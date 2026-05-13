Tứ kết Rome Open 2026: Rafael Jodar đối đầu Darderi, Swiatek đại chiến Pegula Tâm điểm tứ kết Rome Open 2026 là cuộc đối đầu giữa "Tiểu Nadal" Rafael Jodar và Luciano Darderi, cùng màn đại chiến kịch tính giữa Iga Swiatek và Jessica Pegula.

Vòng tứ kết Rome Open 2026 chứng kiến những cuộc đối đầu nảy lửa tại Foro Italico. Tâm điểm được đổ dồn vào màn trình diễn của tài năng trẻ Rafael Jodar trước niềm hy vọng nước chủ nhà Luciano Darderi, cùng cuộc tái đấu lần thứ 12 giữa hai ngôi sao đơn nữ Iga Swiatek và Jessica Pegula.

Rafael Jodar và Luciano Darderi: Cuộc chiến của sức trẻ và cảm xúc

"Truyền nhân Nadal" Rafael Jodar đang trở thành hiện tượng lớn nhất trên sân đất nện năm nay. Ở tuổi 19, tay vợt người Tây Ban Nha đã có lần thứ hai liên tiếp lọt vào tứ kết một giải Masters 1000 sau khi đánh bại Learner Tien. Với thành tích 15 chiến thắng và chỉ 2 thất bại trên mặt sân bụi đỏ mùa này, Jodar cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc ở cường độ cao.

"Truyền nhân Nadal" Jodar (bên phải) và Darderi (bên trái) đều đang có phong độ rực sáng

Đối thủ của anh, Luciano Darderi, vừa tạo nên cú sốc lớn khi cứu thua bốn match point để loại Alexander Zverev. Tay vợt chủ nhà đang sở hữu lối chơi bùng nổ và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả Italy. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá Jodar nhỉnh hơn ở khả năng duy trì nhịp độ pressing và sự lỳ lợm trong các loạt bóng bền cuối sân.

Dự đoán: Rafael Jodar thắng 2-1.

Iga Swiatek đối đầu Jessica Pegula: Lãnh địa của cựu số một thế giới

Ở nội dung đơn nữ, cuộc chạm trán giữa Iga Swiatek và Jessica Pegula được xem là trận chung kết sớm. Swiatek hiện dẫn trước 6-5 về thành tích đối đầu, nhưng Pegula lại là người giành chiến thắng trong hai lần gặp nhau gần nhất. Đây chính là áp lực không nhỏ cho tay vợt người Ba Lan trong nỗ lực tìm lại vị thế thống trị trên mặt sân đất nện.

Lần thứ 12, Swiatek (bên trái) và Pegula (bên phải) chạm trán

Swiatek đang trình diễn phong độ hủy diệt sau khi vượt qua Naomi Osaka và Elisabetta Cocciaretto. Khả năng di chuyển và kiểm soát bóng bền của cô đặc biệt tương thích với mặt sân chậm tại Rome – nơi cô từng ba lần đăng quang. Trong khi đó, Pegula tiến vào tứ kết mà chưa để thua set nào nhờ vũ khí giao bóng hiệu quả và lối đánh baseline bền bỉ.

Chìa khóa của trận đấu nằm ở khả năng chịu đựng trong các loạt bóng kéo dài. Dù Pegula có khả năng đánh sớm rất tốt, nhưng Rome vẫn là nơi Swiatek chơi với sự tự tin cao nhất. Nếu tay vợt Mỹ không thể duy trì tỷ lệ giao bóng một ổn định, cô sẽ khó đứng vững trước áp lực pressing từ đối thủ.

Dự đoán: Iga Swiatek thắng 2-1.

Các cặp đấu đáng chú ý khác

Bên cạnh hai trận cầu tâm điểm, vòng tứ kết còn chứng kiến những màn so tài hấp dẫn khác: