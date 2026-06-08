Từ bờ vực xuống hạng đến cuộc cách mạng 237 triệu bảng của De Zerbi tại Tottenham Sau thảm họa suýt xuống hạng, Roberto De Zerbi đang biến Tottenham thành cỗ máy mua sắm đầy khao khát với 237 triệu bảng để sẵn sàng mở ra kỷ nguyên mới.

Chỉ mới bốn tháng trước, phòng thay đồ Tottenham Hotspur tại Stadium of Light chìm trong bầu không khí ngột ngạt sau trận thua 0-1 trước Sunderland. Đó là trận đấu ra mắt đầy cay đắng của Roberto De Zerbi, nơi chiến lược gia người Ý phải thốt lên câu hỏi nghiệt ngã: "Chúng ta đã qua đời rồi sao?". Thế nhưng, từ cuộc chiến sinh tử 7 vòng cuối để trụ lại Ngoại hạng Anh, Spurs lúc này đang khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác trong chuyến du đấu tiền mùa giải tại Sydney.

Roberto De Zerbi đang nỗ lực tạo ra một kỷ nguyên mới tại Tottenham Hotspur.

Bản năng sát thủ trên thị trường chuyển nhượng

Sự hồi sinh của Tottenham không chỉ đến từ tinh thần mà còn được bảo chứng bằng khoản đầu tư kỷ lục 237 triệu bảng. Roberto De Zerbi không giấu giếm tham vọng biến Spurs thành một tập thể tinh hoa. Ông thừa nhận bản thân trở thành "con cá mập" trên bàn đàm phán – quyết đoán, nhanh gọn và không cho đối thủ cơ hội lật ngược thế cờ, giúp Spurs đánh bại cả Manchester United lẫn Manchester City để sở hữu các mục tiêu hàng đầu.

Hai cú đúp bom tấn mang tên Sandro Tonali (100 triệu bảng từ Newcastle) và Mateus Fernandes (85 triệu bảng từ West Ham) chính là minh chứng rõ nhất cho sức hút của De Zerbi. Không chỉ dựa vào tiềm lực tài chính, nhà cầm quân người Ý chinh phục học trò bằng sự chân thành đặc biệt. Ông từng trò chuyện trực tiếp với cha mẹ Fernandes và hứa sẽ trở thành "người cha thứ hai" của tài năng trẻ này tại Anh. Với Tonali, tin nhắn ngay sau ngày trụ hạng cùng cuộc gặp riêng ở Brescia đã hoàn toàn thuyết phục tiền vệ người Ý gia nhập dự án "vương triều 5 mùa giải".

De Zerbi trực tiếp sang Brescia thuyết phục Sandro Tonali cập bến Spurs.

Tái cấu trúc thượng tầng và kỷ luật thép

Bên cạnh việc chiêu mộ hàng loạt tân binh chất lượng như Jan Paul van Hecke, Andrew Robertson hay Martin Dubravka, Tottenham cũng trải qua bước ngoặt lớn ở bộ máy quản trị. Sự xuất hiện của Giám đốc điều hành Vinai Venkatesham, Giám đốc kỹ thuật Johan Lange cùng các chuyên gia Rafi Moersen và Dan Lewindon từ City Football Group hứa hẹn tối ưu hóa quy trình vận hành cũng như bài toán thể lực, chấn thương cho đội bóng.

Đáng chú ý, De Zerbi áp dụng thiết quân luật vô cùng cứng rắn để xóa bỏ tâm lý rệu rã từng khiến Spurs rơi xuống vị trí thứ 17 mùa trước. Tuyên bố "ai mang năng lượng tiêu cực sẽ phải về nhà ngay lập tức" được đưa ra nhằm thanh lọc phòng thay đồ. Ông sẵn sàng tôn trọng nguyện vọng ra đi của những trụ cột như Cristian Romero hay Guglielmo Vicario, nhưng đòi hỏi sự cam kết tuyệt đối từ những người ở lại.

Từ vực thẳm thất vọng tại Sunderland đến nụ cười trên đất Sydney, Tottenham đang dần mang đậm cá tính của De Zerbi: lỳ lợm, sắc sảo và đầy khát vọng. "Gà trống" đã sẵn sàng bước vào mùa giải mới với tâm thế của một kẻ thách thức danh hiệu thực thụ.