Tử vi 12 con giáp ngày 21/3: Tuổi Dần hanh thông, tuổi Hợi tài lộc tăng tiến Ngày 21/3 mang đến vận trình khởi sắc cho tuổi Dần, Mùi và Tuất nhờ các đại cát tinh hỗ trợ. Trong khi đó, tuổi Hợi đón nhận tin vui tài chính nhưng cần lưu ý chuyện tình cảm.

Dự báo tử vi ngày 21/3 cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong vận trình của 12 con giáp. Trong khi nhóm tuổi Dần, Tuất, Mùi đón nhận nhiều tin vui nhờ cục diện Tam Hợp và Lục Hợp, thì nhóm tuổi Tý, Ngọ, Dậu cần thận trọng trước những biến động về cảm xúc và tài chính. Các thông tin dưới đây mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn chủ động hơn trong các kế hoạch cá nhân.

Nhóm con giáp gặp nhiều may mắn

Tuổi Dần: Thời điểm thiên thời địa lợi

Dưới sự phù trợ của cục diện Tam Hợp, người tuổi Dần có một ngày làm việc vô cùng suôn sẻ. Đây là thời điểm lý tưởng để hiện thực hóa các ý tưởng táo bạo hoặc khởi động dự án mới. Tình hình tài lộc rực rỡ với các khoản thu nhập phụ và thưởng nóng từ khách hàng. Chuyện tình cảm cũng thăng hoa, mang lại hạnh phúc cho cả người độc thân lẫn các cặp đôi.

Tuổi Mùi: Quý nhân phù trợ

Nhờ cát khí từ cục diện Lục Hợp, tuổi Mùi gặp nhiều thuận lợi trong các mối quan hệ ngoại giao. Mọi khó khăn phát sinh đều được quý nhân hỗ trợ giải quyết ổn thỏa. Tài vận rực rỡ khi có nhiều nguồn thu cùng đổ về, từ lương chính đến lợi nhuận đầu tư ngắn hạn.

Tuổi Tuất: Khẳng định giá trị bản thân

Sự thông minh và khả năng phối hợp nhóm xuất sắc giúp tuổi Tuất hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khó khăn. Đây là cơ hội để bạn khẳng định vị thế với ban lãnh đạo. Vận tài lộc dồi dào, có thể nhận được quà biếu hoặc khoản thừa kế bất ngờ.

Nhóm con giáp cần lưu ý thận trọng

Tuổi Tý: Thách thức từ ngoại cảnh

Do chịu ảnh hưởng của cục diện Tý Ngọ Tương Xung, kế hoạch của tuổi Tý có thể bị đảo lộn bởi các yếu tố khách quan. Bản mệnh cần rèn luyện tính nhẫn nại và tránh thực hiện các giao dịch tài chính lớn hoặc ký kết hợp đồng rủi ro trong ngày này.

Tuổi Tý nên rèn luyện đức tính nhẫn nại trước những biến động ngoại cảnh.

Tuổi Ngọ: Kiềm chế cảm xúc

Rơi vào cục diện Tự Hình cùng sự vượng quá mức của Hỏa khí, tuổi Ngọ dễ nảy sinh suy nghĩ tiêu cực và nóng vội. Lời khuyên cho bạn là nên tĩnh tâm, tránh chi tiêu theo cảm xúc và tiết chế sự thẳng thắn quá mức để không làm tổn thương người thân.

Sự vượng quá mức của Hỏa khí có thể khiến tuổi Ngọ dễ nóng nảy.

Tuổi Dậu: Áp lực và mâu thuẫn

Chịu tác động từ cục diện Tương Hình, tuổi Dậu đối mặt với nhiều áp lực trong công việc và mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Bản mệnh nên giữ thái độ cầu thị, tránh đổ lỗi cho hoàn cảnh để bảo vệ uy tín cá nhân.

