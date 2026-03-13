Tử vi 12 con giáp ngày 14/3: Tuổi Mão và Mùi đón tài lộc, tuổi Thân thận trọng thị phi Dự báo tử vi ngày 14/3 cho thấy vận trình bứt phá của tuổi Mão, Mùi về tài lộc. Ngược lại, tuổi Thân và Hợi cần lưu ý giữ tâm thế bình tĩnh trước các áp lực.

Dự báo tử vi 12 con giáp ngày 14/3 mang đến cái nhìn tổng quan về vận trình sự nghiệp, tài lộc và tình cảm. Đây là thời điểm lý tưởng để một số bản mệnh bứt phá, trong khi số khác cần thận trọng trước các quyết định quan trọng nhằm đảm bảo sự ổn định.

Tuổi Tý: Quý nhân chỉ lối, khó khăn tiêu tan

Nhờ cục diện Tam Hội, người tuổi Tý đón nhận một ngày vô cùng cát lành. Hầu hết các vướng mắc tồn đọng bấy lâu đều được giải quyết triệt để nhờ sự xuất hiện của quý nhân chỉ đường dẫn lối. Bạn sẽ cảm thấy tâm thế nhẹ nhàng khi những nút thắt trong cuộc sống lần lượt được tháo gỡ một cách tự nhiên.

Về tài chính, thu nhập trong ngày duy trì ở mức ổn định và có dấu hiệu tăng trưởng nhờ những khoản lợi nhuận bất ngờ từ đầu tư. Đối với chuyện tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp thông qua các hoạt động xã hội, trong khi người đã có đôi nên chú ý kiềm chế cảm xúc để tránh những tranh cãi không đáng có.

Tuổi Sửu: Trí tuệ minh mẫn, hiệu suất vượt trội

Tiếp nối đà thuận lợi, tuổi Sửu gặp Thực Thần nên trí tuệ cực kỳ minh mẫn, khả năng tư duy và xử lý vấn đề đều đạt hiệu suất cao. Bạn có khả năng nắm bắt kiến thức mới nhanh chóng, giúp công việc diễn ra trôi chảy hơn mong đợi. Thời điểm này rất thuận lợi để triển khai các kế hoạch mang tính sáng tạo.

Thực Thần cũng giúp vận tài lộc khá vượng, đặc biệt là với những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hoặc dịch vụ ăn uống. Mối quan hệ gia đình và bạn bè trong ngày này diễn ra rất hòa hợp, mang lại nguồn năng lượng tích cực cho bản mệnh.

Tuổi Dần: Ổn định vận trình, lưu tâm ngôn từ

Hưởng cát khí từ cục diện Lục Hợp, tuổi Dần nhìn chung có một ngày khá ổn định nhưng cần đặc biệt lưu tâm đến lời ăn tiếng nói. Thái độ quá thẳng thắn có thể vô tình gây ra những hiểu lầm không đáng có. Nguồn thu từ công việc chính vẫn đều đặn, đảm bảo cho bạn một cuộc sống dư dả.

Tuy nhiên, bản mệnh nên tránh xa các trò chơi may rủi hoặc những lời mời gọi đầu tư không rõ nguồn gốc. Trong tình yêu, sự bao dung và thấu hiểu chính là liều thuốc hữu hiệu nhất để duy trì hạnh phúc lâu dài.

Tuổi Mão: Đại cát tiền bạc, công việc suôn sẻ

Ngày Mão – Hợi tạo thành cục diện Tam Hợp, tuổi Mão sẽ có một ngày làm việc vô cùng hiệu quả. Mọi kế hoạch đề ra đều có xu hướng suôn sẻ nhờ vào sự phối hợp ăn ý của đồng nghiệp và đối tác. Tinh thần phấn chấn sẽ tạo nên một môi trường làm việc tuyệt vời.

Đáng chú ý, đây cũng là ngày đại cát về mặt tiền bạc khi cả nguồn thu chính và phụ đều tăng trưởng vượt bậc. Chuyện tình duyên cũng rất khởi sắc, người độc thân dễ dàng tìm thấy nửa kia hoàn hảo thông qua những cuộc gặp gỡ tình cờ.

Tuổi Thìn: Cảm hứng dồi dào, tài lộc chảy về túi

Tác động từ Thương Quan giúp tuổi Thìn có một ngày đầy cảm hứng và đạt được những thành tích đáng tự hào. Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát giúp bạn giải quyết các vấn đề phát sinh một cách nhanh gọn. Vận tài lộc dồi dào, tiền bạc đổ về từ nhiều nguồn khiến ví tiền của bạn dày hơn đáng kể.

Bên cạnh đó, mối quan hệ của bạn với những người xung quanh rất hòa hợp. Đây là thời điểm tốt để tháo gỡ những hiểu lầm cũ trong các mối quan hệ gia đình hoặc tình yêu bằng sự chân thành.

Tuổi Tị: Đối mặt áp lực, kiên định bản lĩnh

Trong ngày Xung Tị, người tuổi Tị có thể phải đối mặt với một vài áp lực và biến động bất ngờ. Tuy nhiên, nếu giữ được tâm thế bình tĩnh, bạn hoàn toàn có thể biến thách thức thành cơ hội tỏa sáng. Thu nhập từ công việc chính vẫn được đảm bảo nhưng cần khắt khe hơn trong việc kiểm soát chi tiêu.

Trong mối quan hệ đôi lứa, việc thiếu giao tiếp có thể dẫn đến hiểu lầm. Bạn nên chủ động chia sẻ những khó khăn đang gặp phải để nhận được sự đồng cảm từ người thân.

Tuổi Ngọ: Công việc trôi chảy, tài chính ổn định

Tuổi Ngọ đón vận trình công việc khá trôi chảy nhờ sự phối hợp ăn ý với đối tác. Các mâu thuẫn trước đây đều có thể được tháo gỡ thông qua các cuộc trò chuyện chân thành. Tài lộc ở mức ổn định, các khoản nợ cũ có khả năng được thu hồi giúp giải quyết khó khăn về vốn liếng.

Mối quan hệ tình cảm diễn ra bình ổn, tuy nhiên bạn nên chủ động tạo ra những bất ngờ nhỏ để làm mới tình yêu và thắt chặt sợi dây liên kết giữa hai người.

Tuổi Mùi: Năng lượng bùng nổ, sự nghiệp bứt phá

Tuổi Mùi bước vào ngày Tam Hợp với nguồn năng lượng dồi dào, hứa hẹn gặt hái nhiều thành công. Sự nhạy bén giúp bạn xử lý các tình huống khó khăn một cách thuyết phục, tạo ra dấu ấn riêng biệt trong sự nghiệp. Tài vận hanh thông, thu nhập có những bước đột phá mạnh mẽ khiến bạn vô cùng phấn khởi.

Vận trình tình duyên cũng rất rực rỡ. Những người độc thân có sức hút mãnh liệt, trong khi các cặp đôi đang mặn nồng có thể tính đến chuyện tiến xa hơn.

Tuổi Thân: Cảnh giác thị phi, bảo toàn tài chính

Do ảnh hưởng của Hại Thái Tuế, tuổi Thân cần hết sức cảnh giác với những lời đồn đoán và tranh chấp không đáng có. Tốt nhất là bạn nên giữ thái độ khiêm tốn, tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao và hạn chế tham gia vào các câu chuyện thị phi nơi công sở để bảo vệ bản thân.

Vận may đầu tư trong ngày này không tốt, do đó bạn nên tránh các quyết định mạo hiểm về tiền bạc. Mối quan hệ lứa đôi có thể xuất hiện nghi ngờ, đòi hỏi sự tỉnh táo và tin tưởng lẫn nhau để tránh rạn nứt.

Tuổi Dậu: Nhẹ nhàng bồi đắp kiến thức

Với tuổi Dậu, cát tinh Thiên Tài mang đến một ngày khá nhẹ nhàng, thích hợp để nghỉ ngơi và học hỏi thêm kiến thức mới. Trong công việc, thay vì vội vàng triển khai dự án mới, bạn nên dành thời gian hoàn thiện kỹ năng và sắp xếp lại hồ sơ. Tiền bạc có đồng ra đồng vào, nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính giúp bạn không quá áp lực.

Chuyện tình cảm diễn ra êm đềm. Những người đang trong mối quan hệ ổn định có thể cùng nhau lập kế hoạch cho những mục tiêu chung trong tương lai.

Tuổi Tuất: Kiên nhẫn vượt qua trở ngại

Do Thổ - Thủy xung khắc, tuổi Tuất có thể gặp phải một vài trở ngại bất ngờ, đòi hỏi sự kiên nhẫn và linh hoạt. Vận khí bất ổn kéo theo tình hình tài chính biến động, bạn nên cẩn thận trong việc ký kết các văn bản liên quan đến tiền bạc. Việc tiết kiệm là cách tốt nhất để bảo vệ ngân sách cá nhân lúc này.

Mối quan hệ với người thân có thể xảy ra mâu thuẫn nhỏ do bất đồng quan điểm. Hãy học cách lắng nghe nhiều hơn thay vì bảo vệ ý kiến cá nhân một cách cực đoan.

Tuổi Hợi: Giải tỏa áp lực, mở lòng sẻ chia

Ngày Hợi gặp cục diện Tự Hình khiến bản mệnh dễ có những suy nghĩ bế tắc và tự gây áp lực cho bản thân. Một vài trở ngại trong giao tiếp với đồng nghiệp có thể làm chậm tiến độ công việc. Thay vì thiếu kiên nhẫn, bạn hãy bình tĩnh sắp xếp lại thứ tự ưu tiên.

Trên phương diện tài lộc, đây không phải thời điểm thích hợp để thay đổi lớn hay đầu tư mạo hiểm. Về tình cảm, bạn nên mở lòng mình hơn, cùng gia đình tận hưởng những bữa cơm ấm cúng để giải tỏa căng thẳng.