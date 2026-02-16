Đời sống Từ mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, CSGT toàn quốc đồng loạt đo nồng độ cồn CSGT toàn quốc ra quân đo nồng độ cồn từ 10h sáng mùng 1 Tết 2026, tuần tra 24/24 trên quốc lộ 1, kết hợp camera AI giám sát liên tục dịp Tết.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn ngay từ mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 (17/2), theo thông tin từ Cục CSGT – Bộ Công an.

CSGT TP.HCM ra quân đo nồng độ cồn từ mùng 1 Tết

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện một số đơn vị thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết sẽ ra quân đo nồng độ cồn từ mùng 1 Tết, thời gian bắt đầu từ 10–12 giờ đến 24 giờ.

Cảnh sát khẳng định sẽ xử lý với phương châm "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ", bảo đảm mọi hành vi vi phạm đều được phát hiện và xử lý đúng quy định pháp luật. CSGT TP.HCM huy động tối đa lực lượng, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp nhằm lập lại kỷ cương chấp hành pháp luật.

Ngoài ra, lực lượng chức năng tăng cường áp dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyên truyền, xây dựng các clip ngắn gọn, sinh động về tác hại của sử dụng rượu bia, ma túy khi lái xe, đăng tải rộng rãi trên Facebook, Zalo, TikTok nhằm lan tỏa thông điệp "Đã uống rượu, bia – không lái xe".

Cục CSGT: Không cấm uống rượu bia ngày Tết, nhưng lái xe sau khi uống là không được phép

Cục CSGT nhấn mạnh cơ quan chức năng không cấm người dân uống rượu bia ngày Tết. Tuy nhiên, việc lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn là nguy hiểm và không được phép.

Cục CSGT nêu rõ: "Điều chỉnh cách ứng xử với phong tục cho phù hợp không có nghĩa là xóa bỏ truyền thống. Tết sẽ không còn vui vẻ nếu chúng ta ra đường mà không an toàn trở về."

Tuần tra 24/24 trên quốc lộ 1 từ Lạng Sơn đến Cà Mau

Cục CSGT sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến quốc lộ 1 từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Các tổ công tác triển khai mô hình kết hợp hóa trang và công khai, tuần tra cơ động và kiểm soát cố định, bố trí lực lượng 24/24 giờ với 4 ca trực mỗi ngày.

Hệ thống camera trên các tuyến cao tốc và trục đường các địa phương sẽ hoạt động liên tục 24/24 trong dịp Tết, bao gồm cả những hệ thống camera AI mới được triển khai.