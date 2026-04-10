Tứ kết Monte Carlo Masters: Carlos Alcaraz đối đầu 'quái kiệt' Alexander Bublik Carlos Alcaraz đặt mục tiêu vào bán kết Monte Carlo khi đối đầu Alexander Bublik. Tay vợt Tây Ban Nha cần thận trọng trước những cú giao bóng uy lực từ đối thủ.

Trận tứ kết Monte Carlo Masters diễn ra vào lúc 19h ngày 10/4 chứng kiến cuộc đụng độ thú vị giữa hạt giống số 1 Carlos Alcaraz và tay vợt Alexander Bublik. Đây được xem là bài kiểm tra quan trọng cho bản lĩnh của "Tiểu Nadal" trên mặt sân đất nện sở trường trước một đối thủ sở hữu lối chơi cực kỳ ngẫu hứng.

Sự trỗi sụt của Carlos Alcaraz

Để tiến vào vòng đấu này, Carlos Alcaraz đã phải trải qua 3 set đấu căng thẳng trước Tomas Martin Etcheverry với các tỷ số 6-1, 4-6 và 6-3. Dù có khởi đầu bùng nổ, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn bộc lộ những khoảng lặng về tâm lý, dẫn đến nhiều lỗi tự đánh hỏng trong set 2. Tuy nhiên, khả năng điều chỉnh chiến thuật và di chuyển linh hoạt trên mặt sân đỏ đã giúp anh lấy lại quyền kiểm soát ở set quyết định.

Alcaraz đang chứng minh vì sao anh được coi là ứng cử viên hàng đầu trên mặt sân đất nện. Khả năng thực hiện các cú drop-shot (bỏ nhỏ) tinh tế kết hợp cùng những cú thuận tay đầy uy lực là vũ khí giúp anh áp đảo các đối thủ. Dù vậy, sự ổn định trong suốt trận đấu vẫn là điều mà tay vợt số 1 thế giới cần cải thiện nếu muốn tiến xa hơn.

Alexander Bublik: Ẩn số khó lường

Phía bên kia lưới, Alexander Bublik đang thể hiện phong độ ấn tượng. Tay vợt người Kazakhstan vừa đánh bại Jiri Lehecka với tỷ số 2-0 (6-2, 7-5). Đáng chú ý, Bublik không phải đối mặt với bất kỳ break-point nào và giành tới 89% điểm số từ giao bóng một trong trận đấu đó. Lối chơi khó đoán, kết hợp giữa những cú giao bóng sấm sét và những pha xử lý đầy tính giải trí, Bublik hứa hẹn sẽ tạo ra áp lực không nhỏ lên Alcaraz.

Cuộc đối đầu này không chỉ là cuộc chiến về kỹ thuật mà còn là sự đấu trí giữa sự ổn định của Alcaraz và tính bùng nổ của Bublik. Với đẳng cấp vượt trội trên sân đất nện, Alcaraz vẫn được đánh giá cao hơn, nhưng nếu không thể hạn chế tối đa các lỗi tự đánh hỏng, anh hoàn toàn có khả năng bị kéo vào một trận đấu giằng co đầy rủi ro.