự ổn định tài chính và cấu trúc quỹ lương thay vì lao vào các cuộc đua tiền tệ vô hạn.

Bên cạnh đó, động thái này cũng gửi đi thông điệp rõ ràng tới các đối tác trên thị trường chuyển nhượng rằng PSG sẽ không còn là mục tiêu để các bên trục lợi hay ép giá. Đội bóng thành Paris chọn tiếp tục thực hiện kế hoạch nâng cấp đội hình theo lộ trình riêng một cách điềm tĩnh.

Real Madrid chuẩn bị hoàn tất thương vụ bom tấn

Ở chiều ngược lại, việc PSG rút lui giúp Real Madrid nhanh chóng tiến tới những bước cuối cùng. Đội chủ sân Santiago Bernabeu dự kiến sẽ chính thức ra mắt Yan Diomande ngay trong tuần này.

Thương vụ không chỉ khẳng định sức hút thương hiệu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trên thị trường chiêu mộ tài năng trẻ, mà còn khép lại một trong những thương vụ tốn nhiều giấy mực nhất của kỳ chuyển nhượng hè 2026.