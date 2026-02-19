Tứ kết Qatar Open: Alcaraz đối đầu Khachanov, Sinner chạm trán hiện tượng Mensik Tâm điểm quần vợt thế giới đổ dồn về Doha khi Carlos Alcaraz và Jannik Sinner cùng ra quân tại tứ kết Qatar Open, bên cạnh màn so tài đầy duyên nợ giữa Tsitsipas và Rublev.

Giải quần vợt Qatar Open đang tiến vào giai đoạn khốc liệt nhất khi các ngôi sao hàng đầu thế giới như Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đồng loạt xuất trận tại vòng tứ kết. Với phong độ hủy diệt từ đầu mùa, hai hạt giống hàng đầu được kỳ vọng sẽ tiếp tục phô diễn sức mạnh trước những thử thách mang tên Karen Khachanov và tài năng trẻ Jakub Mensik.

Carlos Alcaraz vs Karen Khachanov: Bản lĩnh số 1 thế giới

Carlos Alcaraz bước vào trận tứ kết diễn ra lúc 23h30 ngày 19/2 với vị thế của tay vợt số 1 thế giới. Ngôi sao người Tây Ban Nha đang sở hữu chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trong mùa giải 2026. Ở vòng đấu trước, Alcaraz đã thể hiện kỹ năng trả giao bóng thượng hạng và khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh để đánh bại Royer sau hai set đấu thuyết phục.

Alcaraz (bên phải) gặp lại đối thủ ưa thích

Đối thủ của anh, Karen Khachanov, vừa có lần đầu tiên lọt vào tứ kết một giải đấu ATP kể từ tháng 8 năm ngoái. Dù sở hữu những cú giao bóng sấm sét, tay vợt người Nga thường gặp khó khăn trong các loạt bóng bền và khi bị ép di chuyển ngang liên tục. Lịch sử đối đầu đang ủng hộ hoàn toàn Alcaraz, đặc biệt là trên mặt sân cứng ngoài trời.

Jannik Sinner vs Jakub Mensik: Bài kiểm tra cho sức trẻ

Vào lúc 1h ngày 20/2, nhà đương kim vô địch Australian Open Jannik Sinner sẽ đối đầu với hiện tượng 20 tuổi Jakub Mensik. Sinner đang trình diễn thứ tennis ở đẳng cấp rất cao tại Doha khi chưa để đối thủ nào có cơ hội bẻ giao bóng (break-point) sau hai vòng đầu tiên. Khả năng kiểm soát nhịp độ và bùng nổ ở những thời điểm quyết định cuối set là vũ khí giúp tay vợt Ý duy trì sự ổn định.

Sinner (bên phải) lần đầu gặp tay vợt tài năng người Cộng Hòa Séc (bên trái)

Ngược lại, Jakub Mensik đang là bất ngờ thú vị tại giải năm nay. Tay vợt người Cộng Hòa Séc tiến vào tứ kết sau chiến thắng áp đảo trước Zhizhen Zhang. Lối chơi tấn công nhanh dựa trên giao bóng của Mensik sẽ gặp thử thách cực lớn trước khả năng trả giao bóng hàng đầu thế giới của Sinner.

Đại chiến Tsitsipas - Rublev: Cân bằng và kịch tính

Màn so tài giữa Stefanos Tsitsipas và Andrey Rublev (19h, 19/2) được đánh giá là cặp đấu cân tài cân sức nhất vòng tứ kết. Với thành tích đối đầu đang hòa nhau 7-7, mỗi cuộc chạm trán giữa hai tay vợt này đều diễn ra vô cùng sít sao.

Rublev (bên phải) là đối thủ được đánh giá cao tại giải ATP 500 đang diễn ra ở Doha

Tsitsipas đang có phong độ giao bóng cực tốt khi vừa loại Daniil Medvedev chỉ sau hai set. Trong khi đó, Rublev - người từng hai lần vô địch tại Doha - cho thấy sự hưng phấn đặc biệt trên mặt sân này. Khả năng dứt điểm uy lực từ cuối sân của tay vợt người Nga sẽ là chìa khóa để phá vỡ thế bế tắc trong các game trả giao bóng.

Toàn cảnh các giải đấu khác trong tuần

Bên cạnh sức nóng tại Qatar, quần vợt thế giới còn sôi động với giải Rio Open (ATP 500) tại Brazil và Dubai Tennis Championships (WTA 1000). Tại Rio, sự chú ý dồn vào Matteo Berrettini và tài năng trẻ chủ nhà Joao Fonseca. Ở Dubai, các trận tứ kết giữa những ngôi sao nữ như Coco Gauff, Jessica Pegula và Elina Svitolina cũng hứa hẹn mang đến những màn so tài đỉnh cao.

Lịch thi đấu tứ kết Qatar Open và các giải đấu tiêu điểm