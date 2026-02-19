Tử vi 12 con giáp ngày 20/2/2026: Tuổi Mùi nhiều triển vọng, tuổi Thìn ổn định Khám phá vận trình ngày 20/2/2026 của 12 con giáp về sự nghiệp và tài lộc. Trong khi tuổi Mùi, Thìn đón nhận tin vui, tuổi Dần và Mão cần thận trọng với các rắc rối.

Vận trình tử vi ngày 20/2/2026 mang đến những biến động đa dạng cho 12 con giáp. Đây là thời điểm để mỗi cá nhân chiêm nghiệm và xây dựng kế hoạch phù hợp cho công việc cũng như cuộc sống cá nhân. Lưu ý, các thông tin dự báo dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí.

Tuổi Tý: Nắm bắt cơ hội vàng

Tiếp nối đà thuận lợi, sự nghiệp của người tuổi Tý trong ngày 20/2 có nhiều khởi sắc nhờ Thiên Ấn chiếu mệnh. Bạn có khả năng xuất hiện những cơ hội phát triển mới ngay trong những ngày đầu năm. Thái độ chủ động sẽ giúp bản mệnh gặt hái phần thưởng bất ngờ, nổi bật hơn hẳn so với đồng nghiệp.

Nhờ ảnh hưởng của Lục Hợp, đây là ngày tốt để tuổi Tý cầu công danh và tiền tài. Việc tổ chức tiệc tùng gia đình hoặc mua sắm cũng rất thuận lợi. Ngoài ra, bạn còn nhận được lộc lá từ bạn bè hoặc người quen.

Tuổi Tý có cơ hội phát triển sự nghiệp mạnh mẽ trong ngày mới.

Tuổi Sửu: Tài chính cải thiện

Tuổi Sửu có một ngày bận rộn với các công việc giấy tờ và dữ liệu quan trọng. Dù phải trực Tết, công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tài chính hiện tại ổn định và có xu hướng cải thiện rõ rệt, thu nhập đáp ứng đúng kỳ vọng.

Sự hiện diện của Thiên Tài mang lại may mắn nhỏ trong các hoạt động vui chơi hoặc nhận được sự hỗ trợ tài chính từ người thân. Về tình cảm, sự lôi cuốn và tài ăn nói giúp bạn trở thành tâm điểm trong các cuộc giao tiếp xã hội.

Tuổi Dần và Tuổi Mão: Cẩn trọng rắc rối

Tuổi Dần: Kiếp Tài mang đến những nhiệm vụ bất ngờ làm xáo trộn kế hoạch. Bản mệnh có thể cảm thấy mệt mỏi và rối bời. Tài chính không ổn định do chi tiêu quá tay, cần tránh đầu tư lớn hoặc cho vay tiền trong thời điểm này. Mộc Thổ tương khắc nhắc nhở bạn nên thận trọng trong lời nói để tránh thị phi.

Tuổi Mão: Tỷ Kiên gây cản trở khiến công việc kinh doanh dễ gặp tiểu nhân ngáng đường. Bạn không nên tin tưởng tuyệt đối vào bất kỳ ai để tránh bị tổn thương. Tài chính eo hẹp với nhiều khoản chi phát sinh khiến bản mệnh lo lắng. Hãy chia sẻ thẳng thắn với đối phương về những tổn thương trong lòng thay vì im lặng.

Tuổi Thìn: Thu nhập ổn định

Chính Tài hỗ trợ giúp người tuổi Thìn duy trì nguồn thu nhập ổn định. Với tinh thần trách nhiệm cao, bạn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, ngày Phá Thìn khiến tâm trạng đôi khi không như ý, bản mệnh cần giữ thái độ khiêm tốn và chăm chỉ làm việc thiện để gia tăng vận khí.

Tuổi Tị và Tuổi Ngọ: Lộc ăn uống dồi dào

Tuổi Tị: Dù gặp chút rắc rối do hành động nông nổi, nhưng nhờ Tam Hợp quý nhân, tài chính của bạn lại rất khởi sắc. Tuổi Tị biết cách cân đối thu chi và từ chối những lời đề nghị vay mượn không hợp lý. Đây cũng là thời gian thuận lợi để người độc thân tìm kiếm duyên lành qua bạn bè mai mối.

Tuổi Ngọ: Thực Thần giúp sức mang lại lộc ăn uống và mặc đẹp. Những người kinh doanh dịch vụ, hàng ăn sẽ có một ngày mở hàng thuận lợi với doanh thu vượt mong đợi. Tuy nhiên, ngày Hại Ngọ cảnh báo những sự cố bất ngờ trong công việc khiến bản mệnh phải lo lắng.

Tuổi Mùi: Triển vọng mới

Dù tiến độ công việc chậm nhưng các kế hoạch của tuổi Mùi đang dần trở thành hiện thực. Đường tiền bạc có nhiều triển vọng nhờ Thiên Tài hỗ trợ, đặc biệt là các nguồn thu từ nghề tay trái hoặc các cuộc chơi ngày Tết.

Vận trình tài chính của người tuổi Mùi có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt.

Tuổi Thân và Tuổi Dậu: Sự nghiệp thăng tiến

Tuổi Thân: Chính Quan chiếu sáng giúp tư tưởng cởi mở, giải quyết rắc rối gọn gàng. Tài chính nhận được sự hỗ trợ từ gia đình giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn. Thổ sinh Kim mang lại không khí gia đình ấm áp, xua tan tâm trạng ảm đạm.

Tuổi Dậu: Dù gặp Thiên Quan gây khó khăn, nhưng nếu biết đứng dậy sau vấp ngã, thành công sẽ sớm đến. Tam Hợp quý nhân giúp tài chính thuận lợi, thích hợp để mở hàng lấy vía đầu năm. Nụ cười và sự tự tin giúp bạn thu hút được người mình thích.

Tuổi Tuất và Tuổi Hợi: Quyết định nhanh chóng

Tuổi Tuất: Chính Tài mang lại quý nhân chỉ đường, giúp bạn kiếm tiền từ công việc chính. Tuy nhiên, ngày Hình Tuất khiến sự nghiệp biến động thất thường. Tình cảm anh chị em trong nhà dễ xảy ra xích mích do bất đồng quan điểm.

Tuổi Hợi: Chính Ấn giúp bản mệnh đưa ra các quyết định nhanh chóng và quyết đoán trong công việc. Tài chính ở mức trung bình, đủ ăn đủ mặc. Tuy nhiên, Ngũ hành tương khắc lưu ý bạn cần cẩn trọng trong giao tiếp với người yêu, tránh nhắc lại chuyện không vui trong quá khứ.