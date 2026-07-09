Tứ kết World Cup 2026: Pháp tái đấu Morocco và bài toán bản sắc của Didier Deschamps Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Paraguay, tuyển Pháp đối mặt thử thách cực đại mang tên Morocco tại Foxborough trong nỗ lực khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch.

Tứ kết World Cup luôn là ranh giới khắt khe nhất để phân loại những tập thể vĩ đại và những đội bóng sớm bị lãng quên. Đối với đội tuyển Pháp, trận chiến sắp tới tại Foxborough không chỉ là tấm vé vào bán kết, mà còn là lời giải cho bài toán bản sắc vốn đang bị đặt dấu hỏi lớn sau màn trình diễn thiếu thuyết phục ở vòng 16 đội.

Ranh giới của sự vĩ đại và nỗi hoài nghi

Đây là lần thứ sáu kể từ năm 1998, Didier Deschamps đưa "Les Bleus" tiến đến cột mốc này. Đối với vị chiến lược gia kỳ cựu, vòng tứ kết đã trở thành một kiểu "ngôi nhà thứ hai", nhưng cũng có thể là điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình huyền thoại của mình. Sau trận đấu đầy tranh cãi với Paraguay, người hâm mộ đang chờ đợi một diện mạo khác từ Pháp: tinh tế hơn, hoa mỹ hơn và sắc sảo hơn.

Tuyển Pháp bước vào trận đấu với Morocco cùng sự tự tin. Ảnh: Getty Images

World Cup 2026 đang phác họa một chuẩn mực bóng đá mới, nơi sự thực dụng đôi khi lấn át vẻ đẹp thuần khiết. Tuy nhiên, với dàn tài năng như Bradley Barcola và Desire Doue kết hợp cùng những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm, tuyển Pháp có nghĩa vụ phải tìm lại phong cách chơi bóng đích thực của mình thông qua những pha phản công chớp nhoáng và khả năng kiểm soát không gian thượng hạng.

Thế trận xoay vần: Morocco không còn là "ngựa ô"

Đối thủ của Pháp là Morocco, một "người quen cũ" từ trận bán kết World Cup 2022. Tuy nhiên, bất kỳ sự chủ quan nào vào lúc này cũng sẽ phải trả giá đắt. Khoảng cách về trình độ giữa hai nền bóng đá đã thu hẹp đáng kể trong bốn năm qua. Đại diện châu Phi giờ đây là một thế lực thực sự với lối chơi chuyển đổi trạng thái linh hoạt và đầy hiểm họa.

Sự hiện diện của những cái tên đẳng cấp thế giới như Brahim Diaz và Achraf Hakimi giúp Morocco sở hữu khả năng chịu áp lực cực tốt. Nếu Pháp không duy trì được tinh thần đồng đội sắt đá, những sai sót nhỏ nhất cũng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Morocco đã tích lũy đủ kinh nghiệm để không còn bị ngợp trước những ông lớn châu Âu.

Vượt qua áp lực từ những "biến số" bên lề

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, bầu không khí xung quanh trận đấu đang trở nên ngạt thở bởi những tranh cãi ngoài sân cỏ. Việc FIFA bổ nhiệm các trọng tài có quốc tịch nhạy cảm điều khiển các trận đấu quan trọng đã dấy lên những nghi ngại về tính công tâm. Ngay cả một người bản lĩnh như Didier Deschamps cũng phải bày tỏ sự thận trọng khi nói về đội ngũ cầm cân nảy mực sau những quyết định gây tranh cãi ở vòng trước.

Didier Deschamps sẽ tiếp tục hành trình World Cup 2026 cùng tuyển Pháp? Ảnh: Getty Images

Vượt lên trên những toan tính chính trị và sự may rủi, đội tuyển Pháp cần chứng minh sức mạnh của một tập thể đoàn kết. Trận đấu tại Foxborough chính là cơ hội để bóng đá Pháp khẳng định lại giá trị thẩm mỹ và tinh thần vượt khó. Một chiến thắng thuyết phục sẽ giúp "Les Bleus" gạt bỏ mọi hoài nghi để viết tiếp chương mới trong lịch sử World Cup, nơi bản lĩnh của nhà vô địch được trui rèn qua những thử thách khắc nghiệt nhất.