Tứ kết World Cup 2026: Tây Ban Nha vs Bỉ - Khi lá chắn thép đối đầu hỏa lực mạnh nhất Tây Ban Nha bước vào tứ kết World Cup 2026 với thành tích giữ sạch lưới tuyệt đối, đối đầu với một đội tuyển Bỉ đang thăng hoa nhờ hàng công ghi 13 bàn thắng. Cuộc đấu tại sân SoFi sẽ là màn so tài đỉnh cao giữa Rodri và De Bruyne.

Vào lúc 2h00 ngày 11/7 (giờ Việt Nam), sân vận động SoFi tại Mỹ sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới khi Tây Ban Nha chạm trán Bỉ trong khuôn khổ tứ kết World Cup 2026. Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai ứng cử viên vô địch mà còn là màn thử lửa cực hạn giữa hệ thống phòng ngự kiên cố nhất và hàng công bùng nổ nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại.

Thông tin trận đấu Tây Ban Nha vs Bỉ

Chi tiết Thông tin Giải đấu Tứ kết World Cup 2026 Thời gian 2h00 ngày 11/7/2026 (giờ Việt Nam) Địa điểm Sân vận động SoFi, Mỹ Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, VTVGo, TV360

Bức tường thành 609 phút của La Roja

Tây Ban Nha tiến vào tứ kết với một thống kê khiến mọi đối thủ phải e dè: họ chưa để lọt lưới bất kỳ bàn thua nào tại World Cup 2026. Thủ thành Unai Simon cùng các đồng đội đã duy trì chuỗi sạch lưới kéo dài 10 giờ 9 phút (tính cả các trận đấu trước đó tại đấu trường này). Lối chơi của HLV Luis de la Fuente không còn thuần túy là kiểm soát bóng vô hồn; đó là một hệ thống pressing tầm cao nghẹt thở, nơi mọi khoảng trống đều được phong tỏa ngay từ khi đối phương vừa có bóng.

Trong chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8, Tây Ban Nha đã cho thấy bản lĩnh thép. Dù bế tắc trong phần lớn thời gian, cú dứt điểm của Mikel Merino ở phút 91 đã minh chứng cho khả năng định đoạt trận đấu của một tập thể đồng đều. Tại trung tuyến, Rodri đóng vai trò "kiến trúc sư" giữ nhịp, trong khi Pedri và Dani Olmo liên tục luân chuyển bóng để tìm kiếm kẽ hở. Đặc biệt, thần đồng Lamine Yamal bên hành lang cánh phải vẫn là mũi khoan lợi hại nhất, sẵn sàng thử thách bất kỳ hệ thống phòng ngự nào bằng những pha đi bóng lắt léo.

Lời giải mã từ "Quỷ đỏ" và hỏa lực 13 bàn thắng

Đối diện với hàng thủ chưa lọt lưới là một đội tuyển Bỉ đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 13 pha lập công sau 5 trận. HLV Rudi Garcia đã biến Bỉ thành một cỗ máy phản công sắc lẹm. Ngay cả khi bị dẫn trước hai bàn như trong trận gặp Senegal, "Quỷ đỏ" vẫn biết cách ngược dòng ngoạn mục. Chiến thắng 4-1 trước chủ nhà Mỹ ở vòng trước là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh của thế hệ mới với những cái tên như Charles De Ketelaere và Jeremy Doku.

Tuy nhiên, tổn thất lớn nhất của Bỉ là sự vắng mặt của Amadou Onana do chấn thương dây chằng. Điều này buộc HLV Garcia phải trông cậy vào kinh nghiệm của Youri Tielemans và Hans Vanaken để đối chọi với tuyến giữa cực mạnh của Tây Ban Nha. Mọi hy vọng của Bỉ sẽ đặt lên vai Kevin De Bruyne – người có khả năng tung ra những đường chuyền loại bỏ toàn bộ hệ thống pressing của đối phương chỉ trong một khoảnh khắc.

Phân tích chiến thuật: Cuộc chiến ở khu trung tuyến

Điểm nóng nhất của trận đấu chắc chắn nằm ở cuộc đối đầu giữa Rodri và De Bruyne – hai người đồng đội quá hiểu nhau tại Manchester City. Rodri cần phải ngăn chặn De Bruyne nhận bóng trong tư thế thuận lợi, bởi chỉ cần một giây lơi lỏng, những máy chạy như Doku hay Trossard sẽ lập tức khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ dâng cao của Tây Ban Nha.

Siêu máy tính Opta đánh giá Tây Ban Nha cao hơn với 59,3% cơ hội thắng trong 90 phút. Khả năng kiểm soát rủi ro và cấu trúc đội hình ổn định giúp La Roja chiếm ưu thế. Tuy nhiên, với một thủ môn đẳng cấp như Thibaut Courtois trong khung gỗ, Bỉ hoàn toàn có thể kéo trận đấu vào hiệp phụ hoặc loạt luân lưu – nơi họ từng đánh bại chính Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 1986.

Thống kê đáng chú ý trước trận

Tây Ban Nha: Bất bại trong 11 lần đối đầu gần nhất với Bỉ (thắng 9, hòa 2).

Bất bại trong 11 lần đối đầu gần nhất với Bỉ (thắng 9, hòa 2). Bỉ: Đang sở hữu trung bình 21,4 cú sút mỗi trận tại World Cup 2026.

Đang sở hữu trung bình 21,4 cú sút mỗi trận tại World Cup 2026. Lịch sử: Lần gần nhất Bỉ thắng Tây Ban Nha tại World Cup là năm 1986 (thắng luân lưu sau khi hòa 1-1).

Lần gần nhất Bỉ thắng Tây Ban Nha tại World Cup là năm 1986 (thắng luân lưu sau khi hòa 1-1). Hiệu suất: Tây Ban Nha có chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGA) thấp nhất giải, chỉ 0,30 mỗi trận.

Đội hình dự kiến

Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena.

Bỉ (4-2-3-1): Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Hans Vanaken; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku; Charles De Ketelaere.

Trận đấu này được dự báo sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng với ít bàn thắng. Tây Ban Nha sẽ ưu tiên sự an toàn để duy trì kỷ lục sạch lưới, trong khi Bỉ sẽ rình rập chờ đợi sai lầm từ những pha dâng cao của đối phương. Một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân có lẽ là đủ để định đoạt tấm vé vào bán kết.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 1-0 Bỉ