Cần biết Tử vi 12 con giáp Chủ Nhật ngày 8/2/2026: Dần gặp quý nhân, Tý kiềm chế Tử vi 12 con giáp ngày 8/2/2026 dự báo vận trình công việc, tình cảm, tài lộc và sức khỏe cho từng con giáp trong ngày Chủ Nhật. Hãy cùng xem những lời khuyên hữu ích giúp bạn chủ động trước mọi tình huống.

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026 rơi vào ngày Quý Sửu, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ theo lịch vạn niên. Đây là thời điểm cuối tuần trước thềm Tết Nguyên đán, vận trình của 12 con giáp có nhiều chuyển biến đáng chú ý trên các phương diện sự nghiệp, tài chính, tình duyên và sức khỏe.

Dưới đây là phân tích chi tiết tử vi 12 con giáp Chủ Nhật ngày 8/2/2026 để bạn đọc tham khảo và lên kế hoạch cho ngày mới.

Tử vi tuổi Tý ngày 8/2/2026

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026 tử vi 12 con giáp hàng ngày dành lời khuyên cho người tuổi Tý nên kiểm soát tốt cảm xúc và tránh đưa ra quyết định vội vàng. Sự thận trọng trong từng bước đi sẽ giúp bạn hạn chế những sai lầm đáng tiếc, đồng thời giữ vững các mối quan hệ quan trọng xung quanh.

Công việc: Vận trình công danh của người tuổi Tý trong ngày Chủ Nhật này chịu ảnh hưởng từ sao Thiên Diêu nên dễ phân tâm, thiếu tập trung. Bạn có xu hướng ham vui, lưỡng lự trước các quyết định quan trọng khiến cơ hội tuột khỏi tầm tay. Tuy nhiên, đây lại là ngày tốt cho những ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, làm đẹp hay y tế, bởi năng lượng sáng tạo đang ở mức cao nhất.

Tình cảm: Nhờ ảnh hưởng tích cực của sao Thái Dương, người tuổi Tý khá thu hút và được lòng mọi người xung quanh. Nam mệnh tỏa sáng mạnh mẽ, dễ gây ấn tượng với người khác giới. Nữ mệnh có duyên tìm đến nhưng không nên vội vàng trong quá trình tìm hiểu, hãy dành thời gian lắng nghe ý kiến từ người thân trước khi đưa ra quyết định quan trọng về chuyện tình cảm.

Tài lộc: Tài chính ngày Chủ Nhật của tuổi Tý có phần bất ổn do thói quen chi tiêu thiếu kiểm soát. Bạn dễ tốn tiền vào những thú vui không cần thiết hoặc các hoạt động giải trí không mang lại giá trị lâu dài. Thời điểm giáp Tết, hãy lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh rơi vào tình trạng thiếu hụt tài chính khi năm mới đang cận kề.

Sức khỏe: Thể trạng nhìn chung ổn định nhưng tâm lý dễ căng thẳng do suy nghĩ quá nhiều. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc để giữ cho tinh thần thoải mái và minh mẫn hơn trong những ngày cuối năm bận rộn.

Con số may mắn: 3, 17, 28

Tử vi tuổi Sửu ngày 8/2/2026

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026 tử vi 12 con giáp hàng ngày khuyên người tuổi Sửu nên giữ thái độ cẩn trọng trong giao tiếp xã hội và biết chọn lọc các mối quan hệ. Sự kiên nhẫn và bản lĩnh vốn có sẽ giúp bạn vượt qua những trở ngại phát sinh vào cuối tuần, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho tuần mới sắp tới.

Công việc: Con đường công danh của tuổi Sửu vào cuối tuần gặp không ít trắc trở, đặc biệt trong các mối quan hệ xã giao và hợp tác. Do tính cách thẳng thắn, bạn dễ vô tình làm mất lòng đối tác hoặc đồng nghiệp bằng những lời nói thiếu cân nhắc. Điểm sáng dành cho những người làm trong ngành giáo dục, bởi vận trình học thuật đang được sao tốt chiếu rọi, dễ gặp thuận lợi.

Tình cảm: Chuyện tình cảm của tuổi Sửu có những bất ổn nhất định, đòi hỏi cả hai bên cần dành nhiều thời gian hơn cho nhau. Cuối tuần là dịp lý tưởng để bạn và nửa kia cùng nhau tâm sự, chia sẻ những tâm tư chưa kịp bày tỏ. Nhờ Tam Hội cục soi sáng, niềm vui gia đình sẽ đến bất ngờ, có thể là tin tốt liên quan đến con cái hoặc sự sum vầy ấm áp bên người thân.

Tài lộc: Tài chính của tuổi Sửu duy trì ở mức ổn định, thu nhập thường xuyên không có biến động lớn. Tuy nhiên, các khoản thu nhập bất ngờ lại không mấy thuận lợi, bạn cần cảnh giác với những chi phí phát sinh đột xuất. Quản lý ngân sách thận trọng, tránh cho vay mượn tiền bạc trong thời điểm này để bảo toàn tài chính trước Tết.

Sức khỏe: Hệ tiêu hóa là điểm cần lưu ý của tuổi Sửu trong ngày Chủ Nhật. Áp lực từ công việc tích tụ có thể ảnh hưởng đến dạ dày và đường ruột. Hãy chú ý đến chế độ ăn uống lành mạnh, ăn đúng giờ và tránh sử dụng quá nhiều đồ cay nóng hay thực phẩm chế biến sẵn.

Con số may mắn: 6, 21, 35

Tử vi tuổi Dần ngày 8/2/2026

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026 tử vi 12 con giáp hàng ngày gợi ý cho người tuổi Dần nên điều chỉnh cảm xúc và kiên nhẫn hơn trong ứng xử với người xung quanh. Năng suất làm việc đang ở mức tốt nhưng bạn cần tránh cáu gắt vô cớ, bởi đó chính là rào cản lớn nhất khiến các mối quan hệ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Công việc: Nhờ Tam Hợp với năm Bính Ngọ, vận trình sự nghiệp của tuổi Dần vẫn đang trên đà phát triển tích cực. Năng suất làm việc trong ngày khá ấn tượng, bạn có khả năng hoàn thành nhiều đầu việc quan trọng nếu biết sắp xếp thời gian hợp lý. Tuy nhiên, sự thiếu kiên nhẫn và dễ nổi nóng có thể gây ra xung đột không đáng có với đồng nghiệp hoặc người thân trong gia đình.

Tình cảm: Đời sống tình cảm của tuổi Dần trong ngày Chủ Nhật cần được chăm sóc nhiều hơn. Bạn có xu hướng dồn hết tâm trí vào công việc mà quên đi cảm xúc của đối phương. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhân duyên tốt nhờ năng lượng Hỏa khí dồi dào, đặc biệt tại các buổi gặp gỡ bạn bè hoặc sự kiện cuối năm.

Tài lộc: Tài vận của tuổi Dần tương đối ổn định, dòng tiền vào ra đều đặn không có xáo trộn lớn. Bạn nên ưu tiên bảo toàn nguồn tài chính hiện có thay vì mạo hiểm đầu tư vào các kênh chưa được kiểm chứng. Cuối năm là thời điểm cần chi tiêu hợp lý, tránh những quyết định tài chính bốc đồng có thể gây hậu quả không mong muốn.

Sức khỏe: Tuổi Dần cần chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi trong ngày Chủ Nhật. Cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi do nhịp sống bận rộn kéo dài, hãy dành thời gian cho các hoạt động thể chất nhẹ nhàng hoặc đơn giản là ngủ đủ giấc để nạp lại năng lượng cho tuần mới.

Con số may mắn: 9, 14, 38

Tử vi tuổi Mão ngày 8/2/2026

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026 tử vi 12 con giáp hàng ngày nhắc nhở người tuổi Mão nên lắng nghe tiếng nói bên trong và dũng cảm bày tỏ nhu cầu cá nhân. Việc luôn nhường nhịn hoặc hạ thấp mong muốn của bản thân để chiều lòng người khác sẽ khiến bạn dần mất đi sự thoải mái và niềm vui sống.

Công việc: Vận trình sự nghiệp của tuổi Mão trong ngày Chủ Nhật chịu ảnh hưởng từ sao Chính Ấn, mang đến khả năng xua tan những rủi ro và biến trở ngại thành bài học quý giá. Dù tâm lý có phần bất ổn, bạn vẫn có thể tìm thấy giải pháp cho các vấn đề tồn đọng nhờ sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè. Đặc biệt, lời khuyên từ những người phụ nữ xung quanh có thể mở ra hướng đi mới bất ngờ.

Tình cảm: Đây là phương diện khá tươi sáng của tuổi Mão trong ngày. Nhờ sao Thái Âm chiếu rọi, các mối quan hệ tình cảm tiến triển tự nhiên và thuận lợi. Người độc thân có cơ hội gặp được nhân duyên phù hợp tại các buổi họp mặt cuối năm. Người đã có đôi sẽ cảm nhận được sự ấm áp, gắn kết hơn khi cùng nhau chia sẻ những kế hoạch cho năm mới.

Tài lộc: Tài chính của tuổi Mão cần được quản lý kỹ lưỡng trong ngày Chủ Nhật. Vận may tài lộc không quá nổi bật, các khoản đầu tư mạo hiểm nên được cân nhắc thật cẩn thận trước khi quyết định. Hãy lập kế hoạch tài chính rõ ràng, giảm dần các khoản chi tiêu không cần thiết và ưu tiên tích lũy cho những dịp quan trọng sắp tới.

Sức khỏe: Tuổi Mão nên chú ý đến sức khỏe tinh thần trong ngày, tránh để bản thân rơi vào trạng thái lo lắng kéo dài. Các hoạt động thư giãn như đọc sách, thiền định hoặc đi dạo trong không gian xanh sẽ giúp bạn lấy lại sự cân bằng. Đừng quên bổ sung đủ nước và duy trì giấc ngủ chất lượng.

Con số may mắn: 2, 19, 41

Tử vi tuổi Thìn ngày 8/2/2026

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026 tử vi 12 con giáp hàng ngày mang đến tin vui cho người tuổi Thìn khi vận trình được sao Thiên Đức soi sáng. Sự chính trực, hiền lành trong cách sống và làm việc giúp bạn thu hút quý nhân từ phương xa, mở ra nhiều cơ hội bất ngờ trong cả sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân.

Công việc: Đây là ngày vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp của tuổi Thìn. Nhờ Thiên Đức chiếu mệnh, công việc diễn ra suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Những dự án tưởng chừng đi vào ngõ cụt bỗng tìm thấy lối thoát, bạn còn có cơ hội ký kết hợp đồng béo bở hoặc nhận được đề nghị hợp tác có giá trị trong những ngày cuối năm. Quý nhân xuất hiện đúng lúc sẽ giúp bạn vững tin trên con đường phát triển.

Tình cảm: Đời sống tình cảm của tuổi Thìn ấm áp và hài hòa trong ngày Chủ Nhật. Bạn có thời gian dành cho gia đình, tận hưởng không khí sum vầy trước thềm năm mới. Người độc thân có thể gặp được đối tượng phù hợp thông qua sự giới thiệu của bạn bè hoặc người thân. Những ai đã có đôi sẽ cảm nhận được sự đồng điệu và thấu hiểu sâu sắc từ nửa kia.

Tài lộc: Vận tài lộc của tuổi Thìn khởi sắc rõ rệt nhờ sự nghiệp hanh thông. Nguồn thu nhập được cải thiện đáng kể, bạn không phải lo lắng về tiền bạc trong thời điểm này. Đây là dịp tốt để sắm sửa cho gia đình, biếu quà Tết cho cha mẹ hoặc đầu tư vào những kế hoạch dài hạn đã ấp ủ từ lâu.

Sức khỏe: Sức khỏe của tuổi Thìn nhìn chung khá tốt, tuy nhiên bạn cần giảm bớt căng thẳng tâm lý để giữ cho đầu óc luôn thoải mái. Dành thời gian vận động nhẹ nhàng vào buổi sáng, kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng sẽ giúp cơ thể duy trì trạng thái tốt nhất để bước vào năm mới tràn đầy năng lượng.

Con số may mắn: 8, 23, 46

Tử vi tuổi Tỵ ngày 8/2/2026

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026 tử vi 12 con giáp hàng ngày gợi ý cho người tuổi Tỵ nên tận dụng khả năng phân tích nhạy bén để đánh giá các cơ hội đang đến. Sự bình tĩnh và chiến lược rõ ràng chính là chìa khóa giúp bạn biến những tình huống khó khăn thành bước đệm cho thành công bền vững.

Công việc: Vận trình sự nghiệp của tuổi Tỵ trong ngày khá ổn định nhờ nằm trong Tam Hội cục với Ngọ. Bạn có khả năng nắm bắt cơ hội tốt trong các lĩnh vực liên quan đến đầu tư, kinh doanh hoặc quản lý tài chính. Các công việc làm thêm hoặc dự án bán thời gian có thể mang lại lợi nhuận bất ngờ, nhưng hãy chú ý đến giấy tờ và hợp đồng để tránh tổn thất do sơ suất.

Tình cảm: Tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm ngày Chủ Nhật, dễ thu hút sự chú ý từ người khác giới. Tuy nhiên, bạn cần cẩn thận phân biệt giữa tình cảm chân thành và những mối quan hệ không phù hợp. Người đã kết hôn nên giữ vững ranh giới trong giao tiếp, tránh gây hiểu lầm không đáng có với nửa kia hoặc người ngoài.

Tài lộc: Tài vận của tuổi Tỵ phát triển theo hướng bền vững, không ồn ào nhưng chắc chắn. Bạn có khả năng nắm bắt xu hướng thị trường khá chuẩn xác nhờ kinh nghiệm và sự phân tích kỹ lưỡng. Hãy ưu tiên những kênh đầu tư an toàn, có chiến lược rõ ràng thay vì chạy theo cảm tính hay xu hướng đám đông.

Sức khỏe: Tuổi Tỵ cần chú ý đến thị lực và các vấn đề tim mạch trong ngày. Tránh sử dụng thiết bị điện tử quá lâu hoặc thức khuya để bảo vệ đôi mắt và hệ tuần hoàn. Một buổi chiều thư giãn ngoài trời, hít thở không khí trong lành sẽ giúp bạn nạp lại năng lượng một cách hiệu quả.

Con số may mắn: 5, 16, 39

Tử vi tuổi Ngọ ngày 8/2/2026

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026 tử vi 12 con giáp hàng ngày khuyên người tuổi Ngọ nên hành động quyết đoán và ngừng do dự trước những cơ hội đang chờ đợi. Việc lưỡng lự quá lâu chỉ khiến bạn bỏ lỡ thời điểm vàng, trong khi mọi thứ có thể tiến triển nhanh hơn mong đợi nếu bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Công việc: Năm 2026 là năm Bính Ngọ, tuổi Ngọ trực Thái Tuế nên vận trình công việc có nhiều biến động. Ngày Chủ Nhật là thời điểm thích hợp để bạn sắp xếp lại kế hoạch, đánh giá những gì đã làm được và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Đừng ngại đưa ra quyết định dứt khoát về một dự án hoặc hướng đi mới, bởi vận may hôm nay đến ngay khi bạn chịu bắt đầu hành động.

Tình cảm: Đời sống tình cảm của tuổi Ngọ trong ngày có chút xáo trộn do bạn dành quá nhiều tâm trí cho công việc. Hãy cân bằng lại bằng cách dành thời gian chất lượng cho người thân yêu. Một bữa cơm gia đình ấm cúng hoặc cuộc trò chuyện chân thành với đối phương sẽ giúp mối quan hệ thêm gắn kết, xua tan những khoảng cách vô hình đang hình thành.

Tài lộc: Tài chính của tuổi Ngọ cần được quản lý cẩn thận hơn trong ngày. Do trực Thái Tuế, các khoản chi phí phát sinh bất ngờ có thể xuất hiện và gây áp lực lên ngân sách cá nhân. Hãy hạn chế mua sắm bốc đồng, ưu tiên tiết kiệm và chỉ chi tiêu cho những nhu cầu thật sự cần thiết để đảm bảo tài chính ổn định trước Tết.

Sức khỏe: Tuổi Ngọ nên chú ý đến sức khỏe xương khớp và hệ vận động trong ngày Chủ Nhật. Tránh các hoạt động thể chất quá sức hoặc mang vác nặng. Dành thời gian massage, giãn cơ hoặc tắm nước ấm sẽ giúp cơ thể thư giãn và phục hồi sau một tuần làm việc căng thẳng.

Con số may mắn: 1, 24, 42

Tử vi tuổi Mùi ngày 8/2/2026

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026 tử vi 12 con giáp hàng ngày nhắc nhở người tuổi Mùi nên giữ vững lập trường và tập trung vào công việc hiện tại thay vì mơ mộng về những điều xa vời. Sự kiên định và thực tế sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, tránh những quyết định thiếu sáng suốt vào cuối năm.

Công việc: Vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi trong ngày Chủ Nhật gặp không ít thử thách, đặc biệt với những ai làm công việc có tính lưu động. Bạn dễ cảm thấy chán nản với công việc hiện tại và muốn tìm kiếm cơ hội mới, nhưng đây không phải thời điểm thích hợp để nhảy việc. Hãy cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trước mắt, chờ qua Tết rồi mới tính đến chuyện thay đổi.

Tình cảm: Điểm sáng của tuổi Mùi trong ngày nằm ở phương diện giao tiếp và quan hệ xã hội. Nhờ tính cách hiền lành, cởi mở và nhân hậu, bạn được nhiều người yêu mến và tin tưởng. Dù còn độc thân hay đã có gia đình, bản mệnh đều tìm được niềm vui từ những cuộc gặp gỡ, trò chuyện ý nghĩa với bạn bè và người thân.

Tài lộc: Đường tài lộc của tuổi Mùi vô cùng bất ổn trong ngày do ảnh hưởng của sao Đại Hao. Bạn không nên cho bất kỳ ai vay tiền, tránh dây dưa vào các vấn đề tiền bạc phức tạp. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh tự do, sự thận trọng trong quản lý tài chính là yếu tố sống còn để bạn không rơi vào cảnh thiếu hụt dịp Tết.

Sức khỏe: Tuổi Mùi cần chú ý đến giấc ngủ và chế độ sinh hoạt trong ngày Chủ Nhật. Stress từ công việc và lo lắng tài chính có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, gây ra tình trạng mệt mỏi kéo dài. Hãy tìm cho mình một sở thích mới hoặc hoạt động giải trí lành mạnh để giải tỏa áp lực.

Con số may mắn: 7, 22, 33

Tử vi tuổi Thân ngày 8/2/2026

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026 tử vi 12 con giáp hàng ngày khuyên người tuổi Thân nên tập trung vào một mục tiêu cụ thể thay vì ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Cơ hội không thiếu nhưng việc giữ mọi lựa chọn đều mở sẽ khiến năng lượng bị phân tán, dẫn đến kết quả không như kỳ vọng.

Công việc: Tuổi Thân thuộc Kim, chịu ảnh hưởng khắc chế từ Hỏa khí của năm Bính Ngọ nên công việc trong ngày có thể gặp áp lực hoặc thay đổi bất ngờ. Bạn có nhiều ý tưởng hay nhưng thiếu sự tập trung để hiện thực hóa chúng. Ngày Chủ Nhật là dịp tốt để bạn ngồi lại, chọn ra ý tưởng khả thi nhất và lên kế hoạch triển khai cụ thể thay vì cứ để chúng nằm trên giấy.

Tình cảm: Đời sống tình cảm của tuổi Thân trong ngày khá bình lặng, không có biến động lớn. Bạn nên dành thời gian quan tâm đến cảm xúc của đối phương nhiều hơn thay vì chỉ tập trung vào bản thân. Một cử chỉ nhỏ nhưng chân thành như lời hỏi thăm, món quà bất ngờ sẽ giúp mối quan hệ thêm ngọt ngào và bền chặt hơn.

Tài lộc: Tài chính của tuổi Thân ở mức trung bình trong ngày Chủ Nhật, không có đột phá lớn nhưng cũng không gặp tổn thất nghiêm trọng. Hãy ưu tiên tích lũy và tránh những khoản đầu tư mạo hiểm trong thời điểm này. Năm 2026 thích hợp cho việc học thêm kỹ năng quản lý tài chính, chuẩn bị cho những bước tiến dài hạn trong tương lai.

Sức khỏe: Tuổi Thân cần lưu ý đến hệ hô hấp và da liễu trong ngày. Thời tiết thay đổi có thể gây ra các vấn đề về đường hô hấp hoặc dị ứng. Hãy giữ ấm cơ thể, uống đủ nước và bổ sung vitamin để tăng cường sức đề kháng, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa trước Tết.

Con số may mắn: 4, 18, 36

Tử vi tuổi Dậu ngày 8/2/2026

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026 tử vi 12 con giáp hàng ngày gợi ý cho người tuổi Dậu nên cẩn trọng trong lời nói và các quyết định tài chính quan trọng. Hỏa khí của năm Bính Ngọ khắc Kim mệnh của bạn, đòi hỏi sự khéo léo và linh hoạt trong cách xử lý mọi tình huống phát sinh.

Công việc: Vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu trong ngày Chủ Nhật chịu tác động tương tự tuổi Thân do cùng thuộc hành Kim. Bạn cần đặc biệt cẩn thận với lời nói trong giao tiếp công việc, tránh những phát ngôn thiếu suy nghĩ có thể gây ra hiểu lầm hoặc mâu thuẫn. Nếu biết tận dụng thời điểm Hỏa khí giảm dần vào cuối ngày, bạn có thể xoay chuyển tình thế và tạo ra kết quả tích cực.

Tình cảm: Chuyện tình cảm của tuổi Dậu diễn ra nhẹ nhàng và êm đẹp trong ngày Chủ Nhật. Bạn có xu hướng muốn dành thời gian ở bên gia đình, tận hưởng không khí ấm áp trước thềm năm mới. Người độc thân có thể nhận được tín hiệu tích cực từ một người đặc biệt, nhưng đừng vội vàng, hãy để mọi thứ phát triển tự nhiên theo nhịp riêng.

Tài lộc: Tài chính của tuổi Dậu cần được theo dõi sát sao trong ngày. Các quyết định liên quan đến tiền bạc nên được cân nhắc kỹ lưỡng, tránh ký kết hợp đồng hoặc giao dịch lớn khi chưa nghiên cứu đầy đủ. Thu nhập thường xuyên duy trì ổn định nhưng cần hạn chế chi tiêu cho những khoản không cần thiết để dự phòng cho dịp Tết sắp tới.

Sức khỏe: Tuổi Dậu nên chú ý đến hệ thần kinh và chất lượng giấc ngủ trong ngày. Áp lực từ nhiều phía có thể khiến bạn khó ngủ hoặc ngủ không sâu giấc. Hãy thử các phương pháp thư giãn trước khi đi ngủ như nghe nhạc nhẹ, đọc sách hoặc uống trà thảo mộc để cải thiện giấc ngủ.

Con số may mắn: 10, 25, 37

Tử vi tuổi Tuất ngày 8/2/2026

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026 tử vi 12 con giáp hàng ngày mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho người tuổi Tuất khi vận trình được Tam Hợp hỗ trợ mạnh mẽ. Tinh thần hành động, sự tự tin và lòng nhiệt huyết giúp bạn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, biến khó khăn thành cơ hội phát triển bản thân.

Công việc: Nhờ Tam Hợp với Bính Ngọ, sự nghiệp của tuổi Tuất đang trên đà bứt phá ấn tượng. Bạn tự tin hơn trong việc đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, dám đưa ra quyết định lớn và không ngại cạnh tranh lành mạnh. Ý tưởng sáng tạo bùng nổ, được cấp trên tin tưởng giao phó trọng trách, đặc biệt những ai hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo sẽ gặt hái nhiều thành tựu đáng tự hào.

Tình cảm: Đời sống tình cảm của tuổi Tuất hài hòa và ấm áp trong ngày Chủ Nhật. Người độc thân dễ gặp nhân duyên tốt, các mối quan hệ tiến triển tự nhiên không gượng ép. Người đã có gia đình trải qua quãng thời gian yên bình bên nhau, nền tảng tình cảm ngày càng bền chặt nhờ sự chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau.

Tài lộc: Tài vận của tuổi Tuất khởi sắc rõ rệt với nguồn thu nhập đa dạng từ nhiều kênh khác nhau. Bạn có khả năng phát hiện và nắm bắt cơ hội kiếm tiền mà người khác bỏ qua. Đầu tư an toàn, tích lũy có kế hoạch sẽ giúp nền tảng tài chính ngày càng vững chắc, tạo bàn đạp cho sự phát triển lâu dài.

Sức khỏe: Dù vận trình tổng thể rất tốt, tuổi Tuất vẫn cần chú ý đến hệ tiêu hóa và tuần hoàn trong ngày. Hãy cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, dành thời gian ở không gian xanh hoặc hoạt động ngoài trời để khôi phục năng lượng tinh thần. Hạn chế đồ uống có đường, bổ sung nhiều nước lọc để cơ thể hoạt động tốt nhất.

Con số may mắn: 11, 26, 44

Tử vi tuổi Hợi ngày 8/2/2026

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026 tử vi 12 con giáp hàng ngày khuyên người tuổi Hợi nên dành thời gian cho gia đình và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Sự thông minh và khéo léo vốn có sẽ giúp bạn xử lý tốt mọi vấn đề, miễn là biết sắp xếp thứ tự ưu tiên hợp lý và không tham lam ôm đồm quá nhiều.

Công việc: Vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi trong ngày Chủ Nhật tương đối ổn định, không có biến động lớn. Đây là thời điểm tốt để bạn nhìn lại những gì đã đạt được trong tuần qua và lên kế hoạch cho tuần mới. Người kinh doanh vẫn thu được tiền bạc nhưng cần có chiến lược tích lũy rõ ràng, đầu tư đúng chỗ thay vì để tiền nằm im không sinh lời.

Tình cảm: Đường tình duyên của tuổi Hợi ngọt ngào và lãng mạn trong ngày Chủ Nhật. Bạn có thời gian rảnh để dành cho gia đình, vợ chồng hâm nóng tình cảm qua những hoạt động cùng nhau. Không khí cuối năm mang đến cảm giác gần gũi, yêu thương, giúp các mối quan hệ trở nên sâu sắc và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Tài lộc: Tình hình tài chính của tuổi Hợi ổn định trong ngày nhưng không có đột phá đáng kể. Bạn cần lưu ý không cho người khác mượn tiền trong thời điểm này để tránh rủi ro mất mát. Hãy tập trung vào việc quản lý chi tiêu hợp lý, lên danh sách những khoản cần chi trước Tết để không bị động về tài chính.

Sức khỏe: Tuổi Hợi nên chú ý đến an toàn cá nhân trong ngày Chủ Nhật, hạn chế đi lại vào ban đêm hoặc đến những nơi hoang vắng. Hãy tìm cho mình những sở thích và đam mê mới để cuộc sống thêm phong phú, đồng thời duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn để giữ gìn sức khỏe.

Con số may mắn: 12, 29, 45

Lưu ý: Bài viết tử vi 12 con giáp Chủ Nhật ngày 8/2/2026 chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Mỗi người nên chủ động lắng nghe bản thân, đưa ra quyết định dựa trên hoàn cảnh thực tế để có cuộc sống tốt đẹp hơn.