Tứ kết Roland Garros 2026: Derby lịch sử của hai Matteo và bài toán khó cho Aliassime Vòng tứ kết Roland Garros 2026 chứng kiến màn so tài nội bộ kịch tính của quần vợt Ý giữa Berrettini và Arnaldi, cùng nỗ lực tìm kiếm chiến thắng đầu tay của Auger-Aliassime trước đối thủ kỵ rơ Flavio Cobolli.

Roland Garros 2026 đang tiến vào giai đoạn khốc liệt nhất khi vòng tứ kết quy tụ những tay vợt đang đạt điểm rơi phong độ lý tưởng. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào những cuộc đối đầu đơn nam, nơi sức mạnh của quần vợt Ý đang thống trị với những cái tên như Berrettini, Arnaldi và Cobolli.

Felix Auger-Aliassime vs Flavio Cobolli: Cuộc đấu với "khắc tinh"

Trận tứ kết diễn ra vào khung giờ vàng 19h ngày 3/6 giữa Felix Auger-Aliassime và Flavio Cobolli được đánh giá là một trong những cặp đấu cân bằng nhất giải. Cả hai đều đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử với cơ hội lần đầu tiên góp mặt tại bán kết giải Grand Slam trên mặt sân đất nện tại Paris.

Auger-Aliassime đang thể hiện phong độ ổn định nhất trong nhiều năm qua. Sau chiến thắng thuyết phục trước Alejandro Tabilo, tay vợt số 1 Canada đã hoàn tất bộ sưu tập tứ kết tại cả 4 giải Grand Slam. Vũ khí của anh vẫn là những cú giao bóng sấm sét và khả năng áp đặt lối chơi tấn công ngay từ vạch cuối sân.

Cobolli (bên trái) sẽ so tài với số 1 đơn nam Canada, Auger-Aliassime (bên phải)

Tuy nhiên, Flavio Cobolli không phải là đối thủ dễ bị khuất phục. Tay vợt người Ý đang có một giải đấu thăng hoa khi mới chỉ để thua duy nhất một set đấu. Đáng chú ý, lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía Cobolli với 3 trận toàn thắng trước Aliassime. Lối chơi phòng ngự bền bỉ và khả năng điều phối bóng thông minh trên mặt sân đất nện giúp Cobolli trở thành bài toán chưa có lời giải đối với ngôi sao người Canada.

Matteo Berrettini vs Matteo Arnaldi: Sự giao thoa của hai thế hệ

Vào lúc 1h15 ngày 4/6, người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận derby nước Ý lịch sử giữa hai tay vợt cùng mang tên Matteo. Đây là câu chuyện hồi sinh đầy cảm hứng của Berrettini và sự trỗi dậy mạnh mẽ của tài năng trẻ Arnaldi.

Matteo Berrettini, cựu số 6 thế giới, đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ sau quãng thời gian dài bị chấn thương hành hạ. Với những cú thuận tay mang sức mạnh đại bác, anh đã vượt qua nhiều đối thủ khó chịu để tiến vào tứ kết. Ngược lại, Matteo Arnaldi đang là hiện tượng của giải đấu sau màn ngược dòng nghẹt thở kéo dài hơn 5 giờ trước Frances Tiafoe và chiến thắng trước Stefanos Tsitsipas.

Màn so tài của hai tay vợt đồng hương Ý, cùng tên Matteo

Đây sẽ là cuộc đối đầu giữa sức mạnh tấn công trực diện của Berrettini và nền tảng thể lực cùng độ lì lợm của Arnaldi. Dù Arnaldi có sức trẻ, nhưng kinh nghiệm ở những sân khấu lớn và lợi thế về thể lực (do không phải trải qua nhiều trận đấu kéo dài 5 set như đàn em) có thể giúp Berrettini chiếm ưu thế trong những thời điểm quyết định.

Nội dung đơn nữ: Sabalenka và hiện tượng Chwalinska

Tại bảng nữ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Aryna Sabalenka. Tay vợt số 1 thế giới vừa khẳng định sức mạnh tuyệt đối sau chiến thắng trước Naomi Osaka. Đối thủ tiếp theo của cô là Diana Shnaider, một tay vợt trẻ đầy triển vọng nhưng được đánh giá là chưa đủ bản lĩnh để ngăn cản cỗ máy ghi điểm người Belarus.

Trong khi đó, Maja Chwalinska đang viết tiếp câu chuyện cổ tích tại Paris. Tay vợt hạng 114 thế giới người Ba Lan sẽ đối đầu với Anna Kalinskaya. Với tâm lý không còn gì để mất và sự hưng phấn đang lên cao, Chwalinska hoàn toàn có thể tạo nên một cú sốc khác để tiến vào vòng 4 tay vợt mạnh nhất.

Lịch thi đấu tứ kết Roland Garros 2026 ngày 3/6

Thời gian Trận đấu Kênh trực tiếp 16:00 Anna Kalinskaya - Maja Chwalinska On Sports News 17:30 Aryna Sabalenka - Diana Shnaider On Sports News 19:00 Felix Auger-Aliassime - Flavio Cobolli On Sports News 01:15 (4/6) Matteo Berrettini - Matteo Arnaldi On Sports News

Những diễn biến tại vòng tứ kết Roland Garros 2026 hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ quần vợt những giây phút bùng nổ và đầy cảm xúc trên sân đất nện Paris.