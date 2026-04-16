Tứ kết lượt về Europa League: Freiburg và Aston Villa nắm lợi thế lớn Các đại diện như Freiburg và Aston Villa đang sở hữu ưu thế lớn về mặt tỷ số, trong khi Porto và Real Betis phải quyết đấu sau kết quả hòa ở lượt đi tứ kết Europa League.

Europa League đang bước vào giai đoạn then chốt khi các câu lạc bộ nỗ lực giành tấm vé vào bán kết. Sau lượt đi với nhiều kết quả bất ngờ, loạt trận tái đấu hứa hẹn những màn lật kèo kịch tính hoặc sự khẳng định sức mạnh từ các đội cửa trên.

Europa League đang diễn ra hấp dẫn.

Freiburg và cơ hội lịch sử trước Celta Vigo

Bất chấp những dự đoán về một thế trận giằng co, Freiburg đã tạo ra cú sốc khi đè bẹp Celta Vigo với tỷ số 3-0 ở lượt đi. Kết quả này giúp đại diện nước Đức tiến gần hơn bao giờ hết tới lần đầu tiên lọt vào bán kết một giải đấu cấp châu lục. Thống kê cho thấy Freiburg đang có phong độ tấn công cực cao khi ghi tới 8 bàn trong 2 trận gần nhất tại sân chơi này.

Dù rơi vào tình thế hiểm nghèo, HLV Claudio Giraldez của Celta vẫn giữ thái độ tích cực. Ông khẳng định đội bóng Tây Ban Nha sẽ trở nên nguy hiểm hơn khi không còn gì để mất. Tuy nhiên, để lật ngược thế cờ, Celta cần một màn trình diễn xuất thần trên sân nhà, nơi họ đã thắng 4 trong 6 trận mùa này.

Bản lĩnh của ứng viên vô địch Aston Villa

Aston Villa dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery đang chứng minh vị thế ứng viên hàng đầu sau chiến thắng 3-1 trước Bologna. Ollie Watkins tiếp tục phong độ chói sáng với một cú đúp, trở thành nguồn cảm hứng chính giúp Villa duy trì lợi thế hai bàn trước khi hành quân tới Ý. Đây là mùa giải thứ ba liên tiếp đội chủ sân Villa Park tiến sâu tại vòng tứ kết của một cúp châu Âu.

Villa là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương.

Dù nắm lợi thế, HLV Emery vẫn đưa ra lời cảnh báo nghiêm túc cho các học trò về việc tôn trọng đối thủ. Bàn thắng muộn của Jonathan Rowe bên phía Bologna ở lượt đi là lời nhắc nhở rằng đại diện nước Ý vẫn có khả năng gây đột biến nếu Villa lơ là phòng ngự.

Kịch bản mở cho các cặp đấu hòa

Tại sân City Ground, Nottingham Forest sẽ đối đầu với Porto sau trận hòa 1-1 trên đất Bồ Đào Nha. Forest đã làm nên lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên ngăn cản Porto giành chiến thắng tại Estadio do Dragao sau 6 trận đấu. Bàn phản lưới nhà của Martim Fernandes đã giúp đại diện Ngoại hạng Anh nuôi hy vọng đi tiếp trước sự chứng kiến của khán giả nhà.

Cặp đấu giữa Real Betis và Braga cũng đang ở thế cân bằng tuyệt đối sau trận hòa 1-1. Florian Grillitsch mở tỷ số cho Braga bằng cú đánh gót điệu nghệ, nhưng Cucho Hernandez đã kịp thời gỡ hòa trên chấm phạt đền cho Betis. HLV Manuel Pellegrini nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát và luân chuyển bóng nhanh để phá vỡ cấu trúc phòng ngự của Braga trong trận tái đấu.

Với việc luật bàn thắng sân khách không còn áp dụng, mọi kịch bản đều có thể xảy ra trong đêm quyết định của vòng tứ kết Europa League.