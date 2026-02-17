Thị trường Từ mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, siêu thị mở cửa, nguồn cung hàng hóa ổn định Bộ Tài chính cho biết từ mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, nhiều siêu thị mở cửa trở lại. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định, không xảy ra khan hiếm hay tăng giá đột biến.

Theo báo cáo và theo dõi của Bộ Tài chính, trong ngày mùng 1 Tết, thị trường hàng hóa trên cả nước ổn định, không xảy ra hiện tượng khan hiếm hay tăng giá đột biến đối với các mặt hàng thiết yếu.

Thực tế ngày đầu năm: nhu cầu mua sắm thấp, nhiều nơi đóng cửa nghỉ Tết

Trong ngày mùng 1, phần lớn chợ truyền thống, siêu thị và trung tâm thương mại đóng cửa. Chỉ một số cửa hàng tiện lợi và trung tâm thương mại tại đô thị lớn mở cửa với thời gian hạn chế.

Một số tiểu thương mở bán lấy ngày, chủ yếu cung cấp rau củ quả, trái cây và hàng thiết yếu, nhưng lượng khách mua không đáng kể.

Tại Hà Nội, thị trường khá trầm lắng, nhiều chợ dân sinh không hoạt động, chỉ một số điểm kinh doanh mở cửa đầu năm.

Nguồn cung và giá cả được dự báo tiếp tục ổn định trong những ngày sau Tết

Từ mùng 2 Tết, người dân bắt đầu quay lại mua sắm, nhưng nhu cầu không cao do đã chuẩn bị đủ hàng hóa trước đó.

Giá các mặt hàng thiết yếu được dự báo không có biến động bất thường. Một số dịch vụ phục vụ du xuân và lễ hội có thể tăng nhẹ tại khu vực đông người, nhưng chỉ mang tính thời điểm và không ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung.

Cơ quan quản lý tiếp tục theo dõi sát thị trường, nhằm kịp thời xử lý các trường hợp tăng giá bất hợp lý, góp phần giữ ổn định thị trường trong dịp Tết.