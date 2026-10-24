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Từ phân loại rác đến xã nông thôn mới hiện đại ở Hà Tĩnh

Nguyễn Văn Sơn - 24/10/2026 15:03
Từ phân loại rác đến nông thôn mới hiện đại ở Hà Tĩnh. Yêu cầu mới trong việc thu gom, xử lý, bảo vệ môi trường trong mỗi hộ gia đình.
Từ phân loại rác đến xã nông thôn mới hiện đại ở Hà Tĩnh.
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