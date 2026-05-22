Từ Paul Gascoigne đến Ashley Cole: 7 cú sốc bị loại lớn nhất lịch sử World Cup của tuyển Anh Trước thềm World Cup 2026, cùng nhìn lại những quyết định gạch tên gây tranh cãi nhất của các đời HLV Tam Sư như Paul Gascoigne, Ashley Cole hay huyền thoại Tony Adams.

Việc HLV Thomas Tuchel chuẩn bị công bố danh sách 26 tuyển thủ Anh tham dự World Cup 2026 đang trở thành tâm điểm của sự chú ý. Chắc chắn bản danh sách này sẽ tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, tương tự như trường hợp của Harry Maguire - cái tên gây bất ngờ nhất ở đợt triệu tập lần này. Trong lịch sử, Tam Sư từng chứng kiến không ít ngôi sao lừng lẫy bị gạch tên đầy ngỡ ngàng ngay trước thềm giải đấu lớn nhất hành tinh.

Những quyết định gây tranh cãi của các đời chiến lược gia Tam Sư

1. Tony Adams (World Cup 1990)

Huyền thoại của Arsenal, Tony Adams, từng phải nếm trải cảm giác bị loại đầy cay đắng ở tuổi 21. HLV Bobby Robson khi đó đã quyết định đặt niềm tin vào Mark Wright thay vì Adams. Dù tuyển Anh lọt vào tới tận bán kết năm đó, đây vẫn là một cú sốc lớn với cá nhân Adams. Tuy nhiên, ông đã vượt qua nghịch cảnh để sau này trở thành đội trưởng vĩ đại, khoác áo ĐTQG ở các giải đấu lớn xuyên suốt ba thập kỷ.

2. Paul Gascoigne (World Cup 1998)

Việc HLV Glenn Hoddle loại "Gazza" khỏi kỳ World Cup tại Pháp là một trong những quyết định gây rúng động nhất lịch sử bóng đá xứ sương mù. Dù từng tỏa sáng rực rỡ tại Italia 90, Gascoigne lúc này đang phải vật lộn với chứng nghiện ngập và vấn đề tâm lý. Hoddle chia sẻ rằng thể lực của cậu học trò không đạt 100%, trong khi tinh thần hoàn toàn bất ổn để có thể thi đấu đỉnh cao.

3. Matt Le Tissier (World Cup 1998)

Bất chấp phong độ hủy diệt với 55 bàn thắng trong 2 mùa giải cho Southampton, Le Tissier vẫn bị Glenn Hoddle bỏ rơi. Vị HLV này ưu tiên các tiền vệ có khả năng hỗ trợ phòng ngự và đa năng hơn. Le Tissier sau này tin rằng nguyên nhân sâu xa có thể bắt nguồn từ việc anh từng từ chối lời mời gia nhập Chelsea của chính Hoddle vào năm 1995.

4. Steve McManaman (World Cup 2002)

Dù tuyển Anh đang rơi vào cuộc khủng hoảng chấn thương tuyến giữa trầm trọng, HLV Sven-Goran Eriksson vẫn kiên quyết ngó lơ Steve McManaman. Thậm chí, huyền thoại Zinedine Zidane từng công khai khuyên HLV Eriksson nên gọi người đồng đội của mình tại Real Madrid lên tuyển, nhưng vị chiến lược gia người Thụy Điển vẫn nói không.

5. Jermain Defoe (World Cup 2006)

Năm 2006, HLV Eriksson tiếp tục gây tranh cãi khi gọi tới 4 cầu thủ chưa từng đá chính cho ĐTQG, tiêu biểu là tài năng trẻ Theo Walcott, nhưng lại gạch tên một tiền đạo giàu kinh nghiệm như Jermain Defoe. Defoe thừa nhận anh vô cùng khó hiểu với quyết định này bởi bản thân đã đóng góp rất lớn trong suốt chiến dịch vòng loại của Tam Sư.

6. Theo Walcott (World Cup 2010)

Sau khi bất ngờ được dự World Cup 2006 khi mới 17 tuổi, Walcott lại nếm trải cảm giác bị loại vào 4 năm sau đó. Dù đã đá chính ở các trận giao hữu trước giải, anh vẫn bị HLV Fabio Capello gạch tên khỏi đội hình dự World Cup 2010. Quyết định này xuất phát từ việc ngôi sao của Arsenal đã phải vật lộn với chấn thương dai dẳng suốt mùa giải năm đó.

7. Ashley Cole (World Cup 2014)

HLV Roy Hodgson muốn trẻ hóa đội hình nên đã thẳng tay loại bỏ hậu vệ trái lừng danh Ashley Cole. Tuy nhiên, kế hoạch này đã thất bại thảm hại khi tuyển Anh bị loại ngay từ vòng bảng tại Brazil. Quá bất mãn vì sự lạnh lùng của ban huấn luyện, Ashley Cole đã lập tức tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ngay sau đó.

Nhìn lại lịch sử, có thể thấy mỗi bản danh sách dự World Cup của tuyển Anh luôn là đề tài gây tranh cãi nảy lửa. Liệu HLV Thomas Tuchel có lặp lại những sai lầm trong quá khứ hay sẽ tạo ra một cú hích mới cho Tam Sư tại World Cup 2026 sắp tới?