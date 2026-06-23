Từ khởi nghiệp đến kiến tạo giá trị

Nguyễn Nam Trung - 23/06/2026 16:32

Hà Tĩnh vừa có 3 cá nhân được vinh danh “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026”. Đằng sau những danh hiệu ấy là quá trình tạo ra giá trị mới.