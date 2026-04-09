Tử vi 12 con giáp hôm nay 10/4/2026: Tuổi Ngọ khởi sắc, tuổi Mùi đón tài lộc thuận lợi Dự báo chi tiết vận trình ngày 10/4/2026 cho 12 con giáp. Trong khi tuổi Ngọ và Mùi gặp nhiều may mắn, tuổi Tị và Thân cần thận trọng trong giao tiếp và tài chính.

Vận trình 12 con giáp ngày 10/4/2026 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực cho tuổi Ngọ và Mùi nhờ sự nâng đỡ của cát tinh. Ngược lại, một số con giáp như tuổi Tị và Thân được khuyến nghị nên thận trọng trước các áp lực ngoại cảnh và thị phi không đáng có. Các thông tin dưới đây mang tính chất tham khảo, giúp bạn có cái nhìn tổng quan để lên kế hoạch cho ngày mới.

Tuổi Tý: Trí tuệ khai mở

Nhờ Chính Ấn hỗ trợ, người tuổi Tý thể hiện sự minh mẫn và trách nhiệm cao trong công việc, tạo ấn tượng tốt với cấp trên. Tài chính duy trì mức ổn định, thuận lợi cho các kế hoạch chi tiêu đã định. Trong tình cảm, sự thấu hiểu và sẻ chia là chìa khóa giúp mối quan hệ bền chặt.

Tuổi Sửu: Hiệu quả công việc cao

Sự xuất hiện của Chính Tài giúp tuổi Sửu tập trung cao độ và gặt hái thành quả xứng đáng. Nguồn thu nhập ổn định cho phép bạn thực hiện các dự án mua sắm cần thiết. Tình cảm lứa đôi có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào thông qua những hoạt động giản dị như cùng nấu ăn hoặc đi dạo.

Tuổi Dần: Phấn chấn với đam mê

Năng lượng Tỷ Kiên mang lại sự bận rộn nhưng đầy phấn khởi. Dù tài chính ổn định, bạn nên tránh mạo hiểm vào các lĩnh vực mới. Sự chân thành và cởi mở sẽ giúp giải quyết mọi hiểu lầm trong quan hệ tình cảm.

Tuổi Mão: Cần tránh chủ quan

Cục diện Tam Hội mang lại sự tự tin nhưng người tuổi Mão cần tỉnh táo, tránh tự phụ. Tình hình tài chính ở mức trung bình, yêu cầu quản lý chi tiêu chặt chẽ. Sự nhường nhịn và thấu hiểu là yếu tố tiên quyết để giữ gìn hòa khí gia đình.

Tuổi Thìn: Cơ hội bất ngờ

Cát tinh Thiên Tài mang đến những cơ hội tài lộc mới nhưng đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng. Hãy tránh các quyết định bốc đồng để bảo vệ nguồn vốn. Trong tình yêu, sự chủ động kết nối sẽ giúp mối quan hệ thêm khăng khít.

Tuổi Tị: Thận trọng trước áp lực

Ngày Tị Dần Tương Hại gây cản trở cho các ý tưởng đổi mới. Tài vận không mấy khả quan, bạn cần kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ. Hãy học cách lắng nghe đối phương để tránh những bất đồng nhỏ nhặt làm rạn nứt tình cảm.

Tuổi Ngọ: Năng lượng tích cực

Được Tam Hợp nâng đỡ, tuổi Ngọ xử lý công việc khoa học và bình tĩnh. Tài chính khởi sắc giúp việc chi tiêu thoải mái hơn. Dù bận rộn, một tin nhắn quan tâm vẫn đủ sức duy trì sự lãng mạn trong tình yêu.

Tuổi Mùi: Tài lộc thuận lợi

Chính Tài hỗ trợ giúp tuổi Mùi đón nhận vận may tài chính từ các dự án nhỏ hoặc khoản thưởng. Với hậu phương vững chắc từ người thân, bạn có thể hoàn toàn yên tâm phát huy năng lực chuyên môn.

Tuổi Thân: Giữ thái độ khách quan

Cục diện Tương Xung nhắc nhở tuổi Thân tránh can thiệp vào chuyện người khác để không rước họa vào thân. Tài chính có thu có chi, cần tỉnh táo trước các lời mời đầu tư lợi nhuận cao bất thường. Trong giao tiếp, hãy tinh tế để tránh làm tổn thương người thương.

Tuổi Dậu: Cảm hứng sáng tạo

Chính Quan hộ mệnh giúp tuổi Dậu nâng cao hiệu quả làm việc và biến ý tưởng thành hiện thực. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư vào kiến thức bản thân. Mối quan hệ tình cảm tiến triển tích cực nhờ sự chia sẻ sâu sắc.

Tuổi Tuất: Quý nhân phù trợ

Tam Hợp cục thúc đẩy các tương tác xã hội, giúp khó khăn được giải quyết nhanh chóng. Tài chính ổn định nhưng cần phán đoán lý trí trước các lời mời gọi đầu tư. Sự nhường nhịn sẽ giúp môi trường tình cảm lành mạnh hơn.

Tuổi Hợi: Hành động thực tế

Cục diện Phá Hợi nhắc nhở tuổi Hợi cần biến ý tưởng thành hành động thay vì chỉ suy nghĩ viễn vông. Tài chính không lý tưởng, cần cảnh giác với bẫy lừa đảo. Trong tình yêu, hành động thiết thực sẽ có giá trị hơn lời nói suông.