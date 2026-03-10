Tử vi 12 con giáp ngày 11/3: Tuổi Mùi tài lộc hanh thông, tuổi Thân đề phòng thử thách Khám phá tử vi ngày 11/3: Tuổi Mùi và Thìn đón nhận tin vui về tài chính, trong khi tuổi Thân và Ngọ cần lưu ý các vấn đề về sức khỏe cũng như công việc.

Vận trình tử vi ngày 11/3 mang đến nhiều thông tin tham khảo giá trị cho 12 con giáp. Trong khi một số con giáp như Mùi, Sửu và Thìn gặp nhiều thuận lợi về mặt tiền bạc, thì Dần và Thân lại đối mặt với những áp lực và bế tắc nhất định trong công việc.

Tuổi Tý: Quý nhân phù trợ, công danh ổn định

Hôm nay, người tuổi Tý thể hiện sự thông minh và bộc trực nhờ Chính ấn chiếu mệnh. Bản mệnh gặp nhiều thuận lợi về bằng cấp, công danh và nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cấp trên hoặc người thân. Đặc biệt, những người làm trong lĩnh vực chính trị, tư pháp có khả năng thu lợi lớn.

Về tài chính, nhờ Tam Hợp chiếu cố, tuổi Tý khá may mắn, tiền bạc về đều đặn. Chuyện tình cảm và gia đạo cũng diễn ra rực rỡ với nhiều tin vui, mở ra cơ hội gặp gỡ những người bạn mới phù hợp.

Tuổi Tý có vận trình công danh và tài lộc khởi sắc trong ngày 11/3.

Tuổi Sửu và Tuổi Thìn: Tài lộc bùng nổ

Người tuổi Sửu có một ngày may mắn với tài hùng biện xuất sắc, mang lại sự thăng tiến trong sự nghiệp. Đây là thời điểm tốt để thực hiện các việc như thuyết trình, xin việc hay thương lượng. Nhờ Chính tài trợ lực, tiền bạc của tuổi Sửu vô cùng rủng rỉnh, mọi nỗ lực đều mang lại kết quả gấp đôi.

Tương tự, tuổi Thìn đón nhận Thiên tài chiếu cố, khiến nguồn thu nhập thăng hoa mạnh mẽ. Các khoản tiền bất ngờ từ việc mua bán hoặc trúng thưởng có thể tìm đến. Vận may công việc của bản mệnh cũng đang cải thiện dần, mở ra nhiều hướng đi mới tích cực.

Tuổi Dần và Tuổi Mão: Cẩn trọng áp lực và tiểu nhân

Tuổi Dần có thể cảm thấy kiệt sức do đặt kỳ vọng quá cao vào bản thân. Tỷ kiên nhắc nhở bản mệnh nên giữ bình tĩnh để tránh sai lầm trong công việc. Ngày này không thích hợp cho các giao dịch lớn như mua xe hay sửa nhà. Chuyện tình cảm cũng có phần bấp bênh do thiếu sự thấu hiểu giữa các thành viên.

Trong khi đó, tuổi Mão cần đề phòng họa tiểu nhân đeo bám do Kiếp tài cản đường. Bản mệnh không nên hấp tấp nhảy việc hay đưa ra các quyết định lớn vào lúc này. Về tình cảm, sự thiếu thông cảm có thể gây bực bội, Mão nên dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Tuổi Tị và Tuổi Ngọ: Đối diện với những thái cực khác biệt

Thực thần soi sáng mang lại lộc ăn uống và tiền bạc cho người tuổi Tị. Đây là ngày "hái tiền" đối với những người làm kinh doanh xởi lởi, vui vẻ. Đỉnh cao tình cảm cũng có thể xuất hiện, giúp tuổi Tị gặp được người khiến trái tim rung động.

Ngược lại, tuổi Ngọ gặp bất lợi do Thương quan, cảm thấy cô đơn và mệt mỏi trong công việc. Hỏa Kim tương khắc cảnh báo về sự quay trở lại của các bệnh cũ. Bản mệnh cần nghỉ ngơi đầy đủ và tránh các tranh chấp, thị phi trong hợp tác làm ăn.

Tuổi Ngọ cần chú trọng đến sức khỏe và tránh lơ là trong công việc.

Tuổi Mùi, Tuổi Dậu và Tuổi Tuất: Vận trình ổn định

Tuổi Mùi đón nhận tin vui về tài chính, thu nhập chính tăng mạnh giúp bản mệnh lạc quan hơn. Công việc duy trì được sự cân bằng và có tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai gần.

Tuổi Dậu ghi điểm bởi sự uy tín và trách nhiệm. Với sự hỗ trợ của Chính quan, công việc và học hành đều hanh thông, đúng hướng. Tam Hội cục cũng mang lại tín hiệu tích cực cho các mối quan hệ tình cảm.

Tuổi Tuất có một ngày làm ăn thuận lợi khi áp lực dần biến mất. Thu nhập phụ tăng mạnh nhờ Thiên tài hỗ trợ. Bản mệnh thể hiện sự tỉnh táo, lý trí trong chuyện tình cảm, không gượng ép bản thân vào những mối quan hệ tạm bợ.

Tuổi Thân và Tuổi Hợi: Thử thách và bài học kinh nghiệm

Tuổi Thân gặp bế tắc do Thiên quan, cần đề phòng sự phản bội hoặc chơi xấu từ những người xung quanh vì lợi ích tiền bạc. Bản mệnh nên thực hiện đúng các dự tính cũ và cẩn thận khi có người đến nhờ vả tài chính.

Tuổi Hợi dù thông minh nhưng có thể bị chậm bước tiến do tác động ngoại cảnh. Tình hình sức khỏe cần được chú ý, tránh thức khuya. Ngoài ra, bản mệnh không nên quá cả nể trong việc cho vay mượn để tránh chịu thiệt thòi về mình.

Lưu ý: Các thông tin về tử vi 12 con giáp chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo.