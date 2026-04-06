Tự chế tạo RAM tại nhà: Bước đột phá của YouTuber Dr. Semiconductor trước cơn sốt giá bộ nhớ Trong bối cảnh giá bộ nhớ DDR5 tăng vọt do cơn sốt AI năm 2026, YouTuber Dr. Semiconductor đã chế tạo thành công mảng RAM 20 ô nhớ ngay tại nhà kho cá nhân.

YouTuber Dr. Semiconductor vừa gây xôn xao cộng đồng công nghệ thế giới khi công bố video "Making RAM at home", ghi lại quá trình chế tạo thành công một mảng bộ nhớ RAM hoạt động được ngay trong nhà kho cá nhân. Đây là lần đầu tiên một cá nhân có thể tạo ra các ô nhớ trong môi trường phi công nghiệp, đánh dấu cột mốc quan trọng cho giới kỹ sư độc lập.

Động lực chính thúc đẩy dự án này đến từ tình trạng giá linh kiện tăng cao vào năm 2026. Cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) khiến nhu cầu về bộ nhớ băng thông cao (HBM) đạt đỉnh, buộc các tập đoàn lớn như Samsung, SK Hynix và Micron phải ưu tiên sản xuất để tối đa hóa lợi nhuận. Hệ quả là công suất dành cho tấm wafer DRAM thông thường bị thu hẹp, đẩy giá các thanh RAM 32GB DDR5 lên mức kỷ lục.

Cấu trúc 1T1C và thách thức sản xuất tại gia

Về mặt kỹ thuật, mỗi ô nhớ DRAM hoạt động dựa trên cấu trúc "1T1C", bao gồm một bóng bán dẫn (transistor) đóng vai trò làm công tắc và một tụ điện (capacitor) để lưu trữ điện tích biểu diễn dữ liệu bit 0 và 1. Dù nguyên lý này tưởng chừng đơn giản, việc thực hiện ở quy mô siêu nhỏ lại đòi hỏi những dây chuyền trị giá hàng chục tỷ USD.

Giá ram tăng cao, một youtuber tự chế tạo RAM tại nhà (Nguồn: Internet)

Khác với các nhà máy hiện đại sản xuất ở tiến trình dưới 20 nanomet với điện dung femtofarad, Dr. Semiconductor tiếp cận ở thang đo micromet. Mật độ linh kiện này tương đương với công nghệ từ đầu thập niên 1970, với điện dung khoảng 12 picofarad, lớn hơn hàng nghìn lần so với DRAM thương mại hiện nay.

Quy trình 3 giai đoạn trong phòng sạch tự chế

Để hiện thực hóa dự án, nhà sáng tạo người Anh đã tự xây dựng một phòng sạch chuẩn Class 100 từ tháng 3 năm 2026. Bằng việc sử dụng hệ thống lọc HEPA và quạt áp suất dương, anh đã tạo ra môi trường đủ tiêu chuẩn cho quy trình micromet. Quy trình chế tạo bao gồm ba giai đoạn: tạo hình, chế tạo bóng bán dẫn và kim loại hóa.

Giai đoạn đầu tiên là làm sạch phiến silicon và đưa vào lò nung tự chế để tạo lớp oxit dày 330 nanomet, sau đó khắc hoa văn mặt nạ bằng tia cực tím. Giai đoạn thứ hai, chế tạo bóng bán dẫn, là công đoạn khó khăn nhất khi yêu cầu việc ăn mòn và pha tạp hóa chất chính xác đến từng mili giây. Cuối cùng, giai đoạn kim loại hóa thực hiện phun nhôm lên chip qua mặt nạ vi mô để hoàn thiện kết nối cho 20 ô nhớ.

Di sản công nghệ từ những dự án độc lập

Thành tựu của Dr. Semiconductor gợi nhắc đến kỹ sư Sam Zeloof, người từng tự chế tạo chip logic tại gara. Tuy nhiên, việc chế tạo DRAM mang lại thách thức riêng biệt vì yêu cầu tính đồng nhất tuyệt đối; bất kỳ sự rò rỉ điện tích nào cũng dẫn đến mất dữ liệu ngay lập tức.

Dù mảng RAM 20 ô nhớ này có dung lượng thấp hơn hàng tỷ lần so với RAM trên PC hiện đại, dự án đã chứng minh rằng ranh giới của một ngành công nghiệp độc quyền có thể bị phá vỡ bởi những cá nhân đam mê. Điều này mở ra kỳ vọng về sự ra đời của các mảng bộ nhớ quy mô lớn hơn được thực hiện bởi các kỹ sư độc lập trong tương lai.