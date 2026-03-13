Tứ kết Indian Wells 2026: Jannik Sinner đối đầu Learner Tien, Carlos Alcaraz gặp thử thách lớn Vòng tứ kết Indian Wells 2026 chứng kiến màn so tài giữa Jannik Sinner và hiện tượng gốc Việt Learner Tien, trong khi Carlos Alcaraz phải đối mặt với 'khắc tinh' Cameron Norrie.

Vòng tứ kết Indian Wells 2026 đang trở thành tâm điểm của làng quần vợt thế giới với những cặp đấu đầy duyên nợ và kịch tính. Sự trỗi dậy của các tài năng trẻ như Learner Tien hay Victoria Mboko đang thách thức sự thống trị của những ngôi sao hàng đầu như Jannik Sinner, Carlos Alcaraz và Iga Swiatek.

Jannik Sinner và bài kiểm tra từ hiện tượng gốc Việt Learner Tien

Trận đấu giữa hạt giống số 2 Jannik Sinner và tài năng trẻ người Mỹ gốc Việt Learner Tien được dự báo sẽ là màn so tài hấp dẫn nhất tại vòng tứ kết. Sinner tiến vào vòng đấu này sau chiến thắng đầy bản lĩnh trước Joao Fonseca với cùng tỷ số 7-6 trong hai set đấu. Tay vợt người Ý tiếp tục duy trì sự lạnh lùng và chính xác ở những thời điểm quyết định, khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Phía bên kia lưới, Learner Tien đang viết nên câu chuyện cổ tích tại giải đấu năm nay. Tay vợt trẻ người Mỹ vừa tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Alejandro Davidovich Fokina (4-6, 6-1, 7-6), cứu thành công match point để lần đầu tiên góp mặt tại tứ kết một giải Masters 1000. Phong độ thăng hoa cùng lợi thế sân nhà là vũ khí quan trọng nhất của Tien lúc này.

Sinner (bên trái) sẽ chơi trận đấu với đối thủ có phong độ cao là Learner Tien (bên phải)

Dù Sinner từng giành chiến thắng áp đảo 6-2, 6-2 trước Tien tại chung kết China Open 2025, điều kiện mặt sân chậm tại Indian Wells có thể giúp tay vợt gốc Việt kéo dài các pha bóng bền. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dặn và kỹ thuật thượng thừa, Sinner vẫn được đánh giá cao hơn trong việc kiểm soát thế trận.

Carlos Alcaraz đối mặt với 'khắc tinh' Cameron Norrie

Tại một diễn biến khác, tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz sẽ phải đối đầu với một thử thách cực đại mang tên Cameron Norrie. Dù sở hữu thành tích đối đầu 5 thắng - 3 thua trước tay vợt người Anh, Alcaraz chắc chắn không thể chủ quan khi Norrie chính là người đã đánh bại anh tại Paris Masters 2025.

Lối chơi bền bỉ và những cú đánh trái tay khó chịu của Norrie từ lâu đã được xem là khắc tinh đối với phong cách tấn công bùng nổ của Alcaraz. Đặc biệt, tay vợt thuận tay trái người Anh luôn biết cách kéo đối thủ vào những loạt bóng bền dài hơi, buộc Alcaraz phải tiêu tốn nhiều thể lực và dễ dẫn đến sai sót.

Norrie (bên phải) là đối thủ khó chịu với tay vợt số 1 thế giới, Alcaraz (bên trái)

Nếu Alcaraz có thể duy trì nhịp độ tấn công nhanh và tận dụng tốt các cơ hội lên lưới, anh sẽ có nhiều cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, bất kỳ sự chệch nhịp nào cũng có thể khiến ngôi sao người Tây Ban Nha phải trả giá trước một Norrie đầy lỳ lợm trên mặt sân chậm.

Nội dung đơn nữ: Cuộc đua khốc liệt của các nhà vô địch

Vòng tứ kết đơn nữ cũng không kém phần sôi động với sự góp mặt của những cái tên ưu tú nhất. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Iga Swiatek và Elina Svitolina. Swiatek đang cho thấy phong độ hủy diệt sau chiến thắng áp đảo trước Karolina Muchova, trong khi Svitolina vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc từ đầu mùa giải.

Bên cạnh đó, trận đại chiến giữa Jessica Pegula và nhà vô địch Australian Open 2026 Elena Rybakina cũng thu hút sự chú ý lớn. Dù Rybakina đang sở hữu chuỗi thắng trước Pegula, nhưng tay vợt người Mỹ sẽ có được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả nhà để tạo nên bất ngờ.

Lịch thi đấu tứ kết Indian Wells 2026 (ngày 13/03)

Thời gian Vòng đấu Cặp đấu 01:00 Tứ kết đơn nam Arthur Fils vs Alexander Zverev 01:00 Tứ kết đơn nữ Aryna Sabalenka vs Victoria Mboko 03:00 Tứ kết đơn nam Learner Tien vs Jannik Sinner 03:00 Tứ kết đơn nữ Linda Noskova vs Talia Gibson 04:30 Tứ kết đơn nữ Elina Svitolina vs Iga Swiatek 07:00 Tứ kết đơn nam Jack Draper vs Daniil Medvedev 07:00 Tứ kết đơn nữ Jessica Pegula vs Elena Rybakina 09:00 Tứ kết đơn nam Carlos Alcaraz vs Cameron Norrie

Với sự góp mặt của dàn sao thượng thặng và những hiện tượng đang lên, loạt trận tứ kết Indian Wells 2026 hứa hẹn sẽ mang đến những bữa tiệc quần vợt đỉnh cao cho người hâm mộ trên toàn thế giới.