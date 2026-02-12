Tử vi 12 con giáp ngày 13/2: Tuất đón tài lộc, Dậu đối mặt thử thách Dự báo tử vi ngày 13/2/2026 cho thấy tuổi Tuất và Dần có vận trình khởi sắc, trong khi tuổi Dậu cần thận trọng trước những rủi ro về công việc và tài chính.

Vận trình tử vi ngày 13/2/2026 mang đến những biến động trái chiều cho các con giáp. Trong khi tuổi Tuất, Dần và Tị đón nhận nhiều tin vui về sự nghiệp và tài lộc, thì tuổi Dậu, Tý và Ngọ lại phải đối mặt với những áp lực và thử thách đáng kể. Dưới đây là những dự báo mang tính tham khảo để bạn có kế hoạch chủ động cho ngày mới.

Tuổi Tý: Công việc gặp rắc rối, tài chính ổn định

Cục diện Tý Ngọ Tương Xung khiến công việc của người tuổi Tý gặp một số rắc rối do bất đồng quan điểm trong nội bộ tập thể. May mắn là tình hình tài chính không bị ảnh hưởng nhờ Chính Tài hộ mệnh, các khoản thu nhập giữ mức ổn định. Tuy nhiên, về tình cảm, ngũ hành Thủy khắc Hỏa khiến người độc thân bị làm phiền, còn các cặp đôi dễ rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh.

Tuổi Sửu: Đề phòng rủi ro trong đầu tư

Tử vi ngày 13/2 cảnh báo tuổi Sửu về cục diện Tương Hại, cần kiểm tra kỹ lưỡng mọi công việc để tránh sai sót. Sự xuất hiện của Kiếp Tài nhắc nhở bản mệnh không nên dễ dàng tin người hay cho vay mượn trong thời điểm thị trường biến động. Ngược lại, phương diện tình cảm là điểm sáng nhờ Hỏa sinh Thổ, mang lại sự thấu hiểu và gắn kết cho các cặp đôi.

Tuổi Dần và Mão: Vận trình có nhiều chuyển biến

Tuổi Dần đón nhận tin vui công việc nhờ cục diện Bán Hợp, tạo cơ hội thể hiện năng lực và thăng tiến. Đào hoa vận cũng nở rộ, giúp người độc thân dễ dàng tìm thấy nửa kia trong các buổi gặp gỡ. Đối với tuổi Mão, dù gặp Tương Phá gây khó khăn trong quan hệ đồng nghiệp, nhưng nhờ Chính Quan trợ lực, nếu xử lý mềm mỏng, mọi việc sẽ sớm được giải quyết êm đẹp.

Tuổi Thìn và Tị: Thành quả xứng đáng

Tuổi Thìn cần giữ sự tỉnh táo về tiền bạc, tránh các dự án mạo hiểm nhưng bù lại vận trình tình cảm rất rực rỡ. Với tuổi Tị, Tương Hội che chở giúp công việc gặt hái trái ngọt. Tuy nhiên, do Hỏa khí vượng, bản mệnh cần chú ý sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề về dạ dày và xương khớp.

Tuổi Ngọ: Áp lực tâm lý đè nặng

Cục diện Ngọ Ngọ Tự Hình khiến tâm trạng tuổi Ngọ buồn bực, thiếu năng lượng. Dù Chính Ấn giúp giải quyết các rắc rối công việc, bản mệnh vẫn cần dành thời gian nghỉ ngơi để cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất đang có dấu hiệu đi xuống.

Tuổi Mùi và Thân: Tài lộc tìm đến

Tuổi Mùi có cơ hội gặp quý nhân và thăng tiến trong sự nghiệp, nhưng cần minh bạch tài chính để tránh rắc rối pháp lý. Trong khi đó, tuổi Thân được Thực Thần bảo hộ, đặc biệt thuận lợi cho những người làm nghề tự do với cơ hội gia tăng thu nhập rõ rệt. Tuy nhiên, tuổi Thân cần chú ý hóa giải những mâu thuẫn trong tình cảm để tránh đổ vỡ.

Tuổi Dậu: Đối mặt với nhiều khó khăn

Thương Quan tác động khiến tuổi Dậu gặp trở ngại lớn trong công việc và giảm sút uy tín. Tình hình tài chính cũng không mấy khả quan, thu không đủ bù chi. Đây là lúc bản mệnh cần bình tĩnh rà soát lại quy trình làm việc và kiềm chế cảm xúc để tránh mâu thuẫn trong gia đình.

Tuổi Tuất và Hợi: Điểm sáng cuối ngày

Tuổi Tuất là con giáp may mắn nhất ngày 13/2 với vận trình tươi sáng, tài lộc tăng trưởng vượt bậc và tình cảm thăng hoa. Với tuổi Hợi, Thiên Tài mang lại những khoản tiền bất ngờ từ quà tặng hoặc trúng thưởng. Tuy nhiên, cả hai con giáp này cần học cách lắng nghe và hạ thấp cái tôi để giữ gìn mối quan hệ bền vững.