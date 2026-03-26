Tứ kết Miami Open 2026: Sinner và Zverev hướng tới cuộc đối đầu đỉnh cao tại bán kết Jannik Sinner và Alexander Zverev đang thể hiện phong độ hủy diệt trước thềm tứ kết Miami Open. Trong khi đó, nội dung đơn nữ hứa hẹn bùng nổ với màn tái đấu Sabalenka - Rybakina.

Vòng tứ kết Miami Open 2026 chứng kiến sự thống trị của các hạt giống hàng đầu, đặc biệt là Jannik Sinner và Alexander Zverev. Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất ổn định như hiện tại, hai tay vợt này sẽ tạo nên trận "chung kết sớm" ở vòng bán kết đơn nam, mang đến một bữa tiệc tennis đỉnh cao cho người hâm mộ tại Florida.

Sinner đối đầu Tiafoe: Cỗ máy bền bỉ đối diện sự ngẫu hứng

Trận tứ kết giữa Jannik Sinner và Frances Tiafoe là màn đối lập rõ nét về phong cách chơi bóng. Sinner đang vận hành như một cỗ máy hoàn hảo với phong độ 18-1 trong năm 2026. Anh chưa để thua bất kỳ set đấu nào từ đầu giải và đạt tỷ lệ giữ game giao bóng lên tới gần 94%. Khả năng kiểm soát lỗi tự hỏng cực thấp giúp tay vợt người Ý trở thành bài toán khó giải cho mọi đối thủ.

Điều kiện thi đấu tại Miami với độ ẩm lên tới 95% khiến bóng đi nặng, đòi hỏi thể lực và khả năng chịu đựng trong các loạt bóng bền. Đây chính là sở trường của Sinner. Ngược lại, Tiafoe dù sở hữu lối chơi biến hóa với những cú slice và khả năng lên lưới ấn tượng, nhưng thể lực lại là dấu hỏi lớn khi anh đã phải trải qua nhiều trận đấu 3 set vất vả.

Sinner (bên trái) lần thứ sáu đối đầu với Tiafoe (bên phải)

Thống kê đối đầu đang nghiêng hẳn về Sinner với 4 chiến thắng trong 5 lần gặp nhau. Nếu Tiafoe không thể bảo vệ tốt game giao bóng hai và tìm cách rút ngắn các loạt bóng bền, anh khó lòng tạo nên bất ngờ trước sự ổn định của đối thủ.

Zverev và mục tiêu khẳng định bản lĩnh trước Cerundolo

Ở nhánh đấu còn lại, Alexander Zverev đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ với lối chơi kiểm soát hoàn hảo. Vũ khí chính của tay vợt người Đức là những cú giao bóng sấm sét và khả năng điều tiết nhịp độ từ cuối sân. Zverev đã thắng 5 trong 6 trận gần nhất, thể hiện bản lĩnh của một tay vợt hàng đầu trong các tình huống then chốt.

Đối thủ của anh, Francisco Cerundolo, đang có một hành trình đầy cảm hứng sau khi đánh bại Daniil Medvedev. Tay vợt Argentina sở hữu cú thuận tay uy lực và lối chơi lì lợm. Tuy nhiên, điểm yếu ở giao bóng hai của Cerundolo có thể bị Zverev khai thác triệt để. Trong lần chạm trán gần nhất tại Australian Open 2026, Zverev đã cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp và nhiều khả năng kịch bản này sẽ tái diễn tại Miami.

Zverev (bên trái) được giới chuyên môn đánh giá cao hơn nhiều so với Cerundolo (bên phải)

Đơn nữ: Gauff thị uy sức mạnh, Sabalenka tái đấu Rybakina

Nội dung đơn nữ cũng hấp dẫn không kém với hai cặp đấu bán kết đầy duyên nợ. Coco Gauff, niềm hy vọng số một của chủ nhà, sẽ đối đầu với Karolina Muchova. Gauff đang nắm giữ lợi thế tuyệt đối với 5 chiến thắng liên tiếp trước Muchova, nhờ lối đánh giàu thể lực và khả năng phòng ngự phản công xuất sắc.

Trong khi đó, Aryna Sabalenka và Elena Rybakina sẽ tạo nên cuộc chiến của những "máy phát bóng". Đây là cuộc đối đầu giữa sức mạnh cơ bắp và những cú tấn công sắc lẹm. Sabalenka đang có phong độ ổn định hơn, nhưng Rybakina luôn biết cách gây khó khăn bằng những điểm số quyết định từ vạch giao bóng.

