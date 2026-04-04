Tứ kết FA Cup: Man City đại chiến Liverpool và kịch bản bất ngờ từ các đội hạng dưới Vòng tứ kết FA Cup chứng kiến cuộc đối đầu rực lửa giữa Manchester City và Liverpool tại Etihad, cùng những thử thách cam go dành cho Arsenal, Chelsea và West Ham.

Vòng tứ kết FA Cup chính thức trở lại, chiếm trọn tâm điểm của bóng đá Anh trong bối cảnh giải Ngoại hạng Anh tạm nghỉ. Danh sách 8 đội mạnh nhất năm nay là sự pha trộn giữa 6 đại diện từ hạng đấu cao nhất, "ngựa ô" Southampton từ Championship và đại diện League One – Port Vale.

Manchester City vs Liverpool: Trận chung kết sớm tại Etihad

Manchester City đang sở hữu phong độ hủy diệt trên sân nhà với chuỗi 17 trận thắng liên tiếp tại đấu trường FA Cup. Nếu đánh bại Liverpool vào thứ Bảy này, thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ chính thức phá vỡ kỷ lục tồn tại từ năm 1881 của Clapham Rovers. Tại Ngoại hạng Anh mùa này, Man City cũng đang áp đảo The Kop với cú đúp chiến thắng 3-0 và 2-1.

Tuy nhiên, Liverpool luôn sở hữu cái duyên đặc biệt khi đối đầu Man City tại sân chơi lâu đời nhất thế giới. Lữ đoàn đỏ đã giành chiến thắng trong 4 lần chạm trán gần nhất với đối thủ này tại FA Cup. Đây là giai đoạn mang tính quyết định với Liverpool khi họ phải phân phối sức lực cho cả đấu trường Champions League gặp PSG.

Về mặt cá nhân, Mohamed Salah đang khao khát ghi bàn trong 4 trận FA Cup liên tiếp để san bằng kỷ lục của Emile Heskey. Phía bên kia chiến tuyến, Erling Haaland đã sẵn sàng bùng nổ sau quãng nghỉ quý giá ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Chelsea vs Port Vale: Cuộc đấu giữa hai thái cực

Khoảng cách 62 bậc trên hệ thống kim tự tháp bóng đá Anh khắc họa rõ nét sự chênh lệch giữa Chelsea và Port Vale. Đại diện từ League One đang vật lộn với cuộc đua trụ hạng tại giải quốc nội, nhưng tại FA Cup, họ lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác với 4 trận thắng liên tiếp cùng tỷ số 1-0. Điểm tựa lớn nhất của Port Vale là thủ thành Joe Gauci, người đang sở hữu tỷ lệ cứu thua lên tới 89%, cao nhất giải đấu.

Ngược lại, Chelsea bước vào trận đấu với nhiều bất ổn sau 4 thất bại liên tiếp và thủng lưới 12 bàn. Tuy nhiên, tại FA Cup, The Blues lại cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm khi ghi được 13 bàn chỉ sau 3 vòng đấu. Tiền đạo Joao Pedro hiện là niềm hy vọng lớn nhất của đội chủ sân Stamford Bridge với hiệu suất ghi bàn ổn định tại đấu trường này.

Southampton vs Arsenal: Ký ức vàng son và sức mạnh Pháo thủ

Southampton bước vào trận tứ kết với nguồn cảm hứng từ cột mốc 50 năm ngày họ đánh bại Man Utd để lên ngôi vô địch năm 1976. Tuy nhiên, Arsenal là một thách thức cực đại khi đội bóng này đã vượt qua 45 trên 48 lần đối đầu với các đội bóng hạng dưới tại FA Cup.

Gabriel Martinelli đang trở thành nỗi khiếp sợ của các đội bóng ngoài Ngoại hạng Anh khi đã in dấu giày vào 5 bàn thắng tại giải đấu mùa này. Hy vọng của Southampton sẽ đặt cả vào đôi tay của thủ thành Daniel Peretz, người có chỉ số cứu thua xuất sắc nhất giải tính đến thời điểm hiện tại.

West Ham vs Leeds United: Cuộc chiến tâm lý và sự sinh tồn

Trận đấu này mang ý nghĩa lớn hơn một tấm vé đi tiếp, bởi cả West Ham (hạng 18) và Leeds (hạng 15) đều đang cần một cú hích tinh thần cho cuộc đua trụ hạng tại Ngoại hạng Anh. West Ham có lợi thế khi sở hữu HLV Nuno Espirito Santo, người có thành tích toàn thắng cả 4 trận tứ kết đấu cúp trong sự nghiệp. Đội bóng thành London cũng đang duy trì chuỗi gần 3 tháng bất bại trên sân nhà.

Ngược lại, Leeds United phải đối mặt với áp lực lịch sử khi chưa thể lọt vào đến bán kết FA Cup kể từ năm 1987. Một chiến thắng lúc này sẽ là liều thuốc tinh thần vô giá cho bất kỳ đội bóng nào trước khi quay trở lại cuộc chiến khốc liệt tại giải vô địch quốc gia.