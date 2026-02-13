Tử vi 12 con giáp ngày 14/2/2026: Tuổi Dần khởi sắc, tuổi Hợi hanh thông Dự báo tử vi ngày 14/2/2026 (27 Tết) ghi nhận vận trình rực rỡ của tuổi Dần và Hợi, trong khi tuổi Tý và Sửu cần thận trọng trước các biến động về tài chính.

Ngày 14/2/2026 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) mang đến những chuyển biến đa chiều cho vận trình của 12 con giáp. Đây là thời điểm nhạy cảm cận Tết, đòi hỏi sự tỉnh táo trong các quyết định chi tiêu và xử lý công việc cuối năm.

Tuổi Tý và tuổi Sửu: Thận trọng trước biến động

Đối với người tuổi Tý, tác động từ cục diện Tý – Mùi Tương Hại có thể gây ra một ngày nhiều biến động. Nếu vẫn đang duy trì tiến độ công việc, bản mệnh có thể gặp trắc trở do các tác động ngoại cảnh hoặc sự thiếu phối hợp từ đồng nghiệp.

Về tài lộc, tuổi Tý không có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Bản mệnh nên tạm hoãn các quyết định đầu tư hoặc mua sắm lớn không nằm trong kế hoạch để tránh rủi ro hao hụt ngay trước thềm năm mới.

Trong khi đó, tuổi Sửu đối mặt với áp lực do cục diện Tương Xung. Sự cứng nhắc và dễ nổi nóng có thể khiến kế hoạch bị ảnh hưởng. Hung tinh Kiếp Tài nhắc nhở bản mệnh cần tỉnh táo trước các lời mời đầu tư thiếu cơ sở. Tuy nhiên, không khí ấm cúng bên gia đình vào buổi tối sẽ là điểm sáng giúp giải tỏa mệt mỏi.

Tuổi Dần và tuổi Hợi: Vận trình rực rỡ

Được Chính Quan soi sáng, người tuổi Dần đón nhận một ngày khởi sắc. Hiệu suất làm việc vượt kỳ vọng, các nguồn thu từ công việc chính lẫn nghề tay trái đều tăng trưởng. Đây là thời điểm thuận lợi để tuổi Dần nhận thưởng Tết hoặc thu hồi các khoản nợ cũ.

Tuổi Hợi cũng có một ngày hanh thông nhờ cục diện Tam Hợp. Mọi nỗ lực trong sự nghiệp được đền đáp bằng sự công nhận của tập thể. Tài chính dồi dào giúp bản mệnh tự tin hơn trong việc mua sắm và chăm lo cho gia đình, tạo tiền đề tốt cho năm mới.

Nhóm tuổi Mão, Tị, Ngọ, Dậu: Bình ổn và may mắn

Tuổi Mão: Cục diện Tam Hợp mang lại sự êm đềm. Khả năng quan sát nhạy bén giúp bản mệnh nhận diện cơ hội trong khó khăn. Tài chính ổn định và gia đình khăng khít.

Tuổi Tị: Nhờ Chính Ấn, bản mệnh có sự tĩnh lặng để chiêm nghiệm. Tài chính bình ổn, tinh thần phấn chấn hơn nhờ những niềm vui nhỏ từ người thân.

Tuổi Ngọ: Cục diện Lục Hợp mang đến nhiều cơ hội rực rỡ. Tài lộc khởi sắc, đặc biệt với người làm kinh doanh. Tình cảm đôi lứa thăng hoa khi cùng chuẩn bị đón Tết.

Tuổi Dậu: Thực Thần trợ lực giúp bản mệnh đón nhận lộc lá. Khả năng quản lý tài chính nhạy bén đảm bảo một cái Tết sung túc và nguồn vốn kinh doanh vững chắc.

Nhóm tuổi Thìn, Mùi, Thân, Tuất: Lưu ý kỷ luật và tâm lý

Người tuổi Thìn cần đặc biệt cẩn trọng do tác động của Kiếp Tài, tránh bướng bỉnh dẫn đến sai lầm. Tuổi Thân nên giữ kỷ luật, tránh thiếu tập trung để không bỏ lỡ chi tiết quan trọng trong công việc.

Đối với tuổi Mùi, Tỷ Kiên giúp bản mệnh làm việc năng suất và tự chủ. Tuy nhiên, sự quyết đoán cần đi kèm linh hoạt để tránh bị coi là bảo thủ.

Tuổi Tuất gặp vận trình khá vất vả do cục diện Tương Phá và Kiếp Tài. Bản mệnh dễ cảm thấy kiệt sức trước các sự kiện bất ngờ. Đây không phải thời điểm thích hợp cho các giao dịch tiền bạc lớn hay đầu tư mạo hiểm.

Lời khuyên chung cho 27 Tết

Nhìn chung, ngày 14/2/2026 là thời gian để mỗi người hoàn tất các công việc còn tồn đọng và chuẩn bị tinh thần đón năm mới. Dù vận trình có biến động hay thuận lợi, việc duy trì thái độ tích cực, ưu tiên gắn kết gia đình và quản lý tài chính chặt chẽ sẽ giúp mọi con giáp có một khởi đầu năm mới hanh thông.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.