Tử vi 12 con giáp ngày 18/2: Tuổi Ngọ đón vận may lớn, tuổi Mão tài lộc khởi sắc Dự báo tử vi ngày 18/2 cho thấy tuổi Ngọ và Mão có vận trình tài lộc rực rỡ, trong khi tuổi Tý và Sửu cần kiên nhẫn xử lý các thách thức phát sinh trong công việc.

Vận trình tử vi ngày 18/2/2026 mang đến những dự báo đa dạng về sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho 12 con giáp. Đây là thời điểm quan trọng để mỗi cá nhân điều chỉnh kế hoạch, giữ vững tinh thần tích cực để đón nhận những cơ hội mới. Lưu ý, các thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tuổi Tý, Sửu và Dần: Thách thức đi kèm cơ hội

Đối với người tuổi Tý, tác động của Tỷ Kiên có thể khiến vận trình công việc gặp đôi chút trở ngại hoặc chậm trễ. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của Tam Hội, phương diện tài chính lại có điểm sáng đáng kể, đặc biệt là với những người kinh doanh dịch vụ ăn uống. Gia đạo tuổi Tý ngày này tràn ngập niềm vui, có thể đón nhận tin hỷ liên quan đến thành viên mới.

Tuổi Sửu cần đặc biệt cẩn trọng trong các quyết định liên quan đến công việc do ảnh hưởng của Thiên Quan. Dù bận rộn, bạn nên giữ tâm thế bình tĩnh, tránh nóng vội dẫn đến sai sót. Điểm tựa lớn nhất của tuổi Sửu trong ngày là gia đình và bạn bè; họ sẽ là nguồn hỗ trợ tài chính và tinh thần kịp thời khi bạn cần lời khuyên.

Người tuổi Dần sẽ đối mặt với những nhiệm vụ mới đầy thách thức do Thương Quan cản đường. Sự kiên nhẫn và kỹ năng chuyên môn sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua giai đoạn này. Về tài lộc, sự xuất hiện của Lục Hợp mang lại nguồn thu ổn định, kinh doanh thuận lợi, giúp tinh thần của tuổi Dần thêm vững vàng.

Tuổi Mão, Thìn và Tị: Vượng tài lộc và năng lượng

Tuổi Mão được dự báo là con giáp có vận may tài lộc rực rỡ nhất trong ngày 18/2 nhờ Thực Thần chiếu mệnh. Đây là cơ hội tốt để bù đắp các khoản thâm hụt và gia tăng lợi nhuận. Với tinh thần lạc quan và trực giác nhạy bén, tuổi Mão dễ dàng kết nối với mọi người xung quanh, tạo tiền đề cho những mối quan hệ xã giao tốt đẹp.

Tuổi Thìn thể hiện sự năng nổ và sáng tạo trong công việc nhờ Chính Quan tương trợ. Những ý tưởng táo bạo của bạn nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, về mặt tình cảm, tuổi Thìn cần chú ý kiềm chế cái tôi để tránh những xung đột không đáng có với đối phương. Các hoạt động ngoài trời như chơi thể thao sẽ giúp bạn giải tỏa căng thẳng hiệu quả.

Với tuổi Tị, Chính Tài soi sáng giúp các khoản chi tiêu trở nên hợp lý và rõ ràng. Dù vậy, Tương Xung có thể gây áp lực lớn về khối lượng công việc, khiến bạn rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Lời khuyên cho tuổi Tị là nên chú trọng chăm sóc bản thân và tránh đào sâu vào những chuyện cũ trong quá khứ khi giao tiếp với người thân.

Tuổi Ngọ, Mùi và Thân: Tài lộc dồi dào, gia đạo bình an

Tuổi Ngọ đón nhận một ngày đầy ắp may mắn, đặc biệt là trong đàm phán kinh doanh. Thiên Tài hỗ trợ giúp nguồn thu tăng cao từ kinh doanh hoặc các vận may bất ngờ. Dù vậy, bạn nên chú ý đến sức khỏe, tránh các trò chơi đỏ đen và dành thời gian thư giãn để cải thiện giấc ngủ.

Người tuổi Mùi vướng bận công việc có thể cảm thấy chút áp lực do Thiên Quan ám quẻ, dẫn đến hiệu quả chưa như ý. Tuy nhiên, nhờ Tam Hợp quý nhân, không khí gia đình rất ấm êm và bình ổn. Tài chính của tuổi Mùi có xu hướng về chậm nhưng chắc chắn, hứa hẹn những cơ hội đầu tư sinh lời trong tương lai.

Tuổi Thân cần giữ vững lập trường trước những ý kiến trái chiều nhờ sự nhắc nhở của Chính Ấn. Phương diện tài chính ổn định giúp bạn thoải mái tận hưởng các sở thích cá nhân. Ngoài ra, việc duy trì chế độ dinh dưỡng và vận động hợp lý là điều cần thiết để đảm bảo sức khỏe trong những ngày bận rộn.

Tuổi Dậu, Tuất và Hợi: Hoàn thành mục tiêu

Tuổi Dậu có một ngày thuận lợi để biến những ước mơ thành hiện thực nhờ tác động tích cực của Thiên Ấn. Sự nghiệp phát triển, tài năng được ghi nhận giúp bạn đạt được những cột mốc quan trọng. Tài chính ở mức tốt, tuy nhiên bạn cần cân đối chi tiêu cho các hoạt động giải trí để giữ được nguồn tích lũy.

Tuổi Tuất ghi điểm nhờ sự nhanh nhạy và hỗ trợ từ đồng nghiệp dưới sự nâng đỡ của Chính Quan. Tài chính trong tay có dư dả, bạn nên cân nhắc các phương án tiết kiệm cho tương lai. Trong tình cảm, sự thấu hiểu và dành thời gian cho nhau là yếu tố cốt lõi để duy trì mối quan hệ bền chặt.

Cuối cùng, tuổi Hợi cần chú ý tính độc lập trong công việc do ảnh hưởng của Kiếp Tài. Tránh hành động bốc đồng và nên thận trọng trong việc cho vay mượn tiền bạc. Về sức khỏe, tuổi Hợi nên duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế các chất kích thích để bảo vệ cơ thể tốt hơn.