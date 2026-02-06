Tứ kết Roland Garros 2026: Rafael Jodar thách thức Zverev và hiện tượng Joao Fonseca Roland Garros 2026 bước vào vòng tứ kết đầy kịch tính khi tài năng trẻ Rafael Jodar đối đầu hạt giống số 2 Alexander Zverev, cùng cuộc thư hùng giữa hai ngôi sao Next Gen Mensik và Fonseca.

Roland Garros 2026 đang chứng kiến một trong những kỳ Grand Slam bùng nổ nhất của thế hệ trẻ. Ngày thi đấu tứ kết bản lề không chỉ là bài kiểm tra bản lĩnh cho các ứng viên vô địch như Alexander Zverev mà còn là sân khấu để những hiện tượng như Rafael Jodar và Joao Fonseca tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại Paris.

Rafael Jodar đối đầu thử thách cực đại Alexander Zverev

Rafael Jodar đang được truyền thông quốc tế ví như "Rafa mới" sau hành trình tiến vào tứ kết đầy chấn động. Tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha đã vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ bằng tinh thần chiến đấu ngoan cường, đặc biệt là hai cuộc lội ngược dòng sau 5 set trước Alex Michelsen và Pablo Carreno Busta.

Jodar sẽ tạo ra địa chấn thực sự nếu đánh bại được Zverev

Tuy nhiên, Alexander Zverev ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Với tư cách hạt giống số 2, tay vợt người Đức đang là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vương sau khi Novak Djokovic và Jannik Sinner sớm dừng bước. Zverev sở hữu phong độ hủy diệt khi chưa để thua quá một set từ đầu giải. Sự vượt trội về kinh nghiệm Grand Slam và khả năng giao bóng uy lực của Zverev sẽ là rào cản rất lớn đối với nền tảng thể lực đang bị bào mòn của Jodar sau những trận marathon 5 set liên tiếp.

Cuộc chiến Next Gen: Jakub Mensik chạm trán Joao Fonseca

Tâm điểm của sự chú ý tại nhánh dưới là màn so tài giữa hai tài năng trẻ hàng đầu ATP Tour hiện nay: Jakub Mensik và Joao Fonseca. Đây là lần đầu tiên cả hai góp mặt tại tứ kết một giải Grand Slam, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của thế hệ kế cận.

Mensik (bên trái) gặp thử thách thực sự là Fonseca (bên phải)

Joao Fonseca, thần đồng 19 tuổi người Brazil, đang là cái tên gây sốt nhất tại Paris. Chiến thắng ngược dòng kinh điển trước Novak Djokovic từ thế bị dẫn 0-2 set đã khẳng định tư duy chiến thuật và bản lĩnh thép của tay vợt này. Đối đầu với anh là Jakub Mensik, người vừa khuất phục Andrey Rublev trong một trận đấu kịch tính. Mensik sở hữu lối chơi tấn công trực diện, nhưng Fonseca lại được đánh giá cao hơn ở khả năng phòng ngự phản công và di chuyển linh hoạt trên mặt sân đất nện.

Nội chiến Ukraine và sức trẻ Mirra Andreeva tại đơn nữ

Nội dung đơn nữ cũng chứng kiến những cuộc đối đầu đầy duyên nợ. Trận đấu giữa Elina Svitolina và Marta Kostyuk không chỉ là cuộc nội chiến của quần vợt Ukraine mà còn là màn so tài của hai tay vợt đang có chuỗi phong độ cực cao. Trong khi đó, Mirra Andreeva - tài năng trẻ người Nga - sẽ phải đối mặt với kinh nghiệm dày dặn của Sorana Cirstea để tìm kiếm tấm vé vào bán kết.

Lịch thi đấu tứ kết Roland Garros ngày 02/06

Thời gian Trận đấu Vòng đấu 16:00 Mirra Andreeva vs Sorana Cirstea Tứ kết đơn nữ 17:30 Elina Svitolina vs Marta Kostyuk Tứ kết đơn nữ 19:00 Rafael Jodar vs Alexander Zverev Tứ kết đơn nam 01:15 (03/06) Jakub Mensik vs Joao Fonseca Tứ kết đơn nam

Với sự trỗi dậy của các tài năng trẻ và phong độ ổn định của các hạt giống hàng đầu, vòng tứ kết Roland Garros 2026 hứa hẹn sẽ mang đến những bữa tiệc quần vợt mãn nhãn và đầy bất ngờ cho người hâm mộ toàn cầu.