Từ kỳ tích 5.000/1 đến vực thẳm: Leicester City đứng trước nguy cơ rớt hạng Ba sau 10 năm Đúng 3.642 ngày sau chức vô địch Ngoại hạng Anh lịch sử, Leicester City đang đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất: rớt xuống giải hạng Ba (League One) kèm theo cuộc khủng hoảng tài chính toàn diện.

Ngày 2 tháng 5 năm 2016, thế giới bóng đá chấn động khi Leicester City lên ngôi vương Ngoại hạng Anh với tỷ lệ cược không tưởng 5.000/1. Nhưng đúng một thập kỷ sau, "Bầy cáo" đang đứng trước ngưỡng cửa của một sự sụp đổ mang tính lịch sử. Vào rạng sáng thứ Tư tuần này, trận đấu với Hull City tại King Power sẽ là bài kiểm tra sinh tử. Một thất bại sẽ chính thức xác nhận tấm vé xuống chơi tại giải hạng Ba (League One) – một thực tại cay đắng so với ánh hào quang của 10 năm trước.

Leicester City đang trượt dài dưới tay của chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

Biểu đồ hình sin và cú trượt dài không phanh

Hành trình từ đỉnh cao xuống vực thẳm của Leicester là một câu chuyện về sự quản lý thiếu ổn định. Sau chức vô địch năm 2016, họ vẫn duy trì được vị thế với các vị trí trong top 10, vô địch FA Cup năm 2021 và tiến sâu tại đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, thảm họa bắt đầu từ mùa giải 2022/23 khi họ xuống hạng khỏi Premier League bất chấp sở hữu đội hình đắt giá.

Không người hâm mộ Leicester nào có thể quên mùa giải 2015/16.

Dù đã nỗ lực trở lại bằng chức vô địch Championship mùa 2023/24 dưới thời Enzo Maresca, nhưng sự ra đi của vị chiến lược gia này sang Chelsea đã mở đầu cho một chuỗi sai lầm liên tiếp. Các đời huấn luyện viên từ Steve Cooper, Ruud van Nistelrooy cho đến Marti Cifuentes và hiện tại là Gary Rowett đều bất lực trong việc chặn đứng đà rơi tự do của đội bóng.

Xếp hạng của Leicester trong 10 năm đổ lại đây. Ảnh: Sky Sports.

Những thống kê báo động về sự sụp đổ chiến thuật

Phân tích sâu hơn vào các con số, có thể thấy Leicester đang tự hủy hoại mình bằng sự yếu kém trong tâm lý và hàng phòng ngự. Trong năm 2026, đội bóng chỉ giành được vỏn vẹn 2 chiến thắng sau 19 trận tại Championship. Đáng chú ý nhất là khả năng bảo toàn lợi thế cực thấp:

Đánh rơi 17 điểm ở thế dẫn bàn trên sân nhà – con số cao nhất trong 4 hạng đấu của Anh.

Chỉ thắng 1 trong 17 trận gần nhất tại giải đấu.

Dù ghi được 54 bàn thắng, nhưng hàng thủ chỉ tốt hơn duy nhất đội bét bảng Sheffield Wednesday.

Leicester có nguy cơ rớt xuống giải hạng Ba (League One).

Thêm vào đó, án phạt trừ 6 điểm do vi phạm quy tắc Lợi nhuận và Tính bền vững (PSR) của Ngoại hạng Anh mùa giải trước đã giáng một đòn chí mạng, khiến khoảng cách với vị trí an toàn bị nới rộng thành 8 điểm khi giải đấu chỉ còn 3 vòng.

Khủng hoảng thượng tầng và bóng ma tài chính League One

Sự sa sút của Leicester không chỉ nằm ở trên sân cỏ mà còn xuất phát từ những bất ổn ở cấp lãnh đạo. Chủ tịch Aiyawatt "Top" Srivaddhanaprabha đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích vì sự xa rời thực tế. Khác với người cha quá cố Vichai, "Top" bị đánh giá là thiếu sâu sát và không có những quyết sách quản trị bền vững như các mô hình thành công của Brentford hay Brighton.

Chủ tịch Aiyawatt Top Srivaddhanaprabha được cho là xa rời thực tế.

Nếu rớt xuống League One, bức tranh tài chính của câu lạc bộ sẽ trở nên cực kỳ ảm đạm:

Chỉ số tài chính Premier League (năm ngoái) Dự kiến League One Doanh thu hàng năm 187 triệu bảng ~60 triệu bảng Tỷ lệ sụt giảm doanh thu - Giảm hơn 2/3 Quỹ lương bắt buộc cắt giảm - 30% - 40%

Dù vẫn nhận được các khoản "tiền dù" (parachute payments) hỗ trợ từ Premier League, nhưng giá trị đội hình của Leicester sẽ bốc hơi nhanh chóng. Những ngôi sao như Abdul Fatawu từng có giá 35 triệu bảng giờ đây có thể chỉ còn chưa đầy một nửa giá trị trên thị trường chuyển nhượng do vị thế của câu lạc bộ bị hạ thấp.

Leicester khó thể thu về số tiền lớn từ việc bán Abdul Fatawu nếu rớt hạng.

Sự tủi nhục mang tính lịch sử

Trong suốt 148 năm tồn tại, Leicester City chưa bao giờ phải chịu cảnh xuống hạng hai năm liên tiếp. Việc trở thành đội bóng có quỹ lương cao nhất lịch sử từng bị rớt xuống giải hạng Ba là một sự xấu hổ khó gột rửa. Từ một "cỗ máy khổng lồ" với sân tập trị giá 100 triệu bảng, Leicester đang đứng trước nguy cơ phải thực hiện một cuộc tái cấu trúc đau đớn và chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ đã chạm đáy của sự sụp đổ này.