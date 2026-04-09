Tứ kết Champions League: Harry Kane chạm mốc 49 bàn, Liverpool lập kỷ lục buồn tại Paris Lượt đi tứ kết Champions League ghi dấu ấn của Bayern Munich và PSG, trong khi Arsenal duy trì mạch bất bại và Liverpool chạm đáy phong độ với thống kê tấn công tệ hại.

Lượt đi vòng tứ kết Champions League đã khép lại với những diễn biến kịch tính và các thông số thống kê gây kinh ngạc. Trong khi Bayern Munich và Paris Saint-Germain (PSG) chiếm ưu thế, những đội bóng lớn như Liverpool và Barcelona lại phải đối mặt với những kỷ lục không mong muốn.

Bayern Munich khẳng định bản lĩnh tại Bernabeu

Trên sân Bernabeu, Bayern Munich đã giành lợi thế quan trọng trước Real Madrid với chiến thắng 2-1. Điểm nhấn lớn nhất thuộc về Harry Kane, người đã ghi bàn để chạm mốc 49 pha lập công trên mọi đấu trường mùa này. Kane cũng trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử Bayern đạt 30 bàn tại Champions League, đứng sau Robert Lewandowski (69) và Thomas Muller (57).

Đáng chú ý, Michael Olise hiện dẫn đầu 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu với 25 pha kiến tạo, vượt xa người xếp thứ hai là Bruno Fernandes (17). Ở chiều ngược lại, Manuel Neuer thiết lập kỷ lục với 9 pha cứu thua trong một trận knock-out tại Bernabeu. Phía Real Madrid, Trent Alexander-Arnold có pha kiến tạo đầu tiên tại cúp châu Âu trong màu áo mới, trở thành cầu thủ người Anh thứ tư làm được điều này cho Los Blancos.

Bayern đã có chiến thắng quan trọng trước Real.

Sự thực dụng của Arsenal và mạch bất bại

Arsenal tiếp tục duy trì phong độ ổn định với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Sporting CP. David Raya khẳng định vị thế thủ môn hàng đầu khi đạt chỉ số ngăn chặn bàn thua (xG prevented) lên tới +9 trong hai mùa giải gần nhất. Tại tuyến giữa, Declan Rice có 13 lần thu hồi bóng, kỷ lục của một tiền vệ Arsenal trong kỷ nguyên Mikel Arteta tại đấu trường này.

Sức mạnh chiều sâu của Pháo thủ được thể hiện qua con số 38 bàn thắng có sự góp sức của các cầu thủ dự bị. Chiến thắng này cũng kéo dài mạch bất bại của Arsenal tại Champions League lên con số 11 trận, chuỗi phong độ tốt nhất của họ kể từ mùa giải 2005-06.

Cơn ác mộng của Liverpool và kỷ lục của Kvaratskhelia

Liverpool đã trải qua một đêm đáng quên tại Paris khi để thua 0-2 trước PSG. Các học trò của HLV Arne Slot chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức 0,17 – con số thấp nhất trong 105 trận dưới triều đại chiến lược gia này. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn 4 năm, The Kop không thể tung ra bất kỳ cú dứt điểm trúng đích nào trong một trận đấu tại Champions League.

Liverpool đã thua toàn diện PSG.

Ngược lại, Khvicha Kvaratskhelia đi vào lịch sử PSG khi là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 4 trận knock-out liên tiếp. Với 8 bàn thắng tại các vòng đấu loại trực tiếp, chân sút người Georgia hiện chỉ xếp sau Kylian Mbappe (14 bàn) trong danh sách những người ghi bàn nhiều nhất cho PSG ở giai đoạn này. Trong khi đó, Mbappe cũng thiết lập cột mốc riêng với 14 bàn thắng trong một mùa giải Champions League.

Atletico Madrid gieo sầu cho Barcelona

Tại cặp đấu nội bộ Tây Ban Nha, Atletico Madrid đã đánh bại Barcelona 2-0. Julian Alvarez chính thức vượt qua Diego Costa để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Atletico trong một mùa giải Champions League với 9 pha lập công. Marcus Rashford cũng để lại dấu ấn với 7 cú sút, thành tích hiếm có của một cầu thủ Anh trong một trận đấu loại trực tiếp.

Phía Barcelona, trung vệ trẻ Pau Cubarsi lập kỷ lục buồn khi trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên bị đuổi khỏi sân 2 lần trong lịch sử giải đấu. Thất bại này khiến đội bóng của HLV Xavi đối mặt với thử thách cực lớn trong trận lượt về khi phải thi đấu thiếu người.