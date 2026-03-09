Tử vi 12 con giáp ngày 10/3/2026: Tuổi Mão khởi sắc rực rỡ, tuổi Dậu đón vận may tài chính Dự báo tử vi ngày 10/3/2026 cho thấy vận trình thuận lợi cho tuổi Mão và Dậu với nhiều cơ hội thăng tiến. Trong khi đó, tuổi Tý và Tuất cần thận trọng trong chi tiêu.

Vận trình ngày 10/3/2026 của 12 con giáp mang đến nhiều sắc thái khác nhau, từ những cơ hội bứt phá trong sự nghiệp đến những lưu ý quan trọng về tài chính và các mối quan hệ xã hội. Theo các chuyên gia, đây là thời điểm lý tưởng để một số bản mệnh hiện thực hóa các kế hoạch dài hạn, tuy nhiên yếu tố thận trọng vẫn cần được ưu tiên hàng đầu.

Nhóm con giáp rực rỡ về tài lộc và sự nghiệp

Tuổi Mão: Quý nhân trợ lực

Dưới sự hỗ trợ từ cục diện Tam Hợp và Thực Thần, người tuổi Mão có một ngày tràn đầy năng lượng tích cực. Các dự án đang trì trệ có khả năng tiến triển nhanh chóng nhờ sự nâng đỡ của quý nhân. Thu nhập từ công việc chính có dấu hiệu tăng trưởng, bạn có thể nhận được các khoản thưởng bất ngờ.

Tuổi Dậu: Khẳng định vị thế lãnh đạo

Cát tinh Thiên Ấn mang lại sức thuyết phục lớn cho người tuổi Dậu. Những ý tưởng mới mẻ của bạn không chỉ có tính thực tiễn cao mà còn giúp khẳng định năng lực điều phối nhóm. Tài chính ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ từ các nguồn thu phụ và dự án kinh doanh tay trái.

Tuổi Hợi: Cơ hội thăng tiến rộng mở

Nhờ cát khí từ Tam Hợp, tuổi Hợi đứng trước những cơ hội lớn để khẳng định vị thế. Sự nhạy bén giúp bạn dẫn dắt các dự án đạt hiệu suất vượt trội. Tình hình tài chính ổn định, cho phép bạn bắt đầu các kế hoạch tích lũy dài hạn như gửi tiết kiệm hoặc mua bảo hiểm.

Nhóm con giáp cần lưu ý về vận trình và các mối quan hệ

Tuổi Tý: Thận trọng trước thị phi

Đối mặt với cục diện Tương Hại, người tuổi Tý có thể gặp trở ngại từ những mối quan hệ không lành mạnh. Bạn nên thận trọng trong các hoạt động tập thể để bảo vệ uy tín cá nhân. Tài chính có thể phát sinh những khoản chi ngoài ý muốn, do đó cần thắt chặt chi tiêu và tránh ký kết các hợp đồng rủi ro cao.

Tuổi Sửu: Giữ tâm trạng bình ổn

Ngày Tương Xung khiến tâm trạng người tuổi Sửu dễ xao động, gây khó khăn khi đưa ra các quyết định lớn. Bạn nên tránh các khoản đầu tư mạo hiểm trong thời điểm này vì nguy cơ thua lỗ khá cao.

Tuổi Tuất: Đề phòng tổn thất tài chính

Cục diện Tương Phá buộc người tuổi Tuất phải thận trọng trong mọi bước đi. Tốt nhất bạn nên duy trì trạng thái ổn định, tập trung hoàn thành công việc cũ thay vì mạo hiểm với dự án mới. Hãy nâng cao cảnh giác với các lời mời chào đầu tư hoặc vay mượn tiền bạc.

Dự báo chi tiết cho các tuổi còn lại

Tuổi Dần: Thuận lợi lập kế hoạch dài hạn, dòng tiền chảy về túi đều đặn nhưng cần tránh xung đột với đồng nghiệp.

Thuận lợi lập kế hoạch dài hạn, dòng tiền chảy về túi đều đặn nhưng cần tránh xung đột với đồng nghiệp. Tuổi Thìn: Được Chính Quan che chở, nỗ lực bắt đầu đơm hoa kết trái, là ngày lý tưởng để đàm phán quan trọng.

Được Chính Quan che chở, nỗ lực bắt đầu đơm hoa kết trái, là ngày lý tưởng để đàm phán quan trọng. Tuổi Tị: Làm việc nhóm hiệu quả nhờ Tam Hội, tài lộc phát triển bền vững nhờ quản lý chi tiêu thông minh.

Làm việc nhóm hiệu quả nhờ Tam Hội, tài lộc phát triển bền vững nhờ quản lý chi tiêu thông minh. Tuổi Ngọ: Lục Hợp mang lại sự sáng tạo vượt bậc. Bạn có thể thử vận may với các công việc làm thêm nhỏ nhưng cần bảo toàn nguồn vốn.

Tuổi Mùi: Gặp Thiên Quan nên vận khí phức tạp, tránh hấp tấp để không phạm sai lầm sơ đẳng trong công việc.

Gặp Thiên Quan nên vận khí phức tạp, tránh hấp tấp để không phạm sai lầm sơ đẳng trong công việc. Tuổi Thân: Chính Ấn giúp tư duy mạch lạc, sự tập trung cao độ giúp giải quyết dứt điểm các vướng mắc cũ.

Nhìn chung, ngày 10/3/2026 đòi hỏi mỗi cá nhân cần biết cách tận dụng thời cơ và giữ sự tỉnh táo trước các rủi ro tài chính. Các thông tin dự báo trên mang tính chất tham khảo, giúp bạn chủ động hơn trong việc sắp xếp kế hoạch cá nhân một cách hợp lý và tích cực.