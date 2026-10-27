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Đảng trong cuộc sống

Từ “không được làm” đến trách nhiệm nêu gương

Dương Phương - 27/10/2026 21:36
Quy định số 207 về những điều đảng viên không được làm đặt ra đòi hỏi cụ thể hơn đối với tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.
Từ “không được làm” đến trách nhiệm nêu gương
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