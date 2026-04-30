Tử vi 12 con giáp ngày 1/5/2026: Tuổi Tý suôn sẻ, tuổi Ngọ vận trình đi lên Cát tinh Thiên Ấn mang lại thuận lợi cho tuổi Tý, trong khi tuổi Ngọ đón nhận nhiều cơ hội mới trong lĩnh vực nghệ thuật và tài chính vào ngày 1/5/2026.

Dưới đây là những dự báo mang tính tham khảo và chiêm nghiệm về vận trình sự nghiệp, tài lộc và tình cảm của 12 con giáp trong ngày 1/5/2026. Thông tin giúp bạn có thêm góc nhìn để chuẩn bị kế hoạch cho ngày mới trọn vẹn.

Tuổi Tý: Cát tinh Thiên Ấn bảo hộ

Theo tử vi ngày 1/5/2026, tuổi Tý đón nhận nguồn năng lượng tích cực từ cát tinh Thiên Ấn, mang lại sự bảo hộ và suôn sẻ. Nếu phải làm việc trong ngày lễ, dù khối lượng công việc lớn và đòi hỏi sự tỉ mỉ, sự siêng năng của bạn sẽ được cấp trên ghi nhận xứng đáng.

Về tài chính, thu nhập có dấu hiệu tăng nhẹ từ các khoản thưởng lễ hoặc đầu tư nhỏ lẻ. Tuy nhiên, ngày Hợi Thủy dễ khiến bạn chi tiêu theo cảm xúc, cần lập danh sách mua sắm cụ thể. Vận trình tình cảm tăng cao, đặc biệt thuận lợi cho các cặp đôi tìm kiếm không gian hẹn hò riêng tư và người độc thân mở rộng mối quan hệ qua mạng xã hội.

Tuổi Sửu: Cần nghỉ ngơi để nạp năng lượng

Tuổi Sửu hưởng lợi từ sao Thiên Tài nhưng lại gặp trở ngại do ngũ hành xung khắc, dẫn đến trạng thái trì trệ. Lời khuyên là nên tận dụng kỳ nghỉ để tái tạo sức lao động. Tài lộc ở mức trung bình, bạn chỉ nên ưu tiên các kênh đầu tư an toàn và tránh xa các hình thức mạo hiểm như chứng khoán phái sinh hay lướt sóng vàng.

Tuổi Dần: Đối mặt với thách thức

Ảnh hưởng từ Tương Phá và Kiếp Tài khiến ngày 1/5 trở thành một ngày đầy thử thách với tuổi Dần. Vận tài chính không khả quan, bản mệnh cần đề phòng lừa đảo trực tuyến và tránh các giao dịch mua bán bất hợp pháp. Trong tình cảm, sự lơ là có thể gây ra rạn nứt; hãy dành thời gian lắng nghe đối phương để duy trì sự gắn kết.

Tuổi Mão: Cục diện Tam Hợp hài hòa

Người tuổi Mão đón nhận năng lượng tích cực từ cục diện Tam Hợp, đặc biệt hiệu quả trong các hoạt động nhóm và lĩnh vực truyền thông, quảng cáo. Tài chính khởi sắc nhờ sự hỗ trợ từ người thân hoặc bạn bè. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để các cặp đôi thắt chặt tình cảm thông qua những hoạt động chung tại nhà.

Tuổi Thìn: Bình yên nhờ Chính Tài

Sao Chính Tài mang lại một ngày nghỉ lễ bình ổn cho tuổi Thìn. Dù đang nghỉ ngơi, bạn có thể cân nhắc các kế hoạch sự nghiệp cho tuần mới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của xung khắc Thủy – Thổ, bạn cần khéo léo trong giao tiếp với người thân để tránh những tranh cãi vụn vặt không đáng có.

Tuổi Tị: Cẩn trọng với Tương Xung

Người tuổi Tị có thể đối mặt với rắc rối do tác động của Tương Xung, dẫn đến những quyết định thiếu sáng suốt. Vận rủi tài chính cao, cần đặc biệt cảnh giác với mất cắp hoặc lừa đảo. Trong tình cảm, sự tin tưởng là chìa khóa để vượt qua những nghi ngờ vô cớ giữa các cặp đôi.

Tuổi Ngọ: Vận trình đi lên cùng Thực Thần

Sao Thực Thần nhập mệnh giúp tuổi Ngọ có vận trình thăng tiến, đặc biệt trong các hoạt động nghệ thuật và sáng tạo. Bạn có khả năng nhận được khoản thu nhập ngoài dự kiến từ các công việc tay trái.

Màu sắc may mắn là vàng và cam, giúp kích thích vận may tiền bạc. Tuy nhiên, cần tránh sự ghen tuông thái quá để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Tuổi Mùi: Mở rộng mối quan hệ

Nhờ sự che chở của Tam Hợp, tuổi Mùi gặp nhiều thuận lợi trong giao tiếp. Đây là thời điểm thích hợp cho các buổi dã ngoại, gặp gỡ bạn bè mới. Về tài lộc, các kênh đầu tư an toàn như trái phiếu hoặc vàng được khuyến nghị thay vì cho vay nặng lãi.

Tuổi Thân: Đề phòng thị phi

Tương Hại cảnh báo tuổi Thân về những chuyện thị phi không đáng có. Bản mệnh cần giữ tâm lý vững vàng, tập trung vào bản thân và tránh chạy theo đám đông trong đầu tư. Việc thực hiện các hoạt động thiện nguyện có thể giúp bạn giải tỏa áp lực tinh thần.

Tuổi Dậu: Tuân thủ quy trình

Sự xuất hiện của Thiên Quan có thể khiến tuổi Dậu lo lắng vô căn cứ. Lời khuyên cho bạn là hãy tin vào năng lực cá nhân và tuân thủ các quy trình sẵn có. Tài chính ổn định, nhưng cần kiểm tra kỹ hóa đơn khi mua sắm để tránh thất thoát.

Tuổi Tuất: Tài chính khởi sắc

Sao Chính Tài chiếu mệnh mang lại vận may lớn về tiền bạc cho tuổi Tuất, thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng hoặc thảo luận dự án mới. Tình cảm gia đình ấm áp là điểm tựa vững chắc cho bạn trong ngày này. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng tiềm năng thông qua giới thiệu.

Tuổi Hợi: Giữ thái độ linh hoạt

Tác động của Tự Hình khiến tuổi Hợi trở nên nhạy cảm và dễ có suy nghĩ tiêu cực. Cần chú ý bảo quản tài sản cá nhân để tránh mất cắp hoặc lừa đảo qua mạng. Trong quan hệ vợ chồng, sự nhường nhịn sẽ giúp hóa giải các mâu thuẫn nhỏ nhặt.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.