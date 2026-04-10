Tứ kết Monte Carlo Masters 2026: Jannik Sinner và Carlos Alcaraz thị uy sức mạnh Tâm điểm quần vợt thế giới đổ dồn về Monaco khi Jannik Sinner và Carlos Alcaraz cùng ra quân tại tứ kết Monte Carlo Masters 2026 trước những đối thủ đầy kịch tính.

Tứ kết Monte Carlo Masters 2026 hứa hẹn sẽ là một trong những vòng đấu bùng nổ nhất năm khi quy tụ dàn sao hàng đầu thế giới. Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đang được đánh giá là những ứng viên nặng ký cho chức vô địch, nhưng những ẩn số như Joao Fonseca hay niềm tự hào địa phương Valentin Vacherot sẵn sàng tạo nên cơn địa chấn tại công quốc Monaco.

Jannik Sinner và bài kiểm tra bản lĩnh trước Felix Auger-Aliassime

Trận đấu giữa Jannik Sinner và Felix Auger-Aliassime (FAA) dự kiến diễn ra vào lúc 17h30 ngày 10/4. Sinner đang duy trì một phong độ hủy diệt, dù anh vừa phải trải qua trận đấu ba set căng thẳng trước Tomas Machac (6-1, 6-7, 6-3). Đây là lần đầu tiên tay vợt người Ý để thua một set đấu tại cấp độ Masters 1000 kể từ giải Thượng Hải 2025, nhưng bản lĩnh ở những thời điểm quyết định đã giúp anh giành vé đi tiếp.

Sinner (bên trái) bước vào trận tứ kết với sự tự tin lớn

Trong khi đó, Auger-Aliassime đang có giải đấu thành công nhất sự nghiệp trên mặt sân đất nện Monte Carlo. Dù hành trình vào tứ kết có phần thuận lợi khi đối thủ Casper Ruud bỏ cuộc giữa chừng, tay vợt người Canada vẫn cho thấy khả năng giao bóng ổn định. Tuy nhiên, số liệu thống kê đối đầu đang nghiêng hẳn về phía Sinner với 4 chiến thắng liên tiếp trong năm 2025, cho thấy sự kỵ giơ rõ rệt giữa hai phong cách thi đấu.

Carlos Alcaraz đối đầu 'máy giao bóng' Alexander Bublik

Vào lúc 19h cùng ngày, Carlos Alcaraz sẽ đối đầu với tay vợt đầy ngẫu hứng Alexander Bublik. Alcaraz vừa có chiến thắng vất vả trước Tomas Martin Etcheverry. Dù khởi đầu như mơ ở set 1, tay vợt Tây Ban Nha lại mắc khá nhiều lỗi tự đánh hỏng ở set 2 trước khi kịp thời lấy lại sự tập trung ở set quyết định.

"Nhà vua" Alcaraz (bên trái) dĩ nhiên được đánh giá cao hơn

Phía bên kia lưới, Alexander Bublik đang đạt trạng thái hưng phấn cao độ. Anh vừa đánh bại Jiri Lehecka mà không để đối mặt với bất kỳ break point nào, đạt tỷ lệ thắng điểm giao bóng một lên tới 89%. Lối chơi không thể đoán trước của Bublik có thể gây ra nhiều khó khăn cho Alcaraz nếu ngôi sao người Tây Ban Nha không duy trì được sự ổn định cần thiết trên sân đất nện.

Kinh nghiệm của Zverev đối đầu sức trẻ Joao Fonseca

Alexander Zverev sẽ chạm trán tài năng trẻ đang lên Joao Fonseca vào khoảng 16h. Fonseca đã tạo nên cú sốc lớn khi trở thành tay vợt Brazil đầu tiên vào tứ kết một giải Masters 1000 sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh như Arthur Rinderknech và Matteo Berrettini. Sau chấn thương lưng hồi đầu mùa, Fonseca đã lấy lại được nhịp độ thi đấu đỉnh cao từng giúp anh vô địch tại Buenos Aires.

Zverev (bên phải) sẽ không dễ để thắng Fonseca (bên trái)

Tuy nhiên, Zverev không phải là đối thủ dễ bị khuất phục. Tay vợt người Đức vừa có màn lội ngược dòng ấn tượng trước Cristian Garin và đang hướng tới trận bán kết Masters 1000 thứ ba liên tiếp. Kinh nghiệm thi đấu dày dặn và khả năng chịu áp lực của Zverev trên mặt sân đỏ sẽ là rào cản cực lớn đối với sự hưng phấn của Fonseca.

Valentin Vacherot: Viết tiếp câu chuyện cổ tích tại quê nhà

Cuộc đối đầu muộn nhất diễn ra lúc 20h30 giữa Valentin Vacherot và Alex De Minaur. Vacherot đã đi vào lịch sử khi là tay vợt Monaco đầu tiên tiến sâu đến thế tại giải đấu quê nhà. Chiến thắng ngược dòng đầy cảm xúc trước Hubert Hurkacz cho thấy sự lỳ lợm đáng kinh ngạc của anh.

Vacherot niềm tự hào tennis Monaco

Đối thủ của anh, De Minaur, lại là biểu tượng của sự ổn định. Tay vợt người Australia nổi tiếng với khả năng phòng ngự bền bỉ và di chuyển không mệt mỏi. Trong một trận đấu đòi hỏi sức bền trên sân đất nện, De Minaur được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm ở các vòng đấu quyết định. Dù vậy, với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, Vacherot hoàn toàn có thể tạo nên một bất ngờ khác tại Monte Carlo năm nay.